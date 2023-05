Marga Prohens, presidenta del PP y ganadora de las elecciones autonómicas del pasado domingo en Balears, anunció ayer en Madrid que se pondrá de inmediato a trabajar para «formar un gobierno estable» después de que el Partido Popular sumara el pasado 28 de mayo más diputados que todas la formaciones de izquierdas de las islas juntas. La popular añadió que tiene previsto hablar con todos los partidos que forman el arco parlamentario balear en los próximos días para negociar su investidura. De hecho, reconoció que ya ha hablado con algunos que la llamaron para felicitarla tras las elecciones.

Prohens realizó estas declaraciones a su salida de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para valorar los resultados de los comicios del pasado domingo. La líder del PP en las islas se desplazó ayer a Madrid junto a la secretaria general del partido, Sandra Fernández, y el resto de miembros de la formación que forman parte de la Junta Directiva Nacional. Respecto a posibles pactos afirmó que «los números en las islas son los que son: el Partido Popular ha ganado los cuatro Consells Insulars, el Ayuntamiento de Palma, los municipios más importantes, mayoría absoluta en Ibiza y, con el diputado de Formentera, tenemos esa mayoría suficiente que habíamos reclamado, ya que sumamos más que toda la izquierda junta para acceder al Govern», reiteró. Asimismo, Prohens quiso dejar claro que «no hay alternativa de Govern posible que no pase por el Partido Popular».

La líder regional del PP explicó también que en los últimos días ha hablado con los diferentes partidos que la han llamado para felicitarla y fue una conversación cordial sin entrar en temas de posibles alianzas. No obstante, aseveró que «en los próximos días hablará con todos ellos y que se pondrá a trabajar para formar un gobierno estable».

La propuesta de Més

Marga Prohens no tuvo tiempo de analizar la propuesta que está analizando Més per Mallorca y que consiste en una abstención en la investidura para evitar tener que negociar un pacto con Vox como el de Castilla y León. La presidenta del PP cogió un avión hacia Madrid a primera hora de la mañana para asistir a la reunión con Feijóo. Sin embargo, sí que dejó claro hasta en dos ocasiones que hablaría con todos los partidos del Parlament.

El PSOE ya advirtió el lunes y ayer volvieron a reiterarlo que no piensa abstenerse para facilitar la investidura.

De todas formas, una abstención de Més per Mallorca no sería suficiente para conseguir la investidura de Prohens, ya que si Vox y el PSIB votan en contra no saldría elegida. Aquí entra Més per Menorca, que analizará esta posibilidad cuando Prohens lo plantee.