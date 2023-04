Crisis en el PP de Sant Joan: «Me arrepiento de no haber dimitido el día de la votación, gente me dijo que ni a un perro se le trata igual»

El 28 de julio del año pasado, el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, y los tres tenientes de alcalde, Andreu Roig, Santi Marí y Tania Marí, acordaron, durante una comida en el restaurante del primero en s’Illot des Renclí, que Santi Marí, según relata este último, iba a ser el próximo candidato a la alcaldía. El que fue el último senador del PP en las Pitiüses, con 23 años de experiencia en el partido, no se explica qué sucedió para que tres meses después empezaran las maniobras, a sus espaldas además, no sólo para apartarle de la carrera hacia la alcaldía, sino también para eliminarlo de la lista municipal, en la que quería repetir para seguir como concejal de Deportes.

La crisis abierta en el PP de Sant Joan ha provocado, tal como adelantó ayer este diario, la dimisión de Marí de su concejalía en Sant Joan. «No puedo estar ni un minuto más donde no me quieren», afirma el dimisionario.

Pacto de s’Illot des Renclí

Roig convoca la reunión para resolver diferencias internas

En su relato de lo que ha ocurrido en los últimos meses, Santi Marí explica que fue Andreu Roig el que convocó la reunión en el restaurante del alcalde en s’Illot des Renclí el pasado 28 de julio para resolver diferencias entre los cuatro pesos pesados del PP de Sant Joan. «Nos dijo que nos había reunido porque se estaba diciendo que estábamos peleados.Me quedé muy sorprendido porque para mí era la primera noticia. Dije que por mi parte no tenía ningún problema con nadie, sino todo lo contrario», recuerda.

En esa comida, el alcalde comunicó que, tras 24 años, dejaba el Ayuntamiento al término de este mandato y, según Santi Marí, todos los presentes vieron «correcto» que el segundo teniente de alcalde fuera su sucesor, siempre y cuando, obviamente, que así lo refrendase el PP de Sant Joan. «Comenté que si era eso lo que querían que lo veía bien y que necesitaría a Tania y a Andreu a mi lado en el Ayuntamiento y que si Carraca quería, podía ir al Parlament. Para mí, esta era una solución muy digna para todos y la muestra de unidad más potente para desmentir los comentarios que había dicho Andreu Roig [sobre la supuesta pelea interna entre los pesos pesados]», recuerda.

Antes de todo esto, también el año pasado, a solas, mientras ambos iban a bordo de la pick-up del alcalde, éste le confesó a Santi Marí, y «no era la única vez», que era su preferido para ser su sucesor, aunque había «unos flecos que arreglar en Sant Miquel».

Problema en Sant Miquel

La animadversión hacia Marí y la queja del constructor

Precisamente, este es el principal argumento que ha esgrimido la cúpula del partido en Sant Joan, la supuesta oposición del electorado del PP de Sant Miquel, al menos de los que ostentan más poder, para romper el pacto de s’Illot des Renclí y colocar a la también diputada Tania Marí al frente de la candidatura del PP de Sant Joan.

Santi Marí no se lo explica, entre otras cosas porque él es responsable de la parroquia de Sant Llorenç (precisamente es el primer teniente de alcalde y presidente del PP de Sant Joan, Andreu Roig el encargado directo de la zona de Sant Miquel) y, por ello, no le pueden atribuir a él el descontento de los afiliados del PP de esta parroquia que se han pasado a Sa Veu des Poble, el nuevo partido del centro-derecha, por la parálisis de diversos proyectos que se habían prometido en esta zona del municipio.

La última oferta Marí rechazó ir en el 8 de Sant Joan y el Consell Después de que Tania Marí eliminara de su lista a Santi Marí, el presidente del PP de Eivissa, Marí Bosó, le propuso en el último momento para evitar la crisis ir en el 8 de la lista municipal y el Consell.

Falta de confianza

La cúpula del PP de Sant Joan no le da opción a defenderse

Santi Marí lamenta «la falta de confianza» de sus compañeros al no haberle explicado donde radica el problema, con lo que no le dieron «ninguna opción» para defenderse. Señala que sólo ha podido enterarse de algunas cosas, pero no de boca de los pesos pesados del partido, como que un empresario de la construcción de Sant Miquel se presentó en el Ayuntamiento y advirtió al alcalde y a Andreu Roig de que si el candidato era Santi Marí, «no votarían al PP». «Si es el que yo me imagino, podría haber argumentado o justificado el motivo de la queja: exigí la reparación de las goteras, que aún siguen ahí, de un pabellón deportivo construido con dinero público. Esto es lo que hice. De lo contrario, habría prevaricado», recalca.

De todos modos, el argumento del malestar de Sant Miquel con Santi Marí viene de más lejos. Según explica el propio afectado, antes de las elecciones de 2019, el alcalde ya le dijo (en una reunión con vecinos en el Port de Sant Miquel, en la que también estaba Tania Marí) que no le querían en Sant Miquel, pero tampoco le dio «más explicaciones». «¿Por qué permitió entonces que fuera en la lista al Ayuntamiento y ahora no? No entiendo tampoco que sabiendo esto me sentara en una mesa con los responsables del partido en Sant Joan [el pacto de s’Illot des Renclí del 28 de julio] para decir que yo tenía que ser el candidato. Es muy extraño e incomprensible que esto pase entre compañeros».

La conspiración

Reunión en casa de Andreu Roig para cambiar al cabeza de lista

Sin que nadie le comunicara nada, Santi Marí se da cuenta de que el acuerdo de s’Illot des Renclí podía quedar en papel mojado cuando, tres meses después, la prensa publica que Tania Marí se postula para ser la candidata y esta incluso hace declaraciones sobre esta posibilidad. «Me quedé en shock», admite. Las explicaciones que le dan tanto ella como Andreu Roig es que «las cosas no iban bien» y que había «gente que no quiere» que sea el candidato. «No me supieron explicar los motivos», insiste.

Si el enfado de Santi Marí empezaba a ser mayúsculo, la gota que colmó el vaso fue la reunión que se produjo en casa de Andreu Roig, a la que obviamente no fue invitado, según explica, con miembros del comité electoral y de la junta local del partido y en la que «el alcalde participó por teléfono». Ahí se planteó, según afirma Santi Marí que le contaron, la posibilidad de que fuera Tania Marí, en su lugar, la candidata a la alcaldía. Santi Marí sostiene que, según le explicaron luego personas presentes en esa reunión, había miembros de la junta local que defendían su candidatura.

«Nos podríamos haber sentado, como habíamos hecho tres meses antes, para que me explicasen qué estaba pasando, qué problemas había, si se podían o no reconducir, porque igual yo podía darles una respuesta a aquellos problemas que motivaban que no fuera el candidato. Y seguramente lo habría entendido y me habría parecido bien buscar una alternativa y habríamos evitado ir a una votación y dividir al partido», explica ahora el dimisionario edil.

La votación

Andreu Roig rompe las dos cartas de renuncia de Santi Marí

Pero ni hubo comunicación ni se pudo reconducir la situación. De hecho, la dirección insular del partido trató infructuosamente de evitar el choque. Santi Marí explica que el día de la votación (el pasado 25 de noviembre) que ganó Tania Marí, antes de la reunión, el alcalde le pidió que se lo «pensara bien».

El segundo teniente de alcalde de Sant Joan y también director insular de Bienestar Social entró en la reunión con «dos cartas de renuncia» a sus cargos en el Ayuntamiento y el Consell. «Mi idea era presentarlas antes de la votación y marcharme a casa», explica. Sin embargo, no lo hizo. ¿El motivo? «Hubo gente que me pidió que no dimitiera, y me ablandé», afirma. Asimismo, Andreu Roig rompió las cartas porque, según afirma ahora Santi Marí, «le interesaba que hubiera una votación porque sabía cuál iba a ser el resultado». «Si Carraca dice lo que hay que votar, se hace. Ahora me arrepiento de haberme ablandado y no haber sido valiente para dimitir en ese momento», subraya.

En el tenso debate previo a la votación, Santi Marí echó en cara a los dirigentes del partido «todo lo que no se había hecho bien». Y la respuesta que recibió fue contundente: «No diré las palabras que me dijeron, pero gente que estuvo en la reunión me reconoció que nunca, en la historia del partido, había visto algo igual, que ni a un perro se le trata igual».

Tras asumir la derrota, Santi Marí lamenta que la candidata a la alcaldía no haya tenido «la voluntad» de «integrar y sumar». No se cumplió, critica, el acuerdo adoptado con la dirección del partido previo a la votación de que el perdedor propondría tres nombres para ocupar el número dos de la lista. De hecho, a la persona cuyo nombre puso sobre la mesa se le ofreció ocupar el número 10 de la lista, cuando debía ser el tres, explica Marí, según lo acordado antes de la votación para decidir al cabeza de lista.

Eliminado de la lista

La candidata no quiere darle el número tres de la lista

Pese a ello, Marí explica que planteó tanto a Tania Marí como al presidente del comité electoral ocupar él el número tres para seguir al frente de la concejalía de Deportes, su único interés, y zanjar así la crisis abierta. Pero ni siquiera recibió respuesta alguna. «Me querían quitar de encima como fuera», lamenta.

Interviene la dirección

José Vicente Marí Bosó y Vicent Marí no pueden cerrar la crisis

En cambio, Santi Marí agradece la labor del presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, y del presidente del Consell, Vicent Marí, que hasta el último momento trataron de resolver la crisis y evitar su dimisión, aunque «no tuvieron la suficiente fuerza» para revertir la situación».

De hecho, en el último momento, Marí Bosó propuso a Marí la noche del jueves, tras intermediar con el PP de Sant Joan, ocupar el número ocho de la lista municipal e ir también en un puesto de salida de la candidatura del Consell. Lo rechazó. «En las pasadas elecciones ocupé el número tres . Y si no me quieren, pues no voy ni de uno ni de dos ni de tres ni de ocho ni de nada».

La lista del Consell

Santi Marí asume que Vicent Marí pueda reconsiderar su oferta

El presidente del Consell, con el visto bueno del comité electoral del PP de Sant Joan, ha propuesto a Marí un puesto de salida en su candidatura. No ha respondido. En todo caso, después de romper su silencio, Santi Marí asume que si Vicent Marí cree que «no es adecuado» mantener su ofrecimiento, está seguro de que, «como es un hombre de palabra», le llamará para «justificar su decisión».

Santi Marí dice que lo que más le ha afectado «no ha sido el no optar a ser alcalde», sino «las formas y la falta de honestidad y confianza de sus compañeros». Dicho esto, el aún director insular de Bienestar Social reconoce que cuando, en julio del año pasado, el alcalde y los otros dos tenientes de alcalde le dieron su confianza para ser el candidato, se «ilusionó mucho».

Reacciones a la dimisión

Antoni Marí y Roig responden que es «una decisión personal»

El alcalde, Antoni Marí, rehúsa hacer declaraciones sobre la crisis del PP de Sant Joan y se limita a apuntar que es «un tema personal» que «hay que respetar». Rechaza hablar de la reunión en su restaurante ni cualquier otra cuestión sobre lo sucedido y afirma que conoce a Marí desde «hace más de 20 años» y es una persona a la que tiene «aprecio».

Ahora, el Ayuntamiento «iniciará» el proceso para sustituir a Marí en el Ayuntamiento (el siguiente en la lista, que es Joel Rodríguez), pero el alcalde admite que, tan cerca de las elecciones, «se verá hasta dónde se llega» y si finalmente se consuma la sustitución.

El presidente del PP de Sant Joan, Andreu Roig, también se niega a responder a «cuestiones internas» y, en su lugar, agradece «el gran trabajo» de Marí, al que califica de «gran persona y gran político». Sobre si considera si, en estas circunstancias, debe ir en la lista del Consell, Roig afirma que todo esto le ha pillado por «sorpresa» y no tiene «una opinión propia». «Es él el que debe decidir», indica. En el mismo sentido, Tania Marí asegura que respeta la decisión de su «compañero» y le desea «mucha suerte», sin entrar en nada más. «Lo lamento», señala.