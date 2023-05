Javi Torres, candidato a la alcaldía de Sant Joan: «Los bares están haciendo porras sobre los resultados en Sant Joan»

Un friki de la política desde pequeño. Así se define Javi Torres Serra, que a sus 31 años, acaba una legislatura como conseller insular de Transportes y con la aspiración de ser el Rey en el Norte en el convulso panorama político del municipio de Sant Joan con Sa Veu des Poble. Asegura que es su casa. «Por parte de madre soy de Can Pep d’en Serra, en Sant Llorenç, y por parte de padre de Sant Miquel, de Can Marcelino», afirma.

Con la fama de tranquilo que tiene Sant Joan y estas elecciones esto parece ‘Juego de tronos’.

[Ríe] Sí. Después de tantos años de mayoría absoluta la gente tenía muchas ganas de que surgiera una opción real de cambio.

¿Es más Lannister o Stark?

Me gusta más identificarme con los valores de la casa Stark.

¿El 28M podría acabar en el reino del norte de Ibiza como la sangrienta Boda Roja?

No, no lo creo. Algunos han podido ir muy tranquilos en otras elecciones, sin hacer siquiera campaña. Ahora la gente se ha tenido que poner las pilas. Esto es positivo, pero no suficiente. La Boda Roja no creo, luego ya verá cada uno en su casa.

¿Contra quién compite? ¿Contra Tania Marí, heredera de Carraca, o Santi Marí, el despechado?

Quien ha estado gobernando 24 años con mayoría absoluta ha sido el PP. Ellos son el contrincante político. Habrá que ver la aritmética. Salimos a ganar. Tenemos opciones serias. En algún bar están haciendo porras sobre los resultados. Nunca había estado tan entretenida la cosa.

¿No puede ser que la gente le diga que le votará para quedar bien?

En los lugares pequeños suele pasar, sí, es relativamente normal que la gente no se quiera manifestar. Tenemos gente, incluso, que nos apoya y nos está ayudando, pero en el anonimato porque tienen miedo. Tener que decir esto en 2023 es grave. Es triste que la gente no se atreva a dar este paso por lo que pueda pasar. Romper esto es uno de los motivos de la existencia de Sa Veu des Poble.

¿Esto no es ponerle los cuernos a Ciudadanos?

No. Lo hablé mucho con mis compañeros de Ibiza y de la dirección autonómica. Todos lo vieron como algo positivo. Cs se presenta en coaliciones en otros muchos puntos de España. Creo que es positivo. Unir fuerzas siempre lo es. Tenemos mucha gente sin experiencia política previa. Eso creo que nos da valor, de mostrar que vamos a trabajar dejando la ideología un poco de lado.

¿No le puede pasar factura a su relación con el PP en el Consell?

No, tampoco. Creo que Vicent Marí es una persona pragmática. Ha sido una legislatura complicada con la pandemia y ahora la situación económica es complicada. Los dos somos prácticos y cuando hemos tenido alguna cosa lo hemos hablado. Entiende las reglas del juego, la política, y lo entiende y lo acepta.

Ciudadanos está en la UCI, ¿esto no será su plan B?

La gente que me conoce sabe que la política me apasiona desde niño. Era un poco friki. Tengo un trabajo en el que estaba mucho más tranquilo y que me encanta. El de la informática es un mundo que evoluciona mucho y sigo formándome. Si puedo seguir en política en primera línea seguiré y, si no, no tengo problema en volver. Tener donde volver es importante, te da libertad. Y no todo el mundo puede decir lo mismo. La política debe ser algo temporal, un par de legislaturas y ya. Esta gente que sale de las juventudes, la contratan en el partido, le dan un cargo de confianza, luego es concejal y sigue hasta que se jubila... Ahí está la desconexión de los políticos con la realidad.

¿Cuál es su fecha de caducidad?

Me gusta mucho el sistema norteamericano: un presidente sólo puede estar dos legislaturas. Es un tiempo perfecto. En cuatro años no tienes tiempo de materializar proyectos grandes, pero en ocho, si no lo has hecho todo, lo has hecho casi todo. Y te obligas a un relevo, a no acomodarte, sangre nueva, que hace mucha falta en las administraciones.

Dicen las malas lenguas que no le habían visto nunca tanto por aquí, que todos los domingos acompaña a su abuela a misa.

No, mi abuela, ya no va mucho a misa, la pobre. Tengo mis redes abiertas, cualquiera podrá ver que muchos otros años he venido a las fiestas de Sant Llorenç, las de Sant Miquel, a caramelles, ballades, fiestas... He venido toda la vida. Este municipio es mi casa y tengo hemeroteca para demostrarlo. A otros candidatos no los he visto nunca por aquí y están apareciendo ahora. Pero la gente lo ve.

Es usted conseller de Transportes. Llegar aquí en bus era imposible.

Sí. Por desgracia, la parte de transportes ha sido un área extremadamente compleja de gestionar. Por los contratos y porque no hay médicos, enfermeras, policías ni conductores. Ni las líneas rentables se pueden reforzar porque no hay conductores. Ni pagando extra ni poniéndoles vivienda. Ahora hay, de hecho, una línea que conecta todo el norte de la isla. No se pueden dibujar ni los conductores ni los vehículos.

¿Tienen hecha la lista de los Reyes Magos por si son necesarios para formar gobierno?

Enmiendo esa pregunta.

¿Perdón?

Habrá que ver, en el caso de que no saquemos mayoría, qué partidos estarían dispuestos a apoyarnos con acuerdos de programa.

Como dice La Vecina Rubia, van ustedes con todo, ¿no?

¡Con todo! Nuestra capacidad de convocatoria nos está sorprendiendo. Vamos con todo.

¿Vive en este municipio?

He vivido durante mucho tiempo. En Sant Miquel y en Sant Llorenç. Desafortunadamente, en Ibiza la gente vive donde puede, no donde quiere. Es mi casa, me he criado aquí, tengo mi familia y muchos amigos aquí. Y me gustaría volver.

¿Ha tenido tentaciones de hackear a sus rivales?

No, no, para nada. Ya sabes por dónde van, conoces su estrategia. En política se usa mucho la frase «cuerpo a tierra que vienen los nuestros», es en casa donde no ves llegar los problemas. Planificar tu estrategia en función de lo que hacen los demás dice muy poco de ti.

¿Dónde pasará la noche electoral? ¿Con Cs o con Sa Veu?

Con los dos. El primer recuento creo que es el de las municipales y la primera parte de la noche estaré con Sa Veu des Poble, en Es Pi Ver. Y luego bajaré a Vila con los compañeros de Ciudadanos.