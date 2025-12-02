Producto local con guiños orientales por Navidad

CBbC Group refuerza su apuesta gastronómica para estas fiestas con menús especiales en CBbC Marina Santa Eulalia y Ebusus CBbC Restaurant, dos de sus espacios más emblemáticos. Ambos locales presentan propuestas pensadas para disfrutar en Navidad, Nochebuena, Nochevieja y encuentros en grupo, que combinan cocina mediterránea, producto local y algunos guiños orientales.

Ebusus CBbC Restaurant ofrece menús de Nochebuena y Nochevieja. | IMAM COMUNICACIÓN

En el puerto de Santa Eulària, CBbC Marina Sta Eulalia, recomendado por la Guía Repsol, ofrece menús diseñados para celebraciones con vistas al mar. El de Nochebuena, de 90 euros, incluye aperitivos, dos platos y postre, con recetas como corvina salvaje con cremoso de coliflor o paletilla de cordero rellena de castaña y ciruelas. Para despedir el año, el menú de Nochevieja (140 euros) incorpora elaboraciones como lubina salvaje con crema de marisco o magret de pato, además de uvas y cotillón. Ambos menús incluyen bebidas seleccionadas como vinos, champagne y cava.

Por su parte, Ebusus CBbC Restaurant, en pleno centro de Eivissa, apuesta por una cocina más tradicional basada en producto kilómetro cero. Sus menús de Nochebuena (115 euros) y Nochevieja (145 euros) incluyen sopa de galets, dorada con salsa de marisco, rodaballo al horno o solomillo al Oporto, junto con las uvas y el cotillón para recibir el nuevo año.