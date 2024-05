Atascos de una hora mientras pintan el segundo cinturón en Ibiza

Más de media hora para salir de Platja d’en Bossa. O en la carretera del aeropuerto en dirección a Ibiza. Es lo que sufrieron este jueves los conductores que, poco antes de las nueve de la mañana, trataban de llegar a sus puestos de trabajo y que llegaron a sufrir hasta una hora de atasco. Sin saber qué estaba pasando hasta el momento en el que entraron en el segundo cinturón. Antes de eso, media hora en caravana, desesperados, sin que los coches avanzaran más que unos centímetros cada pocos minutos.

Sólo al acceder a la EI-20 y ver los carteles luminosos fueron conscientes del motivo del larguísimo atasco: obras, de nuevo, en la vía. Una situación muy similar a la que se vivió durante los primeros días de las obras de reasfaltado de la autovía del aeropuerto, cuando arreciaron las quejas por la mala planificación de los trabajos y la falta de información previa que permitiera a los conductores optar por vías alternativas. «Carril izquierdo cortado», se leía en las pantallas. Un poco más adelante, ya metidos en el túnel, descubrían el motivo del cierre del carril: operarios pintando. Momento en el que muchos se preguntaban por qué no se programan estos trabajos para que no coincidan con las horas punta.

Es la misma pregunta que se hacen desde el Consell de Ibiza, según reconocieron en la institución. Esta ha solicitado en no pocas ocasiones —«por activa y por pasiva», indicaron desde el Consell— que eviten hacer trabajos no urgentes en las horas en las que se concentra más volumen de tráfico, ya que se generan atascos monumentales, con el malestar y los inconvenientes que ello supone a los ciudadanos. Unas peticiones que reiteraron hace apenas un par de meses, a finales de febrero, cuando la concesionaria de la carretera del aeropuerto, Accesos Ibiza, anunció las obras para arreglar el asfaltado. Unos trabajos por los que también cerraron carriles, lo que ocasionó largas retenciones, y eso que, a diferencia de este jueves no había comenzado aún la temporada turística, por lo que el número de vehículos en la isla no era tan numeroso como en estos momentos.

Desde la conselleria balear de Vivienda, Territorio y Movilidad lamentaron este jueves que hayan vuelto a producirse retenciones debido a los trabajos de mantenimiento que la concesionaria de la autovía del aeropuerto está haciendo. De hecho, desde el Govern balear se comprometieron a «transmitir de nuevo a la empresa que evite realizar estas tareas de mantenimiento en horas punta».

Desde la concesionaria explicaron a la conselleria que los trabajos que este jueves por la mañana ocasionaron las retenciones consistieron en «pintar las líneas» y que fueron únicamente «quince o veinte minutos en un único punto». Unos datos que no cuadran con los largos atascos que vivieron los conductores. Además, si únicamente fue poco más de un cuarto de hora tiene aún menos sentido que lo hicieran en hora punta. La empresa detalló que los operarios «han estado pintando desde la semana pasada sin problemas, a pesar de que siempre hay un punto concreto en el que se producen retenciones».