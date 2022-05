Sporting-UD Ibiza: partidazo en la cuna del fútbol

El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ es uno de los estadios que todo futbolista sueña con pisar de corto. Un coliseo con aroma a décadas de fútbol vintage y cuna de leyendas del balompié nacional. El feudo del Sporting de Gijón proviene de un antiguo gran molino hidráulico y las primeras reseñas de partidos en el recinto construido datan de 1908, convirtiendo al estadio asturiano en el más antiguo del fútbol profesional español. Allí, en honor de multitudes, debutará esta tarde (16 horas) la Unión Deportiva Ibiza y buena parte de sus jugadores, con el objetivo de disfrutar de la experiencia y de volver a ganar lejos de Can Misses tres meses después.

«Igual para otras personas no tiene importancia pero que muchos de nuestros jugadores no hayan podido jugar en El Molinón es una experiencia fantástica y una enseñanza. Nos vamos a encontrar un ambiente espectacular, es uno de los estadio con más historia en el fútbol español». Con estas palabras describió Paco Jémez lo que significa la visita a un Sporting que, por otra parte, no atraviesa por su mejor momento.

El club que paseara su nombre durante 42 temporadas en Primera División coquetea hoy con el descenso en LaLiga SmartBank con otro histórico como el Málaga. Ambos cuentan con una renta de siete puntos respecto a la Real Sociedad B y el Amorebieta a falta de cinco jornadas, por lo que saldrán al césped con más presión que los ibicencos, instalados en la decimotercera plaza con 48 puntos.

«El Sporting no nos va a regalar nada, es el típico equipo que sabes que son mucho mejores de lo que reflejan en la tabla. No quiere meterse en un lío, no nos va a poner las cosas fáciles y me imagino mucho ambiente en la grada y un equipo que le meterá mucha intensidad al juego. Tenemos que corresponder con ese nivel y esa intensidad. Espero que sepamos estar a la altura, que sepamos entender el partido y queramos ganar. Tenemos que gestionar bien el balón y generar peligro para jugar con esas prisas que pueden tener», indicó ayer en rueda de prensa el técnico celeste, insistiendo en la misión de sumar por fin los tres puntos a domicilio, algo que no hacen desde la goleada en La Rosaleda a finales de enero.

«Llevamos mucho tiempo sin ganar fuera. No encuentro ninguna razón por la que seamos un equipo solvente en casa y no tanto fuera. Debe ser algo más bien mental, de encontrarnos mucho más a gusto aquí, pero le pasa a todos los equipos. Deberíamos equilibrar un poco más la balanza», advirtió.

En lo deportivo, la UD Ibiza se desplaza a Gijón con la ausencia de Álvaro Jiménez, que se suma a las de Javi Lara y Sergio Castel por molestias físicas. El asturiano Davo podría ser la novedad en la punta de ataque en su regreso a casa y no parece probable que Paco Jémez lleve a cabo muchos cambios respecto a las últimas jornadas. «Queremos seguir escalando posiciones de aquí al final y disfrutar de estos partidos sin la presión de tener que pensar en que los puntos sirven para una u otra cosa», subrayó.