Las navidades más especiales se viven en torno a la mesa en estos restaurantes de Ibiza

Se acerca la Navidad, y con ella se multiplican las ganas de reunirse con la familia y amigos. Y si es en torno a la mesa, mucho mejor. En el Hotel Can Curreu y en el restaurante Estel lo saben. Por ello, han preparado días y noches muy especiales para que estas fechas queden en el recuerdo de todos sus comensales.

Estel, una ubicación privilegiada frente al mar en Santa Eulària. | ESTEL

Las empresas que quieran organizar sus comidas o cenas en estas semanas previas a la Navidad pueden contactar con estos dos establecimientos para conocer los menús que han diseñado para la ocasión. Qué mejor forma de agradecer la implicación de los equipos que agasajándolos con gastronomía mediterránea, fresca y creativa en un entorno natural incomparable, en Can Curreu, o en el paseo marítimo de Santa Eulària, en Estel.

El estilo de cocina de estos dos restaurantes, que nace de los sabores ibicencos y los traslada a recetas diseñadas con pasión, alcanza su cúspide en los menús de Nochebuena, Navidad y Nochevieja. Para la cena del 24 de diciembre y la comida del 25, presentan propuestas que no dejarán indiferente a nadie. Sabores de la tierra llegados del propio huerto, del mar con pescados frescos de calidad y carnes jugosas, además de aperitivos, entrantes y postres de lujo.

Cocina de calidad y un servicio profesional. / | ESTEL

La última noche del año merece mención especial. En Can Curreu, la Nochevieja despierta con un menú muy completo con estrellas como el rodaballo con verdura y el solomillo de ternera con puré de patata trufado. La selección del chef va maridada con los mejores vinos, a los que se suman las uvas de la suerte, cotillón, dulces navideños y barra libre. El sonido correrá a cargo del DJ Efrain Navarro, y habrá también música en vivo. En Estel la fiesta también está asegurada, junto al menú de gala. Dos lugares únicos para empezar el año con buen pie.