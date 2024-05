El adelanto de la temporada reduce un 9% el paro en Ibiza

Una Semana Santa madrugadora y el adelanto de los openings de las discotecas redujeron el desempleo en la isla de Ibiza en abril un 9,5%, mientras que en Formentera disminuyó en un 2%, según los datos de coyuntura que acaban de ser publicados por el SOIB y dados a conocer en rueda de prensa por el Govern balear.

Prácticamente con pleno empleo, Ibiza empezó mayo con sólo 2.321 parados, 244 menos que hace un año. En Formentera únicamente hay 96 ciudadanos sin empleo, dos menos que hace un año. La caída del paro en Mallorca y en Menorca han sido similares a la de Ibiza (-9% y -8,2%).

Por otra parte, se firmaron 8.454 contratos en Ibiza, un 12,6% más en términos interanuales, por 450 en Formentera (-5,3%).

CCOO califica de negativos esos datos porque “a pesar de que las cifras de desocupación y de afiliación en la Seguridad Social continúan mejorando, como consecuencia del buen momento económico que vivimos en las islas, los trabajadores tienen unas peores condiciones de vida”. Este momento económico y laboral “se tiene que aprovechar para tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los empleados. Es ahora cuando hay que hacerlo, y no cuando los datos no sean tan positivos”, según expresa el sindicato en Balears en una nota de prensa: “No podemos permitir que haya trabajadores que no puedan afrontar los gastos de una vivienda. Nos parece irresponsable que el Govern no despliegue las leyes de vivienda estatal y autonómica para superar esta situación insostenible: es su competencia exclusiva”.

Adelanto de la temporada

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, considera que “la situación del empleo en Baleares es muy positiva”, pero apela a la “estabilidad y la seguridad jurídica para permitir el crecimiento de las pequeñas empresas porque necesitamos revertir la pérdida de productividad que sufrimos desde hace años”.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, valora que la apertura temprana de la planta hotelera durante el mes de marzo por la llegada de la Semana Santa “se ha mantenido e incluso aumentado en abril, lo que nos permite ser optimistas de cara a la temporada 2024, donde el principal reto empresarial sigue siendo recuperar la productividad, sin olvidar la alta inflación que persiste. Esta baja productividad pone en riesgo parámetros fundamentales de calidad de vida y bienestar, dadas las implicaciones que tiene para el trabajo decente y el desarrollo empresarial sostenible”.