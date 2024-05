«Más del 60% de las viviendas de Ibiza se dedican ya al alquiler de temporada»

Primero, un tema de actualidad. El Gobierno ha retirado esta mañana [la entrevista tuvo lugar el pasado jueves] la Ley de Suelo por temor a perder otra votación en el Congreso en menos de 48 horas. ¿Cómo afecta al sector inmobiliario?

Tener leyes marco estatales facilita mucho entender la normativa, en la que a veces nos perdemos. Y una ley marco, como es la Ley del Suelo, que luego se aplica a las comunidades autónomas, es bueno que exista y que esté actualizada, adecuada a los tiempos actuales.

¿Ha podido ver, desde el aeropuerto hasta aquí, algún poblado chabolista o las caravanas que numerosas personas utilizan ahora, obligadas por las circunstancias, para alojarse?

No, pero soy conocedor de lo que sucede desde hace años en la isla. Por desgracia, esto también está llegando al resto de islas, como Mallorca. Aquí, en Ibiza, la emergencia habitacional es un problema crónico que provoca que los residentes se vean obligados a irse de la isla, a compartir habitaciones o a vivir de una manera que no es la más digna.

¿Seguirán escalando los precios? ¿Esto no tiene fin?

Todo apunta a que seguirá la escalada de precios. Hay mucha, mucha demanda de gente procedente de otros países que tiene un mayor poder adquisitivo, y además no hay ninguna crisis externa o interna que vaya a truncar eso. La marca Ibiza y la marca Balears siguen cogiendo fuerza, de manera que seguimos siendo un destino deseado tanto turístico como para residir.

¿Qué nacionalidades compran más pisos? ¿Por qué?

Porque el nivel de renta de otros países es superior al salario base nacional. Y eso sucede con los nórdicos, alemanes, rusos, franceses, neerlandeses, incluso ahora se animan los norteamericanos y los mexicanos.

Ibiza es un chollo para ellos.

Sí, lo es para ellos. Por lo que cuesta en sus países una vivienda, aquí se compran dos o tres.

¿El mercado se autorregulará, como afirman algunos, o ya hay que intervenir de alguna manera?

Es complejo intervenir en el mercado porque siempre tiene connotaciones negativas. Así consigues justo lo contrario a lo que pretendes. Es verdad que se está demostrando que el mercado no ayuda al residente, pero existen normas europeas que obligan al libre mercado. En lo que debemos incidir es en el alojamiento destinado al residente, incentivando de alguna manera o sacando vivienda de protección oficial, que es lo que hemos dejado de hacer desde hace años.

Precisamente le iba a preguntar si es necesario construir más VPO. Y cuántas.

Es necesario, es primordial. ¿Cuántas? Hay que hacer un plan a largo plazo para ir inyectando un número anual. En Ibiza, no menos de mil VPO cada año. Pero eso es muy difícil, es muy complejo, y a parte de crearlas hay que reconvertir viviendas para destinarlas a los residentes. Por ejemplo, como esas VPL (viviendas de precio limitado) y otras alternativas que van a ir sacando.

Para eso habrá que contar con los constructores, que parecen apostar más por la vivienda unifamiliar y los chalets que por la plurifamiliar.

Hay que llegar a acuerdos público-privados con los constructores, por ejemplo para que la Administración ponga el suelo y el constructor edifique a cambio de la explotación durante una serie de años a precio limitado. Ahora se está sacando el registro de suelo libre en cada uno de los ayuntamientos para ver si puede haber una salida en este sentido.

En Ibiza hay bastantes nuevas promociones, sobre todo en Sant Antoni. ¿Puede acceder cualquiera a ellas o sólo las grandes rentas?

En la vivienda libre, el mercado es el que actúa. Y no como nos gustaría.

¿Cómo se soluciona el problema del alquiler en Ibiza?

En Ibiza vais uno o dos pasos por delante del resto de Balears, donde empezamos a tener vuestros mismos problemas. Aquí llama la atención el alto grado de alquiler turístico no reglado, ilegal. Y eso, como todo, hay que controlarlo y sancionar. Hay que hacerlo porque ya resulta insostenible esta situación. El parque inmobiliario hay que destinarlo a lo que es y ajustarse a las leyes. Hay que procurar destinar las viviendas a alquileres a largo plazo.

El primer año de la Ley de Vivienda se salda con 40.000 pisos menos en alquiler en España y con la previsión de que a lo largo de este ejercicio desparezcan del mercado otras 60.000 viviendas más. ¿También desaparecen en estas islas? ¿Cuántas?

La Ley de la Vivienda ha tenido un efecto negativo, está a la vista. No contó con la opinión de los expertos del sector. El hecho de que los honorarios de gestión de los alquileres fueran a cargo del propietario provocó que estos buscaran alternativas para no pagarlo, como es el alquiler de temporada, por menos de un año, o por habitaciones. Ahora, esa fórmula les resulta más interesante, cosa que antes descartaba el propietario. Más del 30% de las viviendas destinadas al alquiler tradicional de Ibiza han desaparecido del mercado debido a esa ley. Y diría que más del 60% se dedican ahora al alquiler de temporada.

¿Hay tantos pisos cerrados porque sus propietarios tienen miedo a alquilar?

Hay miedo a no recuperar la vivienda o recuperarla deteriorada. Hay que dar garantías al propietario.

¿Qué pasaría si se declarara tensionada alguna zona de Ibiza?

Hay estudios que demuestran que declarar zonas tensionadas tiene un efecto negativo, como ha sucedido en Cataluña. El problema de zonificar, de no hacerlo general, es que, automáticamente, suben los precios de las zonas perimetrales y desincentiva la inversión en construcción. En Cataluña bajó un 10% el parque inmobiliario y subió un 15% el precio en dos años.

¿Qué opina de las medidas del Govern para facilitar el acceso a la vivienda? ¿Son eficaces?

Serán herramientas para revertir, en parte, la situación, pero no hay una solución única. Cuantas más herramientas tengamos los profesionales y los propietarios, mejor, pues permitirá sacar inmuebles a precios bonificados, subvencionados o como se le quiera llamar. La reconversión de usos es interesante; el crecimiento en altura, puede serlo; también incentivar la salida de vivienda vacía...

Del intrusismo, llevan quejándose toda la vida los API.Usted cuenta que, en Ibiza, un vigilante de un restaurante le confesó que se dedicaba a la venta de inmuebles. ¿De esos polvos estos lodos?

Me dijo que intermediaba. Me hizo ver el problema que hay en la isla, donde el nivel de intrusismo es muy, muy elevado. Eso sí que distorsiona el mercado y genera mucha inseguridad y perjuicios al consumidor.

¿Qué porcentaje de su profesión en Ibiza cree que no está cualificado?

En Balears la media de intrusos es de un 75%. En Ibiza, a lo mejor es de un 90%. [Zenón Helguera, presidente de los API pitiusos, cuenta tras la entrevista que una vez comprobaron que de más de 400 inmobiliarias que vendían o alquilaban pisos en la isla, sólo 45 eran legales y tenían aquí su sede]. Gracias a la nueva regulación y al registro previsto de profesionales del sector empezaremos a conocer la realidad.

¿A más intrusismo más especulación y mayores precios?

Sí, afecta. Lo más difícil que tiene un profesional cuando se sienta con un propietario para vender o alquilar es hacerle ver que el mercado no es lo que marca un portal inmobiliario ni lo que dice, con todos los respetos, el peluquero o el charcutero. En Mallorca empezamos a tener un problema: los precios ilógicos cuando se trata de alto standing. Cuando se rompen determinados precios, ya no está claro si algo vale dos o siete millones de euros. Al final se genera una bola ficticia que acaba siendo real. Por culpa de ellos, aquí ya creéis que todos los API somos unos ladrones, unos comisionistas. Me han llegado a contar que en Ibiza se firmaron unas arras por un determinado precio y cuando llegaron a la notaría un mes después los vendedores las rechazaron porque otro les pagó una cantidad mucho mayor. Eso, un profesional, que actúa acorde a un código ético, no lo permite.

¿Se paga ya en bitcoins?

Existe la posibilidad, pero debido a la fluctuación de esas monedas, no es usual. Hace dos años se puso de moda, pero no terminó de cuajar.

