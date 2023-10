El orden de los utensilios de la cocina tiene más importancia de la que crees. Colocar cada artículo en un lugar estratégico puede ayudar a alargar su vida durante mucho más tiempo debido a las condiciones del entorno.

Muchos optan por mantener las bayetas, estropajos y otros utensilios cerca del fregadero y sin contar con un espacio donde almacenarlos. Sin embargo, la exposición continua al agua puede deteriorar sus materiales en seguida. Es fundamental mantener una limpieza también con estos útiles. Cada vez que termines de usarlos, es recomendable que aclares para eliminar los restos y escurras tanto bayetas como estropajos para prolongar su duración todo lo posible.

Lo más conveniente, por lo tanto, es que tengas un lugar donde dejar todos tus artículos y productos de cocina de manera ordenada. Las cajas o los pequeños artículos de decoración están hechos para encajar en cualquier parte, ya sea debajo del fregadero o a su lado.

Pese a que el clásico estropajo ha demostrado ser muy efectivo siempre, lo cierto es que su vida útil no sobrepasa las dos semanas. Por norma general, los más clásicos están compuestos de varios materiales: la parte abrasiva es de poliéster y poliamida; y la esponja es de poliuterano. No obstante, su poder no solo reside en esta capacidad. A la hora de eliminar la grasa y los restos de comida la tarea se vuelve algo más complicada, ya que no tiene tanta capacidad y deberás frotar con mucha más presión.

Por eso, otras alternativas compuestas por materiales distintos te pueden llegar a ahorrar dinero a largo plazo y el viaje habitual al supermercado. Si lo que buscas es que los estropajos que tienes por casa limpien como el primer día, será casi imposible a medida que pasen las semanas. Sin embargo, debes tener en cuenta varias cosas; en primer lugar, es normal que con el paso del tiempo la esponja comience a adoptar una textura desagradable y más pegajosa, al igual que las bayetas -por no hablar del color que terminan adquiriendo-. Esto vendrá acompañado en muchos casos de la acumulación de olores que te harán desecharlos sin apenas haberles dado uso. Además, lo cierto es que, al igual que la bayeta, los útiles desechables terminan convirtiéndose en un nido de bacterias.

Ventosas para limpiar

Ikea tiene una gran variedad de artículos que buscan sacar todo el partido posible a la limpieza y la organización del hogar. Su catálogo ya no se nutre solo de muebles y artículos por el estilo, sino que ha conseguido diversificarse para triunfar con algunos útiles más modernos.

Rinning es un cepillo para limpiar la vajilla que podrás pegar incluso en el fregadero. Este artículo cuenta con un mango alargado gracias al que podrás llegar a todos los extremos -incluso a los botes más alargados y estrechos- y cuenta con una ventosa para colocarlo en cualquier parte, incluso en los azulejos.

Este producto sirve tanto para frotar, como para cepillar, lavar y fregar. Además, tal y como resume la descripción, "el borde raspador facilita retirar los restos de alimentos persistentes". Su precio es de 0,99 euros.

Si bien es cierto que su aspecto vuelve a renovarse en cierta medida si los desinfectamos, los gérmenes no salen del todo. Aun así, si crees que todavía es pronto para tirarlos, puedes probar a sumergirlos en una mezcla de agua con un chorro de lejía durante unos minutos. No obstante, algunos expertos señalan que el tiempo de vida útil de un estropajo es tan solo de diez días.