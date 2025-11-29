¿Buscas un restaurante único para despedir el año frente al mar en Ibiza? Aquí tienes la respuesta

El restaurante Blavós se prepara para dar la bienvenida al Año Nuevo con un menú diseñado para sorprender a todos los paladares. Ubicado frente al Mediterráneo, con vistas privilegiadas a Formentera, ofrece un entorno renovado y acogedor: el escenario perfecto para celebrar con amigos, familia o grupos de empresa. La brasa Josper y la cocina mediterránea marcan la personalidad de una propuesta gastronómica que combina sabor y producto local.

Blavós presenta un menú especial de Fin de Año lleno de sabores memorables que comienza con una selección de aperitivos pensados para despertar los sentidos, y continúa con una ensalada templada de langostinos, aguacate y vinagreta de mango, un plato fresco y perfumado para deleitar a los comensales. Juegos de texturas, equilibrio de sabores y aromas que seducen en elaboraciones minuciosas con los mejores productos de temporada.

Como plato principal, un clásico irresistible: solomillo de ternera tierno y jugoso, acompañado por un puré aromático y sedoso con trufa, y rematado con una salsa intensa que aporta profundidad. El broche dulce llega con un volcán de chocolate blanco y algarroba, una interpretación ibicenca del tradicional coulant. La velada se completa con una bodega cuidadosamente seleccionada, que incluye vinos y cavas perfectos para acompañar cada plato.

La noche incluirá las tradicionales uvas de la suerte, cotillón y una cena animada con DJ para recibir el año nuevo en un ambiente cargado de alegría y mucho ritmo. Blavós también dispone de menú infantil y opciones vegetarianas, para que todos los comensales disfruten plenamente de la noche más especial del año.

Situado en el paseo de ses Figueretes, en un entorno relajado, Blavós es el lugar ideal para encuentros privados o celebraciones corporativas, con menús personalizados adaptados a las necesidades de cada grupo.