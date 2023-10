Cuando una mujer está embarazada, hay muchas restricciones en su vida. Debe tener hábitos saludables y no puede comer determinados alimentos. No es una etapa fácil, nueve meses son muchos y los cambios hormonales no ayudan. Sin embargo, si estás esperando un bebé, debes saber que el embarazo también es una etapa hermosa, en la que sientes la magia de la vida creciendo en tu interior, ya no estás sola, una pequeña criatura se está formando en tu vientre y pronto podrás abrazarla. La alimentación es un factor crucial cuando se espera un bebé. Tomar café es un placer diario al que la mayoría de nosotras no podemos renunciar, pero ¿puedes hacerlo si estás embarazada o no?

La buena noticia es que se puede tomar café durante el embarazo, la "mala" se refiere a las cantidades. Según una investigación publicada en el International Journal of Epidemiology, el consumo de café durante el embarazo entraña riesgos. En concreto, el problema no es el café en sí, sino la cafeína que contiene. Por lo tanto, sería mejor limitar el consumo de cafeína a un máximo de 200 mg al día, es decir, 2 o 3 cafés al día como máximo. También hay que tener en cuenta que hay otras bebidas que contienen cafeína, como la Coca-Cola, por ejemplo. Adiós a las cápsulas de café: la máquina de Lidl que arrasa en ventas Por otro lado, también es muy importante ser consciente de otros alimentos que contienen cafeína, como el té, el chocolate y las bebidas energéticas. Por lo tanto, también es muy importante comprobar siempre los ingredientes de las bebidas y alimentos que consumes para mantener bajo control tu ingesta de cafeína. Una tabla de la EFSA puede ayudarle a conocer la cantidad aproximada de cafeína que contienen diversos alimentos y bebidas: 200 ml de café americano: 90 mg

60 ml de café espresso: 80 mg

Una lata de Coca-Cola: 40 mg

220 ml de té: 50 mg

Una lata de bebida energética: 80 mg

50 g de chocolate con leche 10 mg

50 g de chocolate negro 25 mg No obstante, debe tener en cuenta que se trata sólo de valores indicativos; siempre es mejor leer las etiquetas. Pide también consejo a tu médico sobre tu dieta, sobre todo durante el embarazo, ya que es un momento importante y delicado. Alimentación y embarazo La nutrición es un factor fundamental para la salud de cualquier persona y, por supuesto, de gran importancia para la mujer durante la gestación. Por eso, hay que tener muy presente que, alimentarse, no consiste sólo en comer, sino en hacerlo de forma equilibrada y, si esto es algo que deberíamos tener en cuenta en cualquier época de la vida, especialmente tendría que llevarse a cabo durante la gestación, ya que de ello va a depender el correcto crecimiento y desarrollo del feto. El embarazo, por tanto, exige un aporte energético equilibrado, en cuanto a calidad y cantidad, que asegure un desarrollo fetal normal e impida el consumo de las propias energías maternas. Quizás, este periodo de la vida femenina, puede ser un buen momento para mejorar la dieta y abandonar algunos hábitos poco recomendables, como la costumbre de cenar cualquier cosa, desayunar solo un café por la mañana o abusar de la comida preparada. Se trata, por tanto, de comer mejor y optar por alimentos saludables. Si esto es así, la mujer conseguirá un aumento de peso que debe oscilar entre 9 y12 kilos durante todo el periodo gestacional. Pues bien, como es sabido, durante la gestación se está formando un bebé de unos 3 kilogramos, a lo que hay que sumarle el peso de la placenta, por lo que aumentan las necesidades nutricionales de la madre. Durante el primer trimestre de la gestación, se dan diversos cambios hormonales en el cuerpo de la mujer, que permiten aprovechar energía, por lo que no es necesario ningún suplemento energético en la dieta. A partir del segundo trimestre, es cuando se debe aumentar el aporte calórico en unas 50 kcal/día adicionales al mes, porque van aumentando las necesidades energéticas. Así, se comenzará en el tercer mes con un incremento de 50 kcal/día, será de 100 kcal/día durante el cuarto mes y 150 kcal/día en el quinto mes, hasta llegar a 300 kcal/día al final del embarazo. Hay que tener en cuenta que estoy hablando de una recomendación general y que se debe ajustar para cada caso en concreto.