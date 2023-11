La UD Ibiza visita Melilla para reencontrarse con la victoria

La UD Ibiza afronta este domingo (20.00 horas) en tierras norteafricanas un duelo clave de cara a sus aspiraciones de hacerse con el liderato del Grupo 2 de la Primera RFEF. La escuadra celeste, tras su empate (1-1) en Can Misses frente al Málaga CF, visita en esta 13ª jornada de liga el Estadio Álvarez Claro para enfrentase al colista de la tabla de clasificación, la UD Melilla, un rival con muchas urgencias y que está casi obligado a ganar a la UD Ibiza para no quedarse demasiado descolgado por abajo y poder reengancharse a la competición.

El cuadro azulino, con tan solo 6 puntos en su casillero, es conscientes de que se mide hoy a uno de los conjuntos más potentes del Grupo 2, como es la UD Ibiza, que además se presenta en Melilla con el cartel de ser el mejor equipo visitante de toda la Primera RFEF.

El equipo dirigido por Juan Sabas, con el apoyo de sus aficionados, confía en poder dar la sorpresa este domingo frente a los ibicencos y en sacar algo positivo de este encuentro para tomar así algo de aire y volver a acercarse a los puestos de la salvación.

Para este partido, Juan Sabas, entrenador de la UD Melilla cuenta con las bajas seguras de José Antonio González, Montoya y Alberto Martín, a las que se une la de Sergio Pérez, quien estará varias semanas alejado de los terrenos de juegos tras confirmarse estos días atrás la lesión muscular sufrida durante la pasada jornada en su visita al Alcoyano (3-0).

La UD Ibiza, a mantener su racha

La UD Ibiza, por su parte, se desplaza a la ciudad autónoma norteafricana con el objetivo de desquitarse del empate frente al Málaga y seguir prolongando su buena racha lejos de la isla. El equipo de Guillermo Fernández Romo marcha a día de hoy como segundo clasificado con 27 puntos y sabe que no puede pinchar en esta salida a Melilla si quiere mantenerse en la lucha por el liderato con el CD Castellón.

Guillermo Fernández Romo no podrá contar en este partido con el guardameta Patrick Sequeira, convocado con la selección nacional de Costa Rica, ni tampoco con los centrocampistas Jesús Álvarez y Olabe, aunque recupera en su convocatoria al defensa central Bobadilla.

El partido en el Estadio Álvarez Claro será dirigido por el colegiado extremeño Manuel García Gómez y será retransmitido en directo a través de la plataforma FEF Tv.

Como dato anecdótico, cabe destacar que con la UD Ibiza llegan a Melilla dos ‘viejos’ conocidos de la afición azulina, dado que Fausto Tienza jugó allí durante una temporada y media, entre 2011 y 2012, mientras que el actual entrenador celeste Guillermo Fernández Romo ejerció en el club melillense como segundo técnico de Oscar Cano.

Juan Sabas: «El Ibiza es un equipo construido para ascender»

Juan Sabas, técnico de la UD Melilla, señaló en la previa del choque de este domingo contra la UD Ibiza, que el conjunto isleño «es un equipo confeccionado para ascender».

«Es un equipo plagado de futbolistas de más categoría y que está construido para ascender, es la realidad. Si nosotros jugamos con miedo, pues nos pintarán la cara otra vez y nos meterán tres», apuntó el entrenador de la escuadra melillense, antes de indicar: «No tenemos otro camino que no sea echarle más cojones que el rival. Perdón por la expresión, pero es así. Si no les ganamos ahí, no tendremos ningún argumento para ganarles».