La receta del éxito en la universidad

Jornada de puertas abiertas en la sede la UIB de Eivissa. / | J.A. RIERA

¿Alguna vez se han planteado cómo se puede tener éxito en la universidad? Muchos de los alumnos que comienzan el curso se estarán haciendo la misma pregunta y, si no... a lo mejor deberían plantearse otras distintas. Vamos a lo más sencillo: se debe estudiar mucho para triunfar.

¿Demasiado simple? Probemos con otro enfoque. Imaginen que son un estudiante que se matricula en el primer curso de la carrera que ustedes quieran. Aplican la receta que les indico durante cuatro años... ya son graduados.

A continuación estudiarán un máster porque quieren tener éxito en la universidad. Esto supone elegir un campo de conocimiento más reducido y la dificultad aumenta, pero ustedes no se asustan y siguen con el mismo plan. ¡Felicidades! Tienen una licenciatura.

Siguen avanzando y empiezan un doctorado. El tema de estudio sigue haciéndose más concreto porque es imposible pedir a nadie que se centre si debe estudiar un asunto muy amplio. Pueden ir despidiéndose de su vida social porque la exigencia es máxima, pero ustedes son cabezotas y se agarran a la fórmula. Se han pasado el juego: son doctores.

Como han podido ver, el truco para triunfar no es solo estudio, sino estudio canalizado en un determinado sentido. Esto tiene sus evidentes beneficios. Si enfermamos, todos elegiríamos al especialista que más conocimientos tenga de la afección. Podríamos aportar ejemplos como este casi hasta el infinito.

Sin embargo, hay algo que la universidad perdió en su afán por la eficiencia: ofrecer herramientas para interpretar el mundo, que tanto hacen falta en cualquier sociedad. Y eso jamás se consiguió desde un único campo de estudio y menos, desde una minúscula fracción de esa parte del conocimiento.

Les planteo otras preguntas. ¿No está favoreciendo la universidad una sociedad hiperespecializada en la que cada persona solo conozca un único tema? ¿No empobrece este sistema el debate social? ¿De verdad el estudio no sirve para nada más que para desenvolverse en una profesión?