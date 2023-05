Santi Marí: «Sería absurdo que para gobernar el PP tuviera que darme lo que le pedí»

En apenas unos días de diferencia, Santi Marí Torres (Ibiza, 1977), maestro de profesión, que lo ha sido casi todo en el PP, rompió con su partido por la negativa de sus compañeros de Sant Joan a que fuera en la lista de Tania Marí e improvisó, para sorpresa y susto de los populares, una nueva propuesta política. Niega una y otra vez que la agrupación de electores montada en sólo unos días sea una venganza contra sus excompañeros del PP de Sant Joan y Tania Marí por apartarlo en la carrera de la sucesión del alcalde, Antoni Marí, Carraca. El candidato a la alcaldía de Sant Joan lamenta los ataques de su mentor y, sobre todo, «la falta de autocrítica» y voluntad del alcalde saliente con la que, entiende, podría haber evitado la escisión del PP. ¿Y qué puede ofrecer distinto que Tania Marí? «No estoy ligado a ningún partido. Puedo ser una persona exigente. Como Marí Calbet, que daba dos golpes sobre la mesa y decía: ‘Esto se tiene que conseguir’. Ya es una diferencia importante», subraya.

Después de 12 años en el Ayuntamiento y haber sido senador y director insular y después de que el PP de Sant Joan le haya mostrado la puerta de salida, ¿por qué no ha dejado la política?

Es que había decidido dejarla. Cuando el PP de Sant Joan me dijo que no contaba conmigo, lo cual es muy fuerte, lo medité y decidí dejar la política y volver a dar clases. Donde no me quieren... me vi en la obligación y necesidad moral de dimitir de todos los cargos. Pero luego los vecinos empezaron a movilizarse y a recoger apoyos, y cuando tuvieron preparada la agrupación de electores, me propusieron que fuera su cabeza de lista…

Se hace muy difícil creer que no ha sido usted el que ha montado la agrupación de electores.

Bueno, la gente puede creer lo que sea. Pero realmente han sido vecinos de todo el municipio. Muchos de ellos me decían: «Nos hemos quedado huérfanos, te queríamos a ti». Es un sentimiento generalizado. Eso hizo que algunos tiraran hacia adelante. Recoger 125 firmas, que pasaron por el notario, en tan poco tiempo no es fácil. A toda esta gente, no podía decirles que no.

¿Ha leído ‘El Conde de Montecristo’?

Sí, pero hace mucho tiempo.

¿Podría describirme muy brevemente la trama?

No me acuerdo demasiado bien.

Se la recuerdo: Edmundo Dantés está a punto de casarse y ser ascendido a capitán en la naviera en la que trabaja, pero su mejor amigo le tiene envidia y urde un complot en su contra. Dantés acaba injustamente en prisión. Ahí empieza su plan de venganza. Salvando las distancias, ¿se ve identificado?

A ver, no, no… No actúo de ninguna manera con ánimo de venganza. Lo que busco es trabajar por el bien del municipio. Se lo debo a todos los ciudadanos que me han apoyado y quieren que esté donde los votantes decidan, ya sea en el equipo de gobierno o en la oposición. En democracia, esto se puede hacer y se debe respetar.

¿Cuántos votos necesita para ser concejal?

Bueno, se calcula que entre 160 y 170.

¿Y a cuántos votos aspira?

No lo tengo claro, pero tengo la esperanza de sacar como mínimo dos representantes.

¿Cuál sería para usted la venganza perfecta: que Tania le implore su apoyo para ser alcaldesa o ser la clave para formar un bloque alternativo para que ella no lo sea?

Para empezar, no hablaría de venganza… Nosotros salimos a ganar y pienso que, como mínimo, sacaremos dos concejales, pero no sé el máximo. Luego, en función de lo que salga, se verá qué se puede hacer. Cada uno deberá negociar y hablar con quien tenga que hablar para formar un gobierno.

¿Se conforma aún con ser edil de Deportes o su precio ha subido?

[Se ríe] Ya se verá. Quiero recordar que era teniente de alcalde por Sant Llorenç y concejal de Deportes, Educación, Cultura y Patrimonio.

¿Partimos de aquí?

Partimos de aquí. Sería un poco absurdo que el PP [para gobernar] tuviera que darme lo que pedí [ir en la lista para seguir como edil de Deportes]. Cosas más raras se han visto.

«Llenar una lista con familiares y amigos de una candidatura orquestada desde un grupo empresarial es una muestra de una imprudencia infantil, impropia de un político que le debe todo al PP». ¿Sabe quién ha dicho esto?

Carraca [el alcalde, Antoni Marí].

Parece que Carraca está más dolido con usted que usted con él.

Creo que se está equivocando el señor Carraca. Yo le tengo mucho aprecio y cariño, pero creo que no son palabras para dirigir a ningún compañero ni vecino del municipio. En vez de dedicarse a criticar a excompañeros, lo que tienen que hacer los partidos es trabajar y plantear propuestas constructivas. Cuando lo leí no me lo podía creer. Pienso que no lo ha escrito él, pero sí le dio el visto bueno. Esto les perjudica. Siempre me habían dicho que yo era un buen trabajador, un gran político y un tal y un cual. Y si me querían como conseller o parlamentario que ahora digan estas cosas… es incongruente.

¿A qué grupo empresarial defiende usted?

A ninguno, faltaría más. Yo defiendo a los ciudadanos de mi municipio y las mejoras y servicios que merecen. Dios me libre de defender yo a ningún grupo empresarial.

¿Y quién paga los gastos de la campaña electoral?

Yo. No es que sea mucho.

¿Cuánto?

Pueden ser algo más de 6.000 euros [sonido y catering de un mitin en cada una de las cuatro parroquias, más pósters y publicidad]. No pido nada a nadie. Esta fue una de mis exigencias para ser candidato. No quiero deber nada a nadie.

Carraca también dice que no tiene programa electoral. Lo he buscado y no lo he encontrado.

Porque aún no está colgado. Como hemos sido los últimos en aparecer, vamos más atrasados. Claro que tenemos programa electoral, y si quiere le anticipo las líneas principales. Se basa en la evidencia y las carencias que nos han apuntado los ciudadanos. Primero: garantizar el funcionamiento de los servicios que presta el Ayuntamiento. Hay problemas de mantenimiento en todo el municipio. No puede ser que haya solo una persona para llevarlo. Es imposible...

Y cuando usted, hasta hace poco, formaba parte del equipo de gobierno, ¿había advertido de la existencia de este problema?

Para empezar, no era mi área, pero todos los problemas de mantenimiento de Deportes evidentemente yo los iba solucionando. He sido más consciente ahora que me he movido y he hablado con mucha gente. Yo estaba en el Consell y me centraba en mis áreas. No cuestionaba las de los compañeros.

¿Hay camino de vuelta al PP?

Siempre lo hay. Ya se verá, siempre hay caminos de vuelta, salvo cuando uno ya está muerto.

EN CORTO

¿Ha alquilado alguna vez un piso turístico?

[Se lo piensa] Una vez que viajé a Madrid y no hallaba hotel.

¿Cúal es su personaje favorito (vivo o muerto)?

Aníbal, porque era un guerrero, con ganas de luchar y tirar adelante.

¿Hace compras por internet?

Yo, poco; mi mujer sí.

¿Qué libro está leyendo?

Ahora mismo leo diarios, me tenéis saturado.

¿Es forofo de algún equipo? ¿De cuál?

Sí, del Barça y la Penya Independent.

¿Utiliza transporte público?

Poco porque vivo en el campo, y es imposible. Precisamente, es una de las cosas que hay que mejorar.

¿Cuándo y dónde fue su última juerga?

Ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no voy de juerga.