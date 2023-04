El lío electoral del centro derecha en Sant Joan con la división en el seno del Partido Popular (PP) da un giro de tuerca más con la recogida de firmas para la constitución de una agrupación de electores, para que la encabece el exsegundo teniente de alcalde, Santi Marí. Mientras el domingo, en la presentación de la candidatura de Tania Marí, el presidente insular del PP, José Vicente Marí Bosó, destacaba entre los méritos del alcalde saliente, Antoni Marí Carraca, el haber creado un partido unido y fuerte, el voto tradicional y fiel de los populares se puede dividir el próximo 28 de mayo hasta en tres opciones políticas distintas.

La irrupción de Sa Veu des Poble, encabezada por el líder de Ciudadanos en Ibiza y socio de gobierno del PP en el Consell, Javier Torres, y ahora la constitución de una agrupación de electores con Santi Marí, el actual secretario general del PP, el número 2 del partido en Sant Joan, al frente suponen una seria amenaza a la hegemonía de los populares durante más de dos décadas y la evidencia de la crisis que sufren.

Santi Marí se mantiene en silencio ante la recogida de firmas, adelantada por Periódico de Ibiza y Formentera y que, según ha podido saber este diario, ha iniciado un grupo de personas descontentas con la decisión del PP de apartar a Marí de la candidatura municipal. Según las fuentes consultadas, ya se han recogido las 100 firmas que exige la ley electoral (en los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes) para constituir una agrupación de electores.

Las mismas fuentes indican que también se han validado las firmas, tal como requiere la normativa, con un acta notarial. El plazo para la presentación de la agrupación de electores es el mismo que hay para el de las candidaturas municipales; es decir, entre 15 y 20 días desde la convocatoria de las elecciones, por lo que la fecha límite es el domingo día 23.

Aparte de la recogida de firmas, el grupo promotor de la candidatura alternativa de Santi Marí debe contar con una lista de 13 personas, más suplentes, para concurrir a los comicios. Hay que tener en cuenta que Santi Marí aún es el secretario general del PP de Sant Joan y director insular de Bienestar Social en el Consell de Ibiza, cargos de los que de momento no ha dimitido. También ha sido senador de las Pitiüses por el PP, lo que evidencia el peso que ha tenido en el partido.

"No puedo estar donde no me quieren"

Tal como adelantó este diario hace unos días, Santi Marí decidió dimitir como segundo teniente de alcalde de Sant Joan por el trato recibido por los dirigentes del PP de Sant Joan en el proceso de elección del relevo de Antoni Marí y la decisión de que no fuera ni siquiera en la candidatura municipal. «No puedo estar ni un minuto más donde no me quieren». «Estoy muy decepcionado con mis compañeros y muy triste con esta situación», afirmaba Marí, que relataba que el pasado 28 de julio, en el restaurante del alcalde en s’Illot des Renclí, en una reunión entre él, el alcalde saliente, el presidente del PP de Sant Joan y primer teniente de alcalde, Andreu Roig, y la tercera teniente de alcalde y diputada, Tania Marí, se acordó que iba a ser el candidato a la alcaldía.

Sin embargo, a los tres meses la situación cambió y, según la versión de Santi Marí, empezaron las maniobras para apartarle y que fuera Tania Marí la candidata. Tania Marí se impuso en una votación, que la dirección insular del PP trató de evitar a toda costa, a Santi Marí. La crisis se agravó cuando Tania Marí decidió que Santi Marí tampoco fuera en la lista municipal, cuando éste había pedido estar para seguir al frente de la concejalía de Deportes. Santi Marí declinó una última oferta, tras la intermediación de José Vicente Marí Bosó, para ocupar el número ocho de la lista municipal y un puesto de salida en la candidatura al Consell de Ibiza.