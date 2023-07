Fernández Romo, técnico de la UD Ibiza: «La valoración del primer amistoso es moderada, hay que dar tiempo al trabajo»

La UD Ibiza continúa con su proceso de preparación en busca de una óptima puesta a punto en esta pretemporada y ya tiene el punto de mira focalizado en el segundo partido amistoso que disputará este próximo miércoles frente al Albacete Balompié en el campo de fútbol de la localidad de La Nucía (Alicante).

El conjunto que entrena Guillermo Fernández Romo, tras el importante primer paso dado el jueves con su victoria (0-1) frente al Valencia Mestalla en el primer test de la pretemporada, parece haber arrancado esta fase inicial de pruebas y de rodaje con buen pie y con paso firme, dejando además destellos de lo que puede llegar a ofrecer como bloque a medida que las semanas de trabajo avancen y el grupo de futbolistas se vaya asentando en los conceptos e ideas de juego que el técnico madrileño desea transmitir e implantar en su equipo.

Por lo tanto, después de las buenas sensaciones ofrecidas por la UD Ibiza en su examen inaugural frente al filial valencianista y las positivas valoraciones extraídas sobre el comportamiento del plantel celeste en el terreno de juego de la Ciudad Deportiva de Paterna, el balance de cara a un futuro inmediato es bastante prometedor en lo que respecta a la construcción de un bloque sólido y competitivo de cara a su cada vez más cercano debut en la liga de Primera RFEF.

«Hay que valorar los primeros comportamientos. Siempre digo que nos interesa todo menos el resultado», señala Guillermo Fernández Romo, entrenador de la UD Ibiza, en relación al estreno de su equipo frente al Valencia Mestalla, al tiempo que indica: «Al final hay que dar tiempo al trabajo de los chicos y a los que lleguen. Es el primer partido que hemos jugado juntos y hay que tener cuenta la aportación de los chicos juveniles, que han hecho también un trabajo muy bueno de cara a su aprendizaje y a su experiencia».

Así las cosas, y aunque aún queda mucha faena por delante por realizar y mucho por mejorar en todos los aspectos, el balance de la primera toma de contacto del equipo celeste en cuanto a su ritmo de partidos se asienta en la moderación, pero con la clara certeza de que el grupo de jugadores que se entrena a las órdenes de Guillermo Fernández Romo cuenta con mucho margen todavía de mejora en las siguientes semanas de su pretemporada.

«La valoración de este primer amistosos es moderada, que es lo que toca. Yo creo que lo importante es que tuviéramos comportamientos serios y que empezáramos a demostrar valores colectivos», declara el técnico de la escuadra ibicenca, antes de subrayar: «Creo que hay que quedarse con eso, más allá de que hayamos tenido algún error en alguna acción o más o menos acierto en alguna ocasión que hayamos tenido. Creo que ese es el proceso y ahora nos toca muchas veces que pasen cosas malas para poderlas ajustar y otras buenas para adaptarnos y tomar conciencia de que tenemos que seguir así y aprovechándolas».

Nikolay Obolskiy: «Para un delantero siempre es importante meter goles»

El delantero ruso Nikolay Obolskiy, que se estrenó este jueves como artillero de la UD Ibiza con todo un golazo ante el filial valencianista, prefiere restar importancia a su acción personal, para dar valor al buen trabajo colectivo realizado por el equipo.

«Para un delantero siempre es importante meter goles, pero ahora lo menos importante es el resultado», apunta el atacante, que incide en anteponer otras cuestiones, como la compenetración con sus nuevos compañeros: «Ahora hay que coger la forma física y llegar a la liga fuertes y potentes. Me he sentido muy bien, la verdad. Llevamos solo una semana y nos entendemos y competimos bien. Aún queda mucho y no queda otra que trabajar».

Suleiman Camara: «Ganar es importante siempre porque genera ilusión»

El joven atacante de la UD Ibiza Suleiman Camara, que cuajó el jueves buenos momentos de juego en el choque amistoso frente al Valencia Mestalla, se muestra optimista en el arranque de esta pretemporada y motivado, al tiempo que manifiesta: «Al final estos partidos son para coger ritmo y sensaciones. Creo que hemos hecho un buen partido y que nos ha servido para eso, para coger ritmo, conocernos un poco más y tener buenas sensaciones, por lo que nos vamos contentos a casa».

El extremo derecho asegura además que «ganar es importante» siempre porque «genera ilusión». «He visto al equipo con mucha entrega y compromiso. Hay que seguir en ese camino», afirma.