Carmen Ferrer: «Me emociona la generosidad de tanta gente para celebrar estas fiestas»

Los carros engalanados recorrerán hoy la localidad de Santa Eulària en una de sus jornadas festivas más especiales. Carmen Ferrer recuerda con cariño cómo iba con su madre a comprar un vestido nuevo en días previos a la celebración, y destaca el trabajo de las colles, el coro, los sonadors, las asociaciones de motos y coches antiguos y los carreters para mantener la esencia de un día cargado de tradiciones. La entrega de la Medalla de Oro y los Premios Xarc, variedad de conciertos y teatro son otras actividades destacadas del programa.

El mes de mayo siempre es especial para Santa Eulària, que celebra su día grande ya entrada la primavera. Este primer domingo de mayo las calles se llenan de música, tradición y actividades para todas las edades y procedencias. «Estas fiestas son nuestras, no impostadas para turistas», asegura. Si bien recalca que todo el mundo es bienvenido en la localidad.

Ya han comenzado las fiestas más coloridas de Santa Eulària, ¿cómo están yendo las actividades hasta el momento?

Muy bien, hemos recuperado la Feria Náutica, cuya última edición fue en 2019 y es realmente asombroso ver cómo ha cambiado la propuesta del sector y estuvo muy ambientada. La Feria de Estocs y la del libro estuvieron bajo la amenaza de lluvia, pero al final nos respetó hasta la tarde y pudimos celebrarlo, acabando con la tan ansiada lluvia, con lo que bastante bien.

¿Cuál es el secreto del éxito de estas fiestas?

No hay más secreto que muchas personas trabajando de forma extraordinaria para que haya una gran variedad de propuestas para que todo el mundo pueda participar de un modo u otro. Hemos de poner en valor el esfuerzo para organizar las actividades y agradecer la implicación para que todos disfrutemos de esta fiesta tan tradicional de Santa Eulària como es este primer fin de semana de mayo. Por supuesto, no hay que olvidar el esfuerzo que todos los departamentos del Ayuntamiento, que en mayor o menor medida ya llevan semanas preparándolas, así como las empresas colaboradoras, que son fundamentales.

Este año la Medalla de Oro de Santa Eulària des Riu se entrega a las Apimas del municipio, ¿son una parte esencial del sistema educativo y social?

Las Apimas son la parte más social del sistema educativo. Estamos hablando de asociaciones de padres, madres y otros familiares en las que el trabajo es voluntario para tratar de conseguir mejores condiciones para los niños, niñas y adolescentes del municipio. Por parte de la sociedad creo que se desconoce el esfuerzo que hacen para la mejora de los centros, para crear comunidad y arraigo a la misma, para la unión de las familias creando actividades participativas… Y, sobre todo, son una voz imprescindible para saber qué inquieta a los padres y qué necesitan los niños. Las administraciones, los profesionales de la educación, todo el mundo que tiene alguna relación con los colegios e institutos tiene su forma de ver los problemas y de abordarlos, pero sólo las familias y los alumnos y alumnas nos pueden dar una imagen clara de qué quieren y necesitan.

Los Premis Xarc también premian a personas o entidades de las cinco parroquias, ¿destacaría a alguna en especial?

Precisamente hay cinco premios Xarc porque todos en cada pueblo son especiales. Es decir, su dedicación desinteresada para mejorar la sociedad de Santa Eulària, para responder a demandas ciudadanas, para crear pueblo y crear unidad son realmente significativas y que cada uno dentro de su entorno y situación son muy meritorias y por ello el pleno consistorial, por unanimidad, los premia como reconocimiento de nuestra sociedad a este esfuerzo y se pone en valor públicamente como ejemplos a seguir.

El Festival Barruguet de Teatro Familiar celebra ya su décima edición, ¿hay alguna novedad este año?

Las propuestas culturales del Festival Barruguet son una novedad cada año, y cada año es mayor su calidad y la gran demanda del mismo nos indica que cada vez más está consolidado en el marco de nuestra isla, refrendado por la asistencia de más público. Destacaría que ya llevamos varias ediciones con el ‘Barruguet social’, que lleva un espectáculo a la Residència Can Blai para acercarles el festival y hacerlo junto con sus familiares, en un entorno seguro y adaptado para ellos. Este año, se amplía ese concepto y también llegaremos a la otra residencia de personas mayores que tenemos en el municipio, la de Jesús, con lo que se amplía esa función social del festival.

¿Qué significado, en la parte personal, tiene para usted este Primer Domingo de Mayo?

Me hace sentirme orgullosa de cómo tanta gente que conozco ha trabajado para que se mantenga la tradición: las colles, el coro, los sonadors, los carros engalanados, las flores, todas las exposiciones de coches antiguos, de motos, la asociación del podenco ibicenco, la feria del automóvil…. Todo y todos en un ambiente alegre, de salida, de estar encontrándote a gente que hace tanto que no veías y estas fiestas son nuestras, no son impostadas para turistas ni para nadie en particular, sino para todo el que quiera compartir esta alegría con nosotros, esta autenticidad y esta generosidad de tanta gente para celebrarlas son los que como persona me emociona.

La alcaldesa destaca el buen ambiente de Anar a Maig. / J.A. RIERA

¿Guarda algún recuerdo o anécdota de cómo las vivía en su infancia o juventud?

Lo que recuerdo como anécdota, previo a la fiesta, es poder ir a comprar con mi madre el vestido nuevo. Ahora puede que no valoremos la accesibilidad y la facilidad de tener y comprar ropa. Antes, el primer domingo de mayo marcaba el comienzo de la temporada con mejor clima y era este domingo el día ideal para estrenar el vestido nuevo, si se podía, o si no, pues anar mudada lo mejor posible en esta fiesta.

Como dice, las fiestas de mayo suponen el arranque oficial de la temporada, ¿cómo son las previsiones para este año?

La percepción es que la temporada de este 2024 va a ser similar a la anterior, que fue buena. No hay que obviar, sin embargo, que estamos en un entorno geopolítico colmado de más incertidumbre de la necesaria, no solamente por los conflictos bélicos que conllevan a tan terribles pérdidas humanas y los problemas de suministro y encarecimiento de los mismos; también las grandes economías mundiales tienen situaciones de despidos masivos que complican la economía de muchas personas y puede que en Europa, algunos de nuestros principales mercados emisores se resientan y afecte a la capacidad de gasto y de salida de sus países. Por ello hemos de estar siempre cautos en entornos inestables y en estos momentos lo estamos.

Las pruebas deportivas fuera de temporada alta están siendo claves para asumir el reto de la desestacionalización. ¿Qué otras líneas están siguiendo en la promoción de Santa Eulària?

Las líneas de trabajo en promoción turística de Santa Eulària son muy claras y basadas en nuestro lema ‘Diversidad natural’. Por una parte está un destino moderno con oferta de calidad, con un diverso y amplio abanico de hoteles, restaurantes, tradición a la carta destacando nuestra gastronomía tradicional, rutas de senderismo, cicloturismo, nuestra guía del mar con rutas de snorkel, rutas de kayak y submarinismo, la oferta MICE... Por otro lado hablamos de nuestras tradiciones, propuestas culturales y patrimoniales, nuestro espíritu hippy y nuestro respeto a la autenticidad del destino. Nuestro posicionamiento sigue siendo de destino tranquilo donde todo tipo de familia es bienvenida, al igual que el turismo sénior.