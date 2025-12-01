Nassau Beach Club
Sabor, música y estilo en Ibiza: ‘The Place to Be’ se mantiene en invierno
Planes diferentes para disfrutar los fines de semana frente al mar en Ibiza en Nassau Beach Club Ibiza
Redacción |
El frío no apaga la esencia de Ibiza, y Nassau Beach Club lo demuestra cada fin de semana con su ambiente frente al mar, su música vibrante y una gastronomía donde brillan platos estrella: la sopa thai de calabaza, zanahoria y langostinos, todo un clásico de la casa, los carabineros gratinados con mayo picante, el jarrete de cordero a baja temperatura con albaricoques secos y comino, los tacos de corvina sobre salsa bullit o el canelón de bogavante y cangrejo.
Los viernes arrancan con The Lunch & Tardeo Society, perfecto para disfrutar de la nueva carta de invierno y sobremesas largas con ritmo.
El sábado es territorio Paripé, donde la energía del público se mezcla con una propuesta gastronómica irresistible. Por el día se puede disfrutar de un menú de 35 euros (bebidas incluidas), además de una carta reducida para quienes buscan algo más informal. Todo acompañado de música en vivo, con rumba, flamenco y actuaciones que llenan Nassau de carácter. Tras la comida, la fiesta sigue, con sesiones que mantienen el ritmo hasta la tarde y un ambiente festivo que convierte el sábado en un imprescindible del invierno en Ibiza.
Los domingos de Lucky Brunch se viven con Island Casino, una experiencia para compartir que incluye degustación de entrantes, principales y postres a elegir, además de copa de champán y café incluidos. Desde las 16 horas, el ambiente se transforma en un casino recreativo sin apuestas reales, pensado solo para disfrutar.
Este invierno, Nassau Beach Club también es el lugar ideal para cenas de empresa y celebraciones privadas, y prepara una Nochevieja mágica junto al mar, con cena especial y música en vivo para despedir el año con estilo.
Teléfono: 971 39 67 14
Web: www.assaubeachclub.com
