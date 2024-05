Barrio: «El Sant Antoni jugará en LEB Oro más pronto que tarde, sin duda»

El entrenador del Class Bàsquet Sant Antoni, David Barrio, se mostraba contrariado tras quedarse a punto de consumar la remontada frente al CB Morón en el partido de vuelta del play-off de ascenso de LEB Plata. Es consciente de que los ibicencos cada temporada se quedan un poco más cerca del ascenso: «El trabajo del equipo es excelente y esto es el baloncesto, por un tiro que metes o no metes, una falta... Por un punto nos quedamos a las puertas», y confesaba que «el sueño era subir y te quedas con mal sabor de boca porque lo hemos tenido ahí». «Pero hay que darle perspectiva porque el trabajo de la gente es excelente, solo puedo darle las gracias al vestuario», añadía Barrio, que destacó el «compromiso» de todos los jugadores.

El preparador de los ibicencos no tiene «ninguna duda» de que el Bàsquet Sant Antoni «jugará más pronto que tarde en LEB Oro». «Ojalá hubiera sido hoy, no ha podido ser pero vamos a intentar trabajar cuanto antes para que sea rápido», puntualizaba Barrio, que sobre los lances de juego en los instantes finales dijo que le pareció falta pero no quiso juzgar «en caliente» la actuación de los colegiados». «Tenemos que quedarnos que con un detallito estaríamos celebrando en vez de estar jodidos. Este ambiente ha sido una locura, es el gran triunfo del club».

Suscríbete para seguir leyendo