Retraso de meses en las obras del campo de fútbol de Es Putxet en Ibiza

El nuevo campo de fútbol municipal de Es Putxet no será una realidad en 2024. De hecho, las obras para la construcción de este nuevo espacio deportivo frente a Ca n'Escandell podrían postergarse hasta el último trimestre del año por retrasos en la tramitación administrativa.

Según explicó la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Ana Ferrer, aunque la idea inicial era comenzar su construcción este verano, las obras tardarán todavía meses en comenzar. Ferrer confirmó en conversación con Diario de Ibiza que el proyecto acumula retraso porque primero deben llevarse a cabo las excavaciones arqueológicas que confirmen o descarten la presencia de restos, como las zanjas de cultivo de época púnica y romana encontradas junto a la escoleta próxima de Can Cantó.

Fuentes del Ayuntamiento explicaron, en base a la información aportada por Patrimonio, que en estos momentos se está preparando la licitación para llevar a cabo la excavación que debe determinar si hay presencia de hallazgos. El procedimiento para realizar la pertinente cata arqueológica todavía no se ha llevado acabo. Y no sería de extrañar que se encontrasen nuevos hallazgos, puesto que ya salieron a la luz otras zanjas de cultivo cuando se levantó la escoleta y en las obras del edificio que se está construyendo al lado.

Por tanto, los trabajos para construir el futuro terreno de juego se dilatará todavía varios meses. «Nos hubiera encantado haber podido iniciar las obras en verano. Trabajamos para que vaya lo más rápido posible, pero habrá que ver después de verano. Tendrán que hacer un registro y en caso de que tengamos que respetar alguna zona de piedra, o que se tenga que utilizar en la propia construcción, pues habrá que aceptarlo», indicó Ana Ferrer.

La edil municipal y exjugadora de balonmano prefirió no marcarse plazos, pero sí recordó que el proyecto atiende a una primera fase en la que «se prioriza el terreno de juego» para que los deportistas puedan «acceder a él cuanto antes» ya que, como aseguró, «el problema es que están faltos de pistas».

«El otro proyecto [el de un Mini Estadi] no se podía ni aprobar porque no se contaba con ese presupuesto y no sabemos si se podrá contar en algún momento. Se sacó una primera fase, un terreno de juego con todos los servicios que necesite, a nivel de iluminación y vestuarios, y que no nos impida poder continuar cuando lo estimemos con una fase dos», argumentó Ferrer, quien puntualizó que de los 10 millones de euros que costaría el complejo previsto por el anterior equipo de gobierno, el nuevo y más primitivo Es Putxet verá reducido su presupuesto «a menos de tres millones».

¿Uso preferente?

Respecto al uso de la futura instalación deportiva, Ana Ferrer sólo garantizó que «el rugby tendrá prioridad» ya que actualmente carece de terreno de juego y debe disputar sus partidos en Sant Llorenç. Pero no dio preferencia al CD Ibiza, al contrario que la anterior corporación municipal a pesar de los enfrentamientos con el club rojillo y con el CA Pitiús a cuenta de Can Misses. De hecho, Ferrer admitió que las divisiones inferiores de la UD Ibiza tienen que compartir espacio en el campo municipal de Can Cantó y que también podrían hacer uso del futuro Es Putxet. «Una vez lo tengamos, estudiaremos las necesidades de cada uno y haremos un reparto. Pueden pasar muchas cosas y variar las necesidades de cada club. Es lo mismo que con las pistas deportivas; cuando tengamos más, repartiremos mejor», indicó la regidora de Vila.

Por el momento, en el municipio de Ibiza conviven tres clubes de fútbol que aglutinan más de mil licencias federativas: UD Ibiza, CD Ibiza (que además integra las canteras de la Penya Blanc i Blava y del Rapid) e Inter Ibiza. Entre todos ellos se reparten los horarios de uso y las instalaciones de los campos de fútbol municipales de Can Misses (solo el primer equipo de la UD Ibiza), Can Misses-2 (cantera del CD Ibiza), Can Misses-3 (primeros equipos de la UD Ibiza y del CD Ibiza), Can Misses-4 (el fútbol base de la UD) y Can Cantó (Inter Ibiza y filiales de la UD). Es Putxet viene a dar cabida también al rugby y a descongestionar la presión sobre los terrenos de juego existentes.

La prioridad de Vila es habilitar pistas en lugar de pabellones

El nuevo equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento de Vila ya acordó guardar en un cajón proyectos como el Mini Estadi de Es Putxet, para hacer en su lugar una primera fase con un terreno de juego, o el pabellón polideportivo que estaba proyectado en Can Misses.

Según explicó Ana Ferrer a este diario, la prioridad de su concejalía es habilitar pistas deportivas, así como acondicionar y cubrir algunas de ellas para proteger a los deportistas frente a las inclemencias meteorológicas.

Uno de los proyectos en los que está avanzando el Consistorio consiste en instalar una cubierta en las pistas de ses Figueretes, manteniendo una cancha para el fútbol sala y creando una nueva polivalente para disciplinas que se determinarán en función de las necesidades. «Por arriba de Can Misses había un anteproyecto de pabellón de 15 millones de euros que no es viable. Lo que haremos es ante la falta de pistas techadas poco a poco ir creciendo en este sentido; hacerlas cubiertas y con un reparto más lógico a nivel de instalaciones», sostiene Ana Ferrer, quien insiste en que «lo que realmente necesitan y están pidiendo los clubes son pistas donde practicar deporte».

El objetivo de la regidora popular, según sostiene, es crear «núcleos de deportes en diferentes instalaciones para que no tengan que compartir una pista 11 deportes». En este sentido, asegura que el pabellón que el Consell Insular construirá junto a sa Blanca Dona «ayudará mucho a liberar espacios para otros deportes y atender a disciplinas minoritarias».

