EL CLO, el nuevo restaurante de Sant Rafel en Ibiza donde la noche se queda un poco más

Hay algo que las personas sienten de forma casi instintiva cuando entran en un restaurante. Más allá de la música, la iluminación o incluso de la propia comida, existe una energía que no se puede escenificar. Nace de las personas, del ambiente, del ritmo del espacio y de todo lo que ocurre en silencio detrás de escena. Esa idea es la que da origen a EL CLO, el nuevo proyecto gastronómico que abre sus puertas en Sant Rafel en Ibiza e inicia una nueva etapa en el espacio que durante años albergó a Clodenis, uno de los nombres más reconocidos de la gastronomía local.

Para el equipo de EL CLO, crear este proyecto nunca fue simplemente construir un lugar bonito. Fue dar forma a un espacio donde la gente se sintiera lo suficientemente cómoda como para quedarse más tiempo del esperado. Un lugar donde la experiencia puede empezar en la terraza, con un cóctel y algo fresco del raw bar, y evolucionar de forma natural hacia una cena, platos compartidos, conversaciones largas y momentos inesperados.

Terraza de entrada con raw bar y coctelería

La llegada a EL CLO tiene precisamente ese primer ritmo: una terraza de entrada con raw bar y coctelería, pensada para abrir la noche sin prisa. Ostras, crudos, mariscos, bocados frescos y una barra que acompaña ese inicio más informal, más vivo y más espontáneo.

La terraza de entrada a EL CLO está pensada para abrir la noche sin prisa. / El Clo

La cocina nace de esa misma filosofía: una propuesta con base mexicana, toques nikkei e influencias mediterráneas. Mucho producto fresco, crudos, brasas, cítricos, picantes bien medidos y salsas con personalidad. Platos pensados para compartir, para cenar bien, pero también para una noche más informal de picoteo, copas y música.

La coctelería ocupa también un papel esencial dentro de la experiencia. La barra acompaña el ritmo de la noche con una propuesta propia, creativa y directa, donde los cócteles no aparecen como algo separado de la cena, sino como una continuación natural del momento.

Pero en EL CLO la hospitalidad empieza mucho antes de que un plato llegue a la mesa. Empieza con la calidez, la atención, la cercanía y la forma en la que se siente un equipo cuando nadie está mirando. Cuando las personas trabajan con corazón, los invitados lo perciben de inmediato.

La Iluminación y cada detalle han sido pensados para crear una sensación de calma, comodidad y conexión. / El Clo

El tiempo parece detenerse durante unas horas

El espacio acompaña esa misma intención. Su terraza, sus jardines, su iluminación, su arquitectura y cada detalle del ambiente han sido pensados para crear una sensación de calma, comodidad y conexión. Un lugar donde el tiempo parece detenerse durante unas horas y donde los momentos suceden sin necesidad de forzarlos.

Con su llegada, EL CLO inaugura una nueva etapa para uno de los espacios más emblemáticos de Sant Rafel y suma a Ibiza una propuesta gastronómica con personalidad propia, pensada para quienes buscan algo más que una cena.

Porque al final de la noche, las personas rara vez recuerdan solo lo que comieron o bebieron. Recuerdan cómo un lugar les hizo sentir. Y ese sentimiento es lo que más importa en EL CLO.