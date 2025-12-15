La mejor gastronomía de Ibiza durante todo el año

Ibiza no es solo un destino de verano. Su comida, su gastronomía, es algo que se disfruta durante todo el año. La isla sigue cocinando platos deliciosos durante todo el año; desde el pescado fresco hasta la cocina más innovadora.

Este es el verdadero termómetro del sector, los restaurantes más top y de renombre que no solo mantienen el pulso de la gastronomía, sino que también garantiza la autenticidad y la calidad de la oferta gastronómica de Ibiza. Ellos son los guardianes del sabor de la isla, y es para ellos y con ellos que la cocina ibicenca demuestra ser un patrimonio vivo, vibrante y disponible en cualquier estación

Ellos son la base de los restaurantes fuera de temporada. Gracias a este grupo de clientes fieles que encontrarás en este especial de gastronomía ibicenca, la comida de Ibiza se mantiene viva, auténtica y de calidad constante, demostrando que la experiencia culinaria aquí no se detiene en septiembre. Es un sabor que te acompaña los 365 días.

ESPECIAL DE GASTRONOMÍA IBNICENCA:

La la historia de la distribuidora que revoluciona la hostelería en Ibiza

Bedrinks cumple diez años siendo un referente en vinos y destilados en Ibiza y Formentera. Nació de la antigua Zumos Naturales y hoy maneja más de 3.500 referencias de marcas nacionales e internacionales. BEday, su encuentro profesional, se ha consolidado como el gran evento del sector en las Pitiusas. Cuenta con almacén en Formentera, tienda online y tienda física en la avenida Santa Eulària. Su objetivo va más allá de distribuir: crear experiencias, formar al sector y acercar la cultura del vino y los destilados al público.

Leer más

Bedrinks Ibiza / Archivo

La mejor cocina italiana en pleno centro de Ibiza

Macao Café es un clásico de Santa Gertrudis, muy conocido por vecinos y visitantes. Ofrece cocina italiana sencilla y bien hecha, siempre con producto fresco. Sus pizzas artesanas de masa fina, especialmente la de burrata, son el gran reclamo. Completan la carta ensaladas y platos tradicionales como la parmigiana o las frittatas. Es una apuesta segura para comer bien en el centro del pueblo.

Saber más

El ‘vitello tonnato’ / Macao café

Las estrellas de Ibiza

Ibiza mantiene en 2026 tres restaurantes con estrella Michelin: La Gaia, Omakase by Walt y Unic. Salen de la Guía Etxeko Ibiza (cierre) y Es Tragón (traslado). Cada uno de los tres mantiene propuestas muy diferenciadas: cocina creativa mediterránea, formato japonés íntimo y cocina de proximidad ligada al territorio. La gala celebrada en Málaga confirma un mapa gastronómico en auge en España y Andorra. Ibiza conserva así su prestigio culinario con tres proyectos de alto nivel.

Leer más

Las estrellas de la Navidad / archivo

La revolución silenciosa

Zero Food Waste, impulsado por Herbusa, es ya un proyecto clave en Ibiza contra el desperdicio alimentario. Ha pasado de centrarse en la hostelería a implicar a administraciones, empresas, estudiantes y ciudadanía. Promueve planificación, cocina de aprovechamiento y sistemas para que la comida cocinada no acabe en la basura. Organiza talleres, showcookings y campañas en ferias y en la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Los locales adheridos obtienen el distintivo Zero Food Waste, asesoramiento técnico y un plus de reputación sostenible.

Leer más

Cocina Zero Waste en la Escuela de Hosteleria / archivo

Navidad asiática en Ibiza

CBbC Group propone menús especiales de Navidad, Nochebuena y Nochevieja en CBbC Marina Santa Eulalia y Ebusus CBbC Restaurant. Las propuestas combinan cocina mediterránea, producto local y toques orientales, pensadas para celebraciones y grupos. CBbC Marina Santa Eulalia, en el puerto y recomendado por la Guía Repsol, ofrece menús con corvina, paletilla de cordero, lubina y magret de pato, con bebidas incluidas. Ebusus CBbC Restaurant, en el centro de Ibiza, apuesta por una cocina más tradicional y de kilómetro cero, con platos como sopa de galets, dorada, rodaballo o solomillo al Oporto.Todos los menús de Nochevieja incluyen uvas y cotillón para recibir el año nuevo.

Leer más

Detalle de una mesa en CBbC Marina Santa Eulalia, ubicado en el puerto de Santa Eulària / CBbC Marina

La Navidad más mágica

Hostal La Torre, en la costa de Sant Antoni, invita a vivir una Navidad mágica con vistas a uno de los atardeceres más admirados del Mediterráneo. Ofrece experiencias gastronómicas especiales de Nochebuena y Nochevieja, con menús que combinan producto local, cocina emocional y un ambiente sin prisas ni artificios. Es también un lugar ideal para cenas de empresa, reuniones de equipo y encuentros con amigos en un entorno cálido y elegante. El restaurante dispone de terraza, salón interior y mirador, adaptándose tanto a parejas como a familias y grupos. Quienes quieran prolongar la experiencia pueden alojarse en sus habitaciones con vista al mar, un regalo perfecto de invierno con precios especiales para residentes.

Leer más

Dónde celebrar tu Navidad más mágica / archivo

Navidades con vistas

Marina Ibiza mantiene el invierno vivo con tres restaurantes abiertos todo el año: ROTO, Calma y Cappuccino Marina Ibiza. ROTO apuesta por noches temáticas con música en vivo, baile y una carta con platos de temporada como su risotto de boletus y trufa, muy apreciado por el público vegetariano. Calma ofrece jornadas completas frente al mar, desde desayunos al sol hasta comidas y cenas tempranas, con cocina mediterránea y vistas privilegiadas a Dalt Vila. En su carta de invierno destacan entrantes calientes como pebrassos y alcachofas, y platos de cuchara y carne como carrilleras, paletilla o rabo de toro. Cappuccino Marina Ibiza completa la propuesta con un espacio rodeado de mar, grandes terrazas y platos como su Thai curry de pollo y langostinos, ideal para una pausa con las mejores vistas.

Leer más

Cappuccino Marina Ibiza es un espacio completamente rodeado de mar / archivo

Despedir el año por todo lo alto

Nassau Beach Club Ibiza reabre en Nochevieja con una propuesta especial para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 frente al mar. Ha diseñado un menú que combina creatividad, tradición y producto de primera calidad, con opciones de carne, marisco y una alternativa vegetariana muy cuidada. Los niños cuentan también con un menú propio adaptado a sus gustos. La velada se completa con buena música, cócteles exclusivos y un ambiente pensado para convertir la última noche del año en un recuerdo inolvidable.

Leer más

Para todos los días del año

Cas Costas es un restaurante abierto los 365 días del año, donde producto, brasa y esencia del campo ibicenco son protagonistas. Ofrece un ambiente cálido y rústico para disfrutar en familia, en pareja o con amigos, con carnes de primera calidad y verduras de su propio huerto. En la carta destacan platos como el steak tartar, el provolone con sobrasada y miel, el chuletón a la piedra o el solomillo a la sal con hierbas de Ibiza. Cada jueves hay noches de música en directo y todos los días, de 17 a 20 horas, 2x1 en cócteles. Su coctelería y carta de vinos completan una experiencia que respira tradición y sabor ibicenco todo el año.

Leer más

Productos frescos de calidad / archivo

Las navidades más especiales

Estos son los dos restaurantes de Ibiza donde la Navidad se vive en torno a la mesa: el Hotel Rural Can Curreu y Estel, en el paseo marítimo de Santa Eulària. Ambos han preparado menús especiales de empresa y reuniones previas a las fiestas, con gastronomía mediterránea, fresca y creativa en entornos privilegiados. Sus propuestas de Nochebuena, Navidad y Nochevieja combinan producto de huerto, mar y carne de calidad, con aperitivos, entrantes y postres muy cuidados. En Can Curreu, la Nochevieja incluye rodaballo, solomillo trufado, maridaje de vinos, uvas, cotillón, dulces navideños, barra libre y música con DJ y directo. En Estel, la entrada al nuevo año se celebra también con un menú de gala frente al mar y un ambiente festivo para empezar 2026 por todo lo alto.

Leer más

Esencia rural en un entorno único en Can Curreu / archivo

Sabor, música y estilo para acabar el año

Nassau Beach Club Ibiza se consolida en invierno como ‘The Place to Be’ de Platja d’en Bossa, con fines de semana de gastronomía, música y mar. Su carta de invierno incluye platos como la sopa thai de calabaza y langostinos, carabineros gratinados, jarrete de cordero o canelón de bogavante. Los viernes se celebra The Lunch & Tardeo Society, los sábados el plan Paripé con menú de 35 euros y música en vivo, y los domingos el Lucky Brunch en formato “Island Casino” sin apuestas. Además, es un lugar ideal para cenas de empresa, celebraciones privadas y una Nochevieja especial junto al mar.

Leer más

Gastronomía de producto con presentaciones cuidadas al detalle / archivo

Dónde celebrar la Navidad en Ibiza

En otoño, la restauración en Ibiza cambia de ritmo: vuelven las rutinas, se concentra la comida «a las dos» y las cenas se adelantan a las 20:30 o 21:00, «europeizando» horarios. Los restaurantes ajustan turnos, días de apertura y cartas, dando más protagonismo a platos de cuchara y arroces melosos. Cada vez es más difícil sostener negocios que solo abren cuatro meses, por lo que muchos locales intentan alargar temporada de abril a noviembre para ser viables y dar estabilidad a sus plantillas. A todo ello se suma una carga normativa creciente que, según Pimeef Restauración, ahoga a pequeñas empresas y autónomos, que sienten que pasan más tiempo cumpliendo trámites que atendiendo a sus clientes.

Leer más

Cas Costas, en la carretera de Sant Josep, permanece abierto en invierno / archivo

Despide el año a lo grande

Blavós, en el paseo de ses Figueretes y frente al Mediterráneo, es uno de los grandes planes para despedir el año en Ibiza. Propone un menú de Fin de Año con aperitivos, ensalada templada de langostinos, solomillo de ternera con puré trufado y un volcán de chocolate blanco y algarroba. La cena se acompaña de una bodega seleccionada, con vinos y cavas pensados para cada plato. La noche incluye uvas, cotillón, DJ y menú infantil y vegetariano, ideal para grupos de amigos, familias y empresas.

Leer más

Con todos estos planes sobre la mesa, Ibiza vuelve a recordar en invierno por qué es mucho más que un destino de verano. Entre miradores frente al Mediterráneo, fin de año con DJ y uvas en primera línea de playa, menús que combinan producto local y cocina creativa y restaurantes que siguen encendidos cuando baja la temperatura, la isla ofrece un refugio perfecto para vivir las fiestas a otro ritmo. Brindar por el año nuevo en Ibiza es escuchar el mar de fondo, compartir mesa con quienes importan y empezar 2026 con la certeza de haber elegido un lugar que celebra la Navidad y la Nochevieja con carácter propio.