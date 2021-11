Fondos europeos: «Una oportunidad histórica para Ibiza que no hay que dejar pasar»

Los fondos europeos de recuperación «son una oportunidad histórica que no podemos permitirnos dejar pasar», recalcó ayer Ramón Juan, director comercial de Empresas de CaixaBank en Balears, durante la mesa de expertos celebrada en Diario de Ibiza bajo el título ‘Perspectivas económicas y Fondos Next Generation’, en la que participaron Joan Carrió, director de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas del Govern balear; José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB); Maria Àngels Marí, secretaria general de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef), y Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa.

El propio Joan Carrió inició la charla recordando «la oportunidad histórica que suponen los fondos Next Generation desde el punto de vista financiero, pero también porque han impulsado un proceso de reflexión colectiva que se ha traducido en muchas propuestas y proyectos» cuyo denominador común es «su carácter transformador», que es el objetivo del Ejecutivo balear: «Esperamos -indicó- que contribuyan a desarrollar inversiones estratégicas» para «avanzar en un nuevo modelo económico y social». A juicio de Carrió, la pandemia «ha puesto en evidencia» el actual modelo económico balear, ultradependiente del turismo, y «ha demostrado la fragilidad de nuestra economía». De ahí que el Govern haya planteado «una hoja de ruta» en la que se prevé que las principales inversiones que se lleven a cabo con los planes de recuperación deben circunscribirse a cuatro ejes: diversificación económica, sostenibilidad, digitalización y cohesión social.

El vicepresidente de la CAEB subraya que los fondos de recuperación «tienen más calado» que el de compensar el desplome de la economía por el impacto de la crisis sanitaria. Y aunque la digitalización y la sostenibilidad sean su principal inspiración, «en realidad los Next Generation abarcan todos los ámbitos de la economía, no sólo los coches eléctricos», algo de lo que se podrán aprovechar las empresas pitiusas… siempre que «se divulgue» convenientemente cómo acceder a ese dinero, alertó Roselló: «La Administración pública debe ejercer de faro, de guía», sobre todo de las pymes y de los consistorios, que son «los que van más a ciegas» ahora. Carrió admitió que no es fácil para las pequeñas empresas y entidades locales acceder a la información y conocer cómo obrar, por lo que han articulado desde el Govern mecanismos al respecto, concretamente, una convocatoria de asistencia técnica para que en ambos casos puedan redactar los proyectos que presenten a los planes de recuperación.

Más escéptico se mostró el gerente de la patronal hotelera pitiusa, que considera que esos fondos están diseñados para la Administración y para empresas «con mucha estructura o mucha capacidad de gestión», pues generará «mucho papeleo». Sendino duda que del enorme capital que la Unión Europea pondrá a disposición de nuestro país, y más concretamente en las Pitiusas, se beneficien las pequeñas y medianas empresas, que sólo serán «beneficiarias secundarias» de las inversiones y mejoras de las infraestructuras y del entorno que ejecuten las administraciones públicas, por ejemplo en «carreteras, seguridad, agua, depuradoras...».

Café para todos

«Estoy convencido -insistió posteriormente- de que esto sólo servirá para la Administración, no para las empresas». Carrió, no obstante, le recordó que habrá café para todos. Y bollos: habrá dinero para proyectos estratégicos que sólo pueden asumir grandes Administraciones, pero también líneas específicas para pymes y para entidades pequeñas, como las que tienen menos de 5.000 habitantes: «Pequeñas y grandes no competirán por los mismos fondos». «A ver si podemos presentar proyectos que puedan ser financiados», apuntó el representante de los hoteleros, que no parece confiar en que así sea.

Más optimista ante el ventilador de billetes que está a punto de ponerse en funcionamiento es Maria Àngels Marí, que considera que la Unión Europea ha «apostado por convertir la debilidad generada por la pandemia en una oportunidad mediante políticas estructurales». Eso sí, la secretaria general de la Pimeef cree que aún «falta saber en qué se materializarán» las ayudas, para lo que opina que es precisa, como apuntó previamente Roselló, «más divulgación, más información sobre su desarrollo». A su juicio, «es muy importante no demorar más la distribución de los fondos y actuar ya». Marí señaló que «los empresarios tienen muchas ganas» de acceder a esos fondos porque son una oportunidad para cambiar las cosas», pero se preguntó «cómo se van a tramitar, cómo se van a canalizar», ya que «existe mucho desconocimiento al respecto». También echa en falta «un cronograma para saber cuándo sacarán las convocatorias de ayudas y cómo se van a ejecutar».

En eso está CaixaBank, indicó Ramón Juan, entidad que ha asumido «el reto de apoyar» a sus clientes ante lo que se viene encima, el mayor paquete de estímulos financieros creados en la historia europea: «Esto tiene que ser un éxito. No podemos permitir que esto no sea un éxito», reiteró. Con ese fin, ha contratado los servicios de una conocida asesora, tanto para la propia entidad como para sus clientes, a los que «aconseja» que sean «activos; sería una pena que los empresarios se quedaran atrás porque creen que esas ayudas son difíciles de conseguir», dijo en alusión a las dudas planteadas por Sendino durante toda la mesa.

Lo importante, destacó el director comercial de Empresas de CaixaBank (impulsora de esta mesa de expertos) en Balears, es que se dan todas la condiciones para que salga bien: por una parte, «los empresarios están por invertir»; por otra, el sistema financiero «está fuerte», tiene músculo, y, por último y más relevante, la banca está por la labor, pues ahora tiene «alta capacidad para prestar». «Estamos listos», aseguró Juan, que confesó que, inicialmente, también fue escéptico: consideraba ese plan de recuperación «etéreo», pero ha cambiado de opinión en cuanto se ha ido «concretando» y ya han aparecido convocatorias, incluso para autónomos.

A la pregunta formulada por Maria Àngels Marí -que también ejerció de moderadora- sobre qué repercusión tendrán los fondos Next Generation en el tejido empresarial de las Pitiusas, Sendino respondió que, a su juicio, «dependerá de la capacidad de ejecución de las Administraciones públicas», fiel a la idea de que el grueso de los cambios, la verdadera transformación, vendrá de ahí, no de la digitalización de un pequeño hotel. Puso el ejemplo del anuncio de la futura monitorización de las playas para evitar que lleguen a masificarse: «Esa es una mejora importante, pero eso lo tiene que hacer la Administración», que, recalcó, «será la gran protagonista» de los Next Generation. «Los demás -reiteró- no lo seremos».

El director de la Oficina de Planificación de Inversiones Estratégicas del Govern cifró en 1.500 millones de euros la cantidad ya preasignada a Balears de fondos Next Generation

«Hay que correr», dijo el vicepresidente de la CAEB cuando se habló del dinero disponible. Correr porque en 2023 estará ya todo «comprometido» con el fin de que se ejecute antes de 2026. El director de la Oficina de Planificación de Inversiones Estratégicas del Govern cifró en 1.500 millones de euros la cantidad ya preasignada a Balears de fondos Next Generation. Y eso, advirtió, es otro «reto importante», pues «no es fácil gestionar ese volumen de fondos». En ese sentido, Carrió explicó que el objetivo del Govern es doble: una, «absorber el máximo de fondos» (no es fácil porque no todos los ministerios han programado sus convocatorias); pero lo principal será «usarlos bien».

Digitalizar o morir

El director comercial de Empresas de CaixaBank apuesta, en ese sentido, por la digitalización: «Es súper importante. Sin eso, las empresas no podrán competir. La que no lo haga no sobrevivirá», avisó. La secretaria general de la Pimeef advirtió de que una convocatoria como esa se encontrará con el problema de que se ignora «la madurez digital» de las empresas de Ibiza y Formentera: «Muchas veces -dijo- se lanzan proyectos sin saber de dónde venimos, cuál es la base». Roselló esgrimió un informe de Exceltur en el que se indica que la pandemia ha dejado a una parte del empresariado muy tocada , mientras a otra no le ha ido nada mal, justo la que ya se había sumergido en la digitalización. El vicepresidente de la CAEB apuesta por proyectos que «mejoren la eficiencia interna de las empresas», para que «no se queden fuera del mercado». Pero para el gerente de la patronal hotelera eso es habitual en el sector: «No es de marcianos digitalizarse».

Carrió cree que esos proyectos deben ser «transformadores» y han de «apostar por la diversificación económica». ¿En Ibiza, donde el turismo lo es todo? Pues sí, afirma, porque la crisis sanitaria ha provocado en Ibiza «una caída del PIB más intenso» que en el resto de las islas: «Aquí es más necesario diversificar».

Àngels Marí estima que esos proyectos, al menos los de la Administración, deberían ir encaminados a actuar donde desde hace tiempo se reclama pero apenas se ha hecho nada: gestión de residuos, ciclo del agua, mejora energética... «Estos fondos son una oportunidad para acelerar lo que no se ha hecho hasta ahora. No nos podemos permitir desaprovechar esta oportunidad».

«Para mejorar, no para reactivar» la economía

El director comercial de Empresas de Caixabank considera que los fondos de recuperación, «una apuesta súper valiente de la UE», vendrán bien a estas islas «para mejorar, no para la reactivacion» de la economía, pues, a su juicio, las empresas, gracias al turismo, ya empiezan a carburar: «La reactivación iba a llegar sola», afirma Ramón Juan. En cuanto regresen los turistas.