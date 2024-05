Ikea arrasa con una nueva cómoda que multiplica el espacio de tu habitación

Nuestras casas no suelen ser muy grandes y vamos acumulando ropa temporada tras temporada. Ropa que no sabemos dónde guardar. Pero Ikea ha dado con la solución y ha puesto a la venta una cómoda que es ideal cuando no tenemos más espacio en el armario y tampoco disponemos de muchos metros donde colocar otro mueble para guardar cosas.

La cajonera en cuestión es del modelo Visthus y está disponible en color blanco con los bordes grises, lo que la hace muy original y la podemos combinar con cualquier otro mueble.

Cuenta con seis cajones de diferente tamaño y los cuatro superiores, más cuadrados, son perfectos para guardar todo tipo de cosas: bolso, ropa interior, calcetines, pijamas, camisetas, jerséis...

La cajonera se fija fácilmente a la pared y también puede servir para las habitaciones de los más pequeños, ya que los cajones son fáciles de abrir y de cerrar pero además llevan unos topes para evitar golpes más fuertes al manipularlos.

Los dos cajones de abajo son mucho más grandes y el último, el que está pegado al suelo, cuenta con ruedas, por lo que es muy fácil guardar cosas en él y, además, hasta podemos transportarlo.

La cómoda Visthus de Ikea / Ikea

El montaje de la cómoda Visthus es bastante sencillo (como la mayoría de los muebles de Ikea) y las patas son regulables para poder corregir con ellas cualquier desnivel que existe en el suelo.

Las medidas de esta cómodo perfecta es de 63 x 126 centímetros y cuesta 169 euros.

Otros productos Visthus

Además de la cajonera, dentro de los modelos Visthus de Ikea, encontramos un armario que, por sus medidas, cabe en cualquier habitación, porque es un módulo muy estrecho. Mide 63 x 59 x 216 centímetros e incluye una barra para la ropa, dos baldas regulables y un cajón bastante amplio en la parte inferior. Su precio es de 199 euros.

También está el armario Visthus, con una zona para colgar ropa y ocho compartimentos (6 de ellos son cajones), en lo que podrás guardar muchísima ropa. Los dos cajones de abajo también llevan ruedas, igual que la cómoda. Cuesta 329 euros.