El 10K Ibiza-Platja d’en Bossa pulveriza récords de marcas y de participación

A las nueve en punto de la mañana de ayer, cientos de atletas, ibicencos o venidos de otras partes del mundo, estuvieron en el pistoletazo de salida de la carrera 10K Ibiza-Platja d’en Bossa, en la que el elenco de atletas africanos, llegados desde Kenia y Etiopía, se hizo con algunos de los mejores puestos de la clasificación. Benson Kiplangat y Caroline Nyaguthii Nyaga (ambos de Kenia) se proclamaron campeones de la carrera en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Kiplangat logró una marca de 27 minutos y 18 segundos, mientras que la ganadora entre las féminas marcó un tiempo de 30 minutos y 48 segundos. La competición registró un récord de participación, con alrededor de medio millar de inscritos. El podio masculino lo completaron Hillary Kipkoech (27’ 27’’) y Cosmas Mwangi Boi (27’ 29’’), mientras que entre las mujeres Meselu Berhe Kahsay (31’58’’) y Margaux Sieracki (32’) lograron la segunda y tercera plaza.

Tras alcanzar a la meta, Benson Kiplangat explicó ante los medios su emoción por haber sido el número 1, aunque algo cansado después de haber descargado tanta adrenalina: «Me siento muy feliz y agradecido. Estoy contento con el resultado, aunque no me lo esperaba». Sin embargo, esta no es su mejor marca, puesto que ha llegado a registrar un tiempo de 27 minutos y 9 segundos en esta distancia, según apuntó. «Me he sentido muy bien durante la carrera», añadió. Apenas unos segundos más tarde que él, llegaba a la meta Hillary Kipkoech, que también se mostró satisfecho: «La carrera ha estado muy bien a pesar del frío que hace». «Al comienzo caían algunas gotas, pero más adelante paró», añadió. Y es que finalmente la lluvia respetó esta cita deportiva, ya que rompió cuando esta acababa de finalizar.

La campeona femenina (Caroline Nyaguthii Nyaga), de Kenia, también dijo, visiblemente alegre, estar feliz «por haber ganado en esta competición en Ibiza»: «Hoy [por ayer] hace mucho frío pero estoy muy contenta por mi marca», añadió la atleta, que también explicó que este es su mejor resultado de la temporada. De hecho, es la sexta mejor marca mundial femenina en 2023. Meselu Berhe Kahsay, segunda mujer en llegar a la meta, se bastó con su escaso inglés para señalar que estaba «muy feliz» por haber superado, y de qué manera, este reto, llegando tan solo un minuto y diez segundos después de la número 1.

Récords pulverizados

El español Adel Mechaal marcó en 2022 un tiempo de 27’ 50’’, superado esta vez por cuatro atletas masculinos, ya que el cuarto, Kiprono Sitonik, llegó a los 27’44’’. La sueca Sarah Lahti, que ganó el pasado año (31’ 18’’), ayer volvió a participar en la carrera, quedando cuarta (32’ 29’’) entre las mujeres.

Cabe destacar que la menorquina Maria Pallicer logró récord nacional femenino de la categoría 45, batiéndolo por un segundo con una marca de 35’ 19’’. Otro dato histórico para Balears es que 125 atletas han llegado a la meta antes de los 40 minutos, lo que demuestra el alto nivel de esta competición. Diez atletas quedaron por debajo de 29 minutos. Además, la marca del ganador Benson Kiplangat se alza como undécima mejor marca de la historia que se ha cosechado en España. Asimismo, algunos atletas han registrado sus mejores marcas personales. Es el caso del irlandés Fearghal Curtin (28’24’’) o de la argentina María Luz Tesuri (32’55’’). Los mejores corredores locales fueron Adrián Guirado (31’04’’), de la Peña Deportiva, y Daniel Planells (31’48’’), del Club Atletisme Santa Eulària.

Inigualable 10k Ibiza-Platja d'en Bossa

Los tres ganadores hombres, Benson Kiplangat, Hillary Kipkoech y Cosmas Mwangi, consiguieron, por este orden, las novena, décima y undécima mejores marcas mundiales del 2023 en esta distancia. El suizo Julien Wanders, plusmarquista europeo de 10K (con 27’13’’) y de medio maratón (59’13’’), ayer quedó en novena posición, anotando un tiempo de 28 minutos 27 segundos.