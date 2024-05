Concentración contra el genocidio de Israel en Gaza frente al Consell de Ibiza

Un grupo de activistas ha protestado hoy frente al Consell de Ibiza contra el genocidio de Israel en Gaza y la "inacción de las administraciones".

"La protesta es una respuesta a la situación cada vez más extrema de Gaza. Ya en el séptimo mes de un brutal conflicto que ha matado a más de 35.000 palestinos, Israel ha comenzado a bombardear Rafah, una zona designada 'segura' que alberga a más de 1,4 millones de personas, la mitad de las cuales son niños. Israel comenzó a bombardear duramente partes de Rafah hace dos días, y los tanques israelíes ya han entrado en las afueras de Rafah, preparados para invadir", explica Eivissa amb Palestina en una nota de prensa.

El comunicado también explica que, tras imponer un apagón mediático a Al Jazeera, Israel está preparando ahora, según los palestinos, su última fase de genocidio en Gaza: "la matanza masiva de palestinos a los que ha concentrado en una zona concreta, hambrientos, sedientos, atrapados, enfermos y sin conexión telefónica o de Internet". "En vista de ello, palestinos de todo el mundo han hecho un llamamiento a la comunidad mundial para que actúe urgentemente, presione a sus representantes e insista en que todos mantengamos los ojos puestos en Rafah", cuenta.

"En Ibiza, se responde a este llamamiento con esta protesta pacífica ante el Consell, para exigir nuevamente que sus autoridades presionen al gobierno central para cortar todas sus relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, e imponerle sanciones legales inmediatas, hasta que cumpla con el derecho internacional y rinda cuentas por sus crímenes de guerra, contra la humanidad y contra el pueblo palestino", informa la nota.

Los activistas han exhibido banderas y pancartas con los lemas “Rafah te vemos”, “Rafah et veiem” y “All eyes on Rafah”. "Los palestinos de Gaza necesitan saber que estamos con ellos, que les vemos", apunta Tamara, palestina residente en Ibiza. "Tenemos que hacer más. Es horrible que el mundo entero no haya sido capaz de detener esto", añade Melissa, madre palestina de dos niños. Por su parte, Graciela, otra de las asistentes, insiste en que los gobiernos de todo el mundo tienen que hacer más para detener la invasión de Rafah, y cita al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al afirmar que la invasión de Rafah sería "una pesadilla humanitaria".