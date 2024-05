Maria del mar Pulido, directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia: «Ya hemos detectado casos de niños de ocho años que consumen pornografía»

¿Cuáles son sus principales prioridades?

Lo primero es dar a conocer nuestro trabajo. Esta oficina lleva muchos años trabajando y tenemos que situarnos en primera línea para defender los derechos de los menores. Contamos con un equipo de expertos que atiende caso por caso.

Ante el escándalo de la explotación sexual de las menores, ¿este tema preocupa a la OBIA?

No puedo hablar mucho del tema porque está judicializado. Lo que puedo decir es que sí que nos preocupa el tema y que estamos trabajando sobre ello. Estamos adoptando medidas, pero también hay que poner el foco del problema hacia los adultos que consumen esta prostitución y se aprovechan de la vulnerabilidad de estas menores.

El PP está dando apoyo a proposiciones de VOX que afectan a los migrantes en situación irregular, lo que afectará a los menores. ¿Qué opina de esta cuestión?

La OBIA tiene competencias limitadas, pero si notamos que se vulnera algún derecho de los menores denunciaremos la situación. Nuestro servicio es técnico.

¿Cuáles son las competencias de esta oficina?

Se centran en la coordinación de todos los servicios de protección de los menores. Nuestro servicio no sigue una determinada línea política, siempre nos guiamos por criterios profesionales.

¿Cuántos casos trata al año el servicio que dirige?

El año pasado atendimos unos 110 casos de distintas problemáticas. Las consultas proceden de diferentes instituciones y también hay muchos niños que reclaman nuestra ayuda a través de un teléfono que tenemos para estos casos. Muchas veces nos olvidamos que los niños tienen el derecho a ser escuchado.

Cuando un menor llama a este teléfono, ¿qué tipo de ayuda reclama?

Las llamadas son de diferentes problemáticas. Nuestro equipo técnico atiende a todas las llamadas y busca una solución para cada caso.

Balears es una de las comunidades con mayores tasas de pobreza infantil. ¿De qué manera deberían afrontar esta situación las instituciones?

La pobreza infantil es un problema muy grave. El coste de esta pobreza supera los 63.000 millones de euros. Es una situación que viene de lejos y se necesita una solución en la que se impliquen todas las administraciones.

¿Qué se puede hacer ante los problemas que provocan las redes sociales?

Es un problema que preocupa mucho a todos los profesionales. No es fácil la solución, porque si existiera ya se habría aplicado. No podemos criminalizar el uso de todas estas tecnologías que utilizamos con los teléfonos móviles, pero los niños deben saber utilizarlas para evitar conflictos. Por lo tanto hay que formarle en el uso, porque muchas veces no saben que según que tipo de comportamientos, como por ejemplo hacer montajes sexuales de fotos de compañeras, está prohibido y supone cometer un delito. Hay que explicar y sobre todo formar.

También existe el problema del fácil acceso de los menores a la pornografía.

Es otro de los graves problemas al que nos enfrentamos. Ya hemos detectado casos de niños de ocho años que consumen pornografía y es que el acceso a este material a través del teléfono móvil es demasiado sencillo. Ya he tenido varias reuniones con distintas instituciones para plantear esta situación.

¿Sería partidaria de cursar una asignatura para enseñar a los niños el uso adecuado de estas herramientas informáticas?

Sería una buena posibilidad proponer una asignatura obligatoria. Y es que a los menores, por ejemplo, hay que convencerles para que no contesten a mensajes de personas que no conocen, porque detrás se puede esconder un pederasta. Por eso es fundamental enseñar a los menores un buen uso de todas estas herramientas.

¿Están funcionando los protocolos cuando un menor denuncia, por ejemplo, un caso de abuso sexual o que está siendo víctima de acoso en el colegio?

Muchas veces estos casos no los podemos evitar, pero sí detectar y actuar de inmediato. Existen muchos protocolos para detectar estas situaciones que sufren estos menores y creo que están funcionando. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y hay que seguir trabajando para que las personas más débiles no sean víctimas de estos abusos. n

