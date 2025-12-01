Este es el restaurante imprescindible para disfrutar de Ibiza todo el año

Cas Costas mantiene viva la autenticidad ibicenca con una propuesta donde el producto, el fuego y la esencia del campo se dan la mano. Abierto los 365 días del año, el restaurante ofrece un ambiente cálido y rústico, perfecto para disfrutar en familia, en pareja o entre amigos. Su apuesta por la carne de primera calidad, los ingredientes frescos que salen directamente de su propio huerto y una cocina honesta hacen que cada visita se convierta en una experiencia que sabe a tradición.

Cas Costas abre los 365 días del año con una cocina honesta y sabrosa.

Los jueves se llenan de magia con sus noches de live music, donde artistas locales crean un ambiente chulísimo, íntimo y alegre, ideal para compartir platos, brindar y dejarse llevar por el ritmo de la isla.

Salas interiores para todo el año. / .

En la carta destacan imprescindibles como el steak tartar de solomillo de ternera con aliño clásico, y el provolone envuelto en masa de pan con sobrasada, miel, manzana verde y rúcula, una especialidad de la casa y uno de los platos favoritos de los clientes gracias a su combinación de sabores y texturas. Entre los principales brillan el chuletón de vaca servido con piedra volcánica, el solomillo a la sal aromatizada con hierbas de Ibiza o el muslo de pollo payés con salsa virgen. Pero hay muchos más platos y postres caseros que sorprenden por su sabor y elaboración.

Cas Costas, para toda la familia. / .

La experiencia se completa con una coctelería cuidadosamente elaborada, con 2x1 todos los días de 17 a 20 horas, la sangría con su receta de siempre, muy solicitada por los clientes, y una cuidada carta de vinos que acompaña cada plato de manera perfecta.

En Cas Costas, cada plato cuenta una historia y cada detalle refleja el amor por la tierra. Durante todo el año, es un lugar donde la tradición ibicenca se disfruta con calma y auténtico sabor, combinando gastronomía, bebida y ambiente en una experiencia completa.

Teléfono: 971 30 87 55

Web: www.cascostasibiza.com