El reto de Andrea Romero: crecer como atleta en absoluto

La atleta Andrea Romero (Formentera, 2000) se coronó este fin de semana como la primera balear en absoluto femenino del Campeonato de España de cross, celebrado en Bizkaia. Se convirtió en la 17ª corredora con un tiempo de 37 minutos y 31 segundos en un circuito de 9.500 metros, habiendo un total de 89 participantes. En una conversación con Diario de Ibiza, Romero explica que apenas pudo entrenar unas dos semanas para esta cita tras un mes de parón debido a una lesión y que salió con el único objetivo de disfrutar del momento: «No estaba en forma para ir, pero es un campeonato del que, además de la parte de correr, me gusta mucho el ambiente y la Federación. También me aporta muy buenos recuerdos de cuando empecé, así que al final me animé. El objetivo era acabar y disfrutar del campeonato más que de la carrera en sí».

Confiesa que sintió cierta frustración por las molestias que siente desde diciembre a causa de una periostitis: «El año pasado fue muy bueno para mí y ahora me veía luchando por las seis u ocho primeras plazas». En todo caso, se muestra satisfecha por haber conseguido estos resultados a pesar de los inconvenientes: «En la carrera había barro y se me da muy bien correr en él, pero a la vez sentía un poco de frustración, porque delante había más chicas y yo me decía a mí misma que podría estar ahí, pero también tenía que aceptar que no podía estar al 100%». Al final, y gracias a la motivación de sus compañeras, pudo salir adelante y lograr una más que digna plaza. Pudo «dar la cara», como ella misma dice. Preguntada por lo más difícil del recorrido, comenta que al correr en barro hace falta mucha energía: «Se te quedan los pies clavados y necesitas tener mucha fuerza. Notaba que me faltaba fuerza y ritmo para salir del barro como yo lo hago en condiciones normales», confiesa la atleta, que a lo largo de la entrevista demuestra su alta autoexigencia. A pesar de las molestias, la formenterera no podía faltar al campeonato debido a su pasión por el cross. De hecho, la atleta conquistó la victoria en la carrera sub-23 femenina del Cross Internacional de Atapuerca (celebrado en noviembre), donde completó los 5.870 metros con un tiempo de 20 minutos y 37 segundos. Momento de tomar decisiones Actualmente Romero cursa el tercer año de Educación Infantil en Valencia y explica que en estos momentos tiene sentimientos encontrados: «Me estoy replanteando muchas cosas, porque cuando comienzas en absoluto, necesitas dedicarle muchas horas al atletismo, ya que te codeas con gente profesional, de mucho nivel. Creo que debería dejar de lado un par de asignaturas aunque no quiera alargar la carrera un año». Y es que a corto plazo quiere dedicarse al atletismo de manera profesional y por ahora solo puede entrenar por las tardes, ya que por la mañana tiene que ir a clase. En todo caso, al ser preguntada por sus retos de cara a este año, Romero detalla: «Tengo que hablar con mi entrenador de cuáles serán los obejtivos en aire libre, pero en principio nos centraremos en los 1.500 metros y, en invierno, en el cross». Para empezar, este domingo volverá a darlo todo: «Este fin de semana tengo la Copa de Europa de Clubes con el Bilbao. Ayer [por el lunes] me confirmaron que iba con ellos. Lucharemos para ser campeones.