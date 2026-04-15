RABAT Waves, la propuesta perfecta para celebrar el Día de la Madre

Este Día de la Madre, RABAT Waves invita a celebrar los vínculos que nos han guiado, las raíces que nos sostienen y las historias que continúan fluyendo. La colección rinde homenaje a ese legado compartido a través de piezas que capturan la belleza del movimiento natural, inspiradas en las ondas que avanzan y retroceden al ritmo de la vida.

Los pendientes de la colección, creados en oro rosa y pavé de diamantes, destacan por su brillo cálido y contemporáneo. Los diamantes naturales, engastados con precisión artesanal, recorren el trazo ondulante de la pieza, desprendiendo una iluminación sutil y orgánica.

Pendientes RABAT Waves / RABAT

En consonancia con la versatilidad del oro rosa, blanco y amarillo en RABAT Waves, la colección propone pulseras concebidas para acompañar los momentos más especiales. Cada oro aporta una expresión distinta del diseño y se presenta tanto en versión lisa como con pavé de diamantes, dando lugar a piezas de líneas fluidas y carácter atemporal, pensadas para lucirse en el día a día como símbolo de continuidad y legado.

RABAT Waves es una invitación a redescubrir la belleza de lo natural y a celebrar aquello que se transmite de generación en generación. Una colección concebida para acompañar y para convertirse en un símbolo del legado que perdura. Por ello, se presenta como la elección perfecta para el Día de la Madre, una fecha que celebra los lazos, la memoria y las historias que siguen su curso con elegancia.