Guía para optar a los fondos Next Generation y no desesperarse

Sobre este tema, ayer se celebró en el Centro Cultural de Jesús un taller organizado por el Foro Marino destinado a empresarios, técnicos de la administración y a miembros de asociaciones, con el objetivo de informar sobre cómo pedir estas ayudas y evitar que tiren la toalla, vencidos por el desánimo ante el reto de enfrentarse a una maraña burocrática y administrativa. El taller, que se prolongó durante tres horas, fue impartido por el consultor especializado en temas europeos Alberto Demetrio.

Como suele suceder en estos casos, cuando llegó el turno de preguntas casi se había agotado el tiempo previsto, con lo que la sesión tuvo que prolongarse.

Sopa de siglas

Demetrio se esforzó en evitar confusiones entre toda la sopa de siglas de planes e iniciativas que se están desarrollando. Así, por un lado está el plan directriz que el Gobierno español ha presentado a Bruselas, en el que explica cómo gastará los 70.000 millones y sus ejes de actuación: ese es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que tiene cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género… y que se desarrolla a los largo de ¡casi 3.000 folios!

A partir de ahí surgen los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes), que son la manera en la que se administrarán estos fondos y que incluye el impulso de proyectos que se consideren ‘prioritarios o estratégicos’.

Y a eso hay que sumar otras líneas como las de ayuda a la política industrial -de interés para pymes o start-ups- o las ayudas para la digitalización, a la que se pueden presentar microempresas y autónomos.

«A eso hay que añadir que hay vida más allá del Next Generation. También existen los fondos 2021-2027 de la Política de Cohesión, que dan mayor protagonismo a los organismos regionales y locales, y en el caso de los proyectos de más largo recorrido presentan algunas ventajas», explicó el consultor.

Consejos básicos

«Vas a pedir información y no encuentras personal preparado. ¿Qué papel entrego? ¿Dónde lo presento? ¿A qué ventanilla me dirijo? Presentar un proyecto es complicado», comentó Diana Puig, una de las asistentes al taller y miembro de la asociación ecologista sin ánimo de lucro Maltesa del Mar.

Parecidas inquietudes expresó Maxi Juárez, que impulsa una empresa -Ecovissa- que realiza consultorías a bares y restaurantes para ofrecerles productos de sustitución al plástico de un solo uso: «Tenemos un perfil que creemos que puede encajar en estas ayudas, pero no sabemos cómo los fondos pueden llegar a las empresas, para eso hemos venido».

A los asistentes al taller, Alberto Demetrio les ofreció un consejo fundamental: «Os tenéis que armar de paciencia», y les recordó que «vuestro proyecto os importa mucho a vosotros, pero para quien lo recibe solo es un proyecto más».

Y después de este baño de realismo, aportó una serie de consejos y buenas prácticas; ajustar las propuestas a las capacidades de cada uno, ser realista y fiable; una propuesta modesta pero realista es mejor que otra ambiciosa pero confusa; preguntar para aclarar dudas y atender la letra pequeña; ofrecer datos y números, cuantificar; atención al detalle, en la forma y el fondo, porque los pequeños detalles acaban decidiendo el éxito de un proyecto, o buscar alianzas en el contexto público y privado.

«Lo más práctico es vehicular el proyecto a través de asociaciones empresariales o cámaras de comercio. Además, hay que acudir a todas las ventanillas posibles», y recomendó también no abusar de conceptos que suenan bien como ‘verde’, ‘resiliente’ o ‘sostenible’: «Mejor poner pocos conceptos pero bien expuestos». Y si sale, mal, no desesperarse ni tirar la toalla: «Hay muchas líneas europeas. No todo termina con los Next Generation. Quizás, tu proyecto encaje mejor en los Fondos de Política de Cohesión».

Toda la información oficial sobre el PRTR se puede consultar en la web https://planderecuperacion.gob.es/