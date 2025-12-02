Solete de Guía Repsol para Cas Costas: sabor, tradición y producto local
El distintivo celebra los espacios con encanto, auténticos, cercanos y con una propuesta gastronómica honesta.
Cas Costas Ibiza tiene el honor de anunciar que ha sido galardonado con un Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento que celebra los espacios con encanto, auténticos, cercanos y con una propuesta gastronómica honesta.
"Para todo nuestro equipo, este distintivo es un motivo de enorme orgullo. Representa el reconocimiento al cuidado, la calidad y al trabajo humano que cada día aporta la familia Cas Costas. Pero también premia algo que para nosotros es esencial: el valor que damos a los productos locales, a la conexión con la tierra y al respeto por el origen de lo que servimos", afirman desde el restaurante.
En Cas Costas creen profundamente en la importancia de cocinar con identidad, por eso dedican parte de su alma a su propio huerto, donde cultivan con cariño muchos de los ingredientes que llegan a la mesa. "Esta relación directa con la tierra nos permite ofrecer una cocina fresca, auténtica y responsable, alineada con la esencia de Ibiza", indican.
"Gracias por confiar en nosotros y por ser parte de esta casa que siempre está para la isla".
Cas Costas ya tiene disponible su nueva carta de invierno, elaborada con productos de temporada, ingredientes locales y la misma pasión que define a este emblemático restaurante: sabor, tradición y respeto por el producto.
Reservas y más información:
- +34 971 30 87 55
- info@cascostasibiza.com
