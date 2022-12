Andrea Romero: «He madurado mucho, quiero seguir aprendiendo y codearme con las mejores»

Andrea Romero Escandell (Formentera, 20-04-2000) atraviesa por su mejor momento a nivel personal y deportivo, como reconoce en esta entrevista con Diario de Ibiza mientras espera el vuelo para regresar a España. La atleta de La Mola ha protagonizado un 2022 extraordinario con pleno de títulos nacionales en su último año en categoría Sub-23, venciendo en campo a través, 3000 metros en pista cubierta y 5000 metros al aire libre. Este domingo puso el broche con una insólita décima posición en el Europeo de cross disputado en el Piamonte italiano.

¿Cómo ha digerido el gran resultado que fue alcanzar el ‘top ten’ en Turín?

La verdad es que ha pasado todo tan rápido que no sé, estoy muy contenta, me lo pasé genial, disfruté muchísimo la carrera, yo sabía que estaba fuerte pero no pensaba hacerlo tan bien. El año pasado hice la 30ª, sabía que estaba mejor y siempre aspiras a más, firmaba un top 20, pero cuando me dijeron al llegar que había hecho la décima…

¿No supo cómo quedó hasta después de cruzar la meta?

Sabía que iba bien porque veía al grupo cabecero delante, las había medio contado, pero no lo sabía. Cuando llegué, vino la chica de comunicación y nos preguntó si sabíamos los resultados, me dijo que ‘top 10’ y dije, ¡Hostia! ¡Qué pasada! Piensas, joder, décima de Europa en una modalidad que disfrutas, que mola porque es sufridora, es muy dura, es una locura, pues se te olvida todo lo que has sufrido por un momento y lo disfrutas un montón.

¿Con qué objetivo llegaba después de ser campeona de España?

Mi objetivo era hacer top 20, yo sabía que estaba bien, pero en un cross tan rápido y sobre todo con tantas subidas... porque yo entreno en un sitio totalmente llano, sin cuestas, y pensaba que quizás no me beneficiaba. Por muy fuerte que me digan que soy, las cuestas que había no tenían sentido. Era una locura.

Por televisión se veía un circuito realmente duro. ¿Cuál era la estrategia?

Pues en persona no tenía nada que ver a lo que veías en los vídeos. Fue una auténtica locura, pero bueno las cuestas eran igual para todas. Hay que ser muy inteligente, eran cuatro vueltas y había que ser ambiciosa pero también inteligente, hay que estar concentrada toda la carrera. Ir de menos a más pero sabiendo que había que ser valiente y quería estar delante. Me encontré muy bien, supe reservar… Después vi las fotos y de cara me veía súper bien. Yo había visto a otras chicas en carreras en ese circuito que iban gimiendo, llorando, muriéndose, y yo iba bien incluso pensaba que tenía otro plus. En la última vuelta me dije que adelantaría a varias chicas en las cuestas y en el museo.

Nos estamos acostumbrando a sus remontadas. ¿De dónde le sale ese ‘punch’ final?

Exacto, ese es mi punto fuerte. Pero mi punto débil son las bajadas, entonces como era llegar en bajada y luego la recta final, apreté antes. Una de las chicas que el año pasado quedó tercera y me sacó minuto y medio, ayer me sacó solo dos segundos. Pensé, joder Andrea, has trabajado bien y lo has sacado. Yo veía al grupo de delante y a mi compañera [Carme Riaño, séptima clasificada] y escuchaba a la gente gritando que íbamos entre las 15 primeras y que fuera a por el top 10, todo iba bien y no era lo esperado.

Con la selección española femenina se quedaron a 10 puntos del bronce. Otro gran resultado.

Es que el año pasado teníamos un equipazo y ya quedamos cuartas. Mejorar lo del año pasado era súper difícil, ¿cómo íbamos a mejorar eso? Pues al final casi lo conseguimos.

Está teniendo una gran evolución. Se nota mucho más madura y concentrada en carrera.

Muchísimo, como persona y como atleta. De tener cabeza y sobre todo la continuidad, conocerme, saber lo que necesitaba. He aprendido muchísimo. Este verano decidí no trabajar por primera vez, quería centrarme y tener tiempo para mí. Porque al final, entrenar, competir, estudiar, no tenía ni unas semanas para estar tranquila. Este verano decidí igual no ganar dinero pero estar más tranquila, y en mi día a día notó que me ha ido muy bien en muchos aspectos.

¿Qué cambios ha llevado a cabo, ha variado la nutrición, las rutinas?

Sí, decidí también cambiar con un nutricionista, trabajar el tema hormonal porque tenía unos problemas de amenorrea [ausencia de menstruación] que he recuperado a base de la nutrición y el descanso. Reducir el estrés y la ansiedad. Estoy mucho más sana, la continuidad de los entrenos, de no lesionarme que estaba un poco relacionado. Al final tener tiempo para mí, para cuidarme. Suena muy poético, pero al final la vida es una; tenemos que disfrutar, querernos un poco más, tener tiempo para ti, para disfrutar de competir. Decidí tomarme las cosas con más calma para reducir el estrés y luego también escuchar a las personas que te quieren y que tienes al lado, sin ese pilar esto no sería posible.

Acaba su etapa Sub-23, ¿qué espera a partir de ahora con el salto a categoría absoluta?

En 20 días paso a absoluta y estoy mentalizada. Sé que va a ser un cambio grande, que también me hace muchísima ilusión. Al final sabemos que un día vamos a dar el salto de categoría y bueno, lo que quiero hacer ahora a nivel de resultados me gustaría conseguir una medalla pero sobre todo mejorar marcas a nivel individual. Creo que ahora mismo soy muy madura y quiero seguir disfrutando, aprender y ojalá codearme con las mejores poco a poco. Pero con paciencia y trabajo.

¿Sueña con conseguir un podio internacional o llegar a unos Juegos Olímpicos?

Prefiero mirar a corto plazo. Ojalá consiga alguna medalla absoluta algún día, la verdad es que sería muy bonito. Pero hay que tener los pies sobre la tierra, es el primer año y el cambio se nota. Como objetivo más temprano me gustaría hacer también top 10 entre las absolutas en el Campeonato de España de cross, que será el último fin de semana de enero en Bilbao. Sería un puntazo.

¿Le preguntan mucho por cómo alguien de Formentera llega tan lejos en el atletismo? Habrá quien no sepa ni dónde está.

Para empezar muchos piensan que eres de Mallorca. Y yo, no no, es Formentera y hablamos formenterenc o pagès, pero mallorquín no. Y luego la típica pregunta de si allí hay coches, cómo nos comunicamos… A ver, somos personas normales, que igual no tenemos pista de atletismo pero tenemos unos caminos que le dan mil vueltas a cualquier sitio. Al final también ser de Formentera me ha hecho ser quien soy hoy, los valores que tengo como persona y estoy súper orgullosa de ser de allí, he crecido allí y al final he llegado hasta aquí por eso.

Aunque como muchos, tuvo que emigrar para progresar.

Claro, al final tiene sus limitaciones y me he tenido que ir, como mucha gente hace. No he trabajado ciertas cosas porque no las he tenido, pero ahora las estoy trabajando y estoy mejorando las debilidades. Estudio tercero de Educación Infantil y entreno con el grupo de Redolat en Valencia.

Habrá recibido un aluvión de felicitaciones, ¿qué siente al ser tan reconocida?

He recibido un montón de mensajes súper bonitos, que valoren el trabajo hasta ahora, no sólo este resultado. Décima de Europa, sí, pero detrás de esto hay muchas cosas, muchas lágrimas, y que haya personas que se acuerdan de todo eso me reconforta muchísimo. Ha merecido la pena, y especialmente a mi familia, amigos y compañeros de entreno, que son quienes están detrás de todo esto. Los que se tragan cualquier movida que tengo y con quienes me suelto. Me ha ayudado mucho y les estoy eternamente agradecida.

¿Su familia esperaba este resultado?

Yo creo que no. Confiaban en mí, pero no tanto [risas]. Estaban muy contentos, también los de mi pueblo [La Mola] me animaban viendo la carrera en algún bar.

Pertenece al Juventud Atlética Elche, pero, ¿se ha fijado en usted algún club ‘top’?

No lo puedo hacer oficial pero va a haber cambios de club y algunas cositas, me hace muchísima ilusión y me motiva un poco más de cara a la etapa absoluta. Van a venir cosas que me motivan mucho. Será un club top, lo anunciaré en breve.