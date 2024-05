Eduardo Navarrete cuenta en 'El Hormiguero' cómo fueron sus primeras noches como travesti en Ibiza

Eduardo Navarrete, diseñador de moda también conocido como 'Nenuco', visitó este miércoles 'El Hormiguero'. Durante su entrevista, le contó a Pablo Motos cómo fueron sus primeras noches como travesti en las fiestas privadas de Ibiza. "Necesitaba expresar mi arte", destacó con pasión.

Navarrete acudió al hormiguero para presentar su nuevo libro 'Cabaret y vestidos de escándalo'. Durante la entrevista, también habló de sus retoques estéticos. "Me he hecho unos retoquitos, que tú sabes que soy muy de retoquitos. Me he hecho una cosa que la gente no se lo va a esperar. Me estoy quitando la boca, que esta boca lleva una inversión mayor que la Sagrada Familia, cariño", aseguró Navarrete, que está reduciendo el tamaño de sus labios. Esta confesión dejó algo descolocado al presentador de televisión.

En cuanto a sus primeras noches como travesti en la isla, Navarrete cuenta que lo hacía "por pasión". "Mi madre me ponía el dinero que iba a ganar en el bolo encima de la mesa antes de salir para que no lo hiciera. Pero yo no lo hacía por dinero. Económicamente, no me rentaba. Lo hacía porque lo disfrutaba", explica.

Eduardo se travestía y ofrecía espectáculos en despedidas de soltero, cumpleaños o cualquier tipo de fiesta. "Era increíble ver a la gente disfrutar. Bailar en las tarimas de las discotecas estaba bien, pero hacer shows en pequeñas fiestas era increíble", concluye.