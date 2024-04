Políticos de Ibiza, futbolistas por un día por una buena causa

Solidaridad. Políticos de diferentes instituciones y signo político juegan un partido de fútbol en Can Cantó para recaudar fondos para la Fundación Conciencia, que atiende casos de malos tratos y abuso infantil. Este evento, que este año celebra su primera edición, fue idea del concejal de Sant Joan José Luis Rodríguez, aunque él recalca que no habría sido posible sin el gran trabajo de los ayuntamientos, el Consell y todos los colaboradores.

No muchos minutos después de las once de la mañana de este sábado, los entrenadores Tolo Darder, Ángel Vega, Labi Champion y García dan algunas indicaciones a los jugadores que están a punto de salir al césped de Can Cantó. En esta ocasión son políticos de la isla, principalmente de ayuntamientos y del Consell, y es por una buena causa. «Lo único que me faltaba por hacer en el fútbol era entrenar a políticos», confiesa Darder poco antes de comenzar el partido solidario para recaudar fondos para la Fundación Conciencia.

El alcalde Rafael Triguero y, detrás, Labi ‘Champion’. / TONI ESCOBAR

Marisina Marí, presidenta de dicha entidad, y el concejal de Sant Joan José Luis Rodríguez (de Sa Veu des Poble), que es quien tuvo la idea, explican que este evento ha nacido con la intención de celebrar más ediciones. Esta es la primera y se decidió que fuese a beneficio de la Fundación Conciencia, centrada en ayudar a los niños que sufren malos tratos y abusos sexuales. Cada año se elegirá a una asociación distinta.

Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, jugando como portero. / TONI ESCOBAR

Alba Pau, patrona de la Fundación, celebra que, «tal y como está de crispada la política hoy en día», se hayan juntado miembros de diferentes partidos políticos en Can Cantó. «Me parece una gran lección y estamos muy agradecidas por el hecho de que hayan escogido a la Fundación Conciencia», agrega. Cada participante debe aportar un donativo y también se celebra una paella popular con bocadillos, refrescos, una rifa... Todo ello con ese fin benéfico.

Los concejales Jordi Grivé (Vila), Xicu Ribas (Sant Josep) y Ana Ferrer (Vila). / TONI ESCOBAR

Estand de Fundación Conciencia. / TONI ESCOBAR

Paella popular durante el partido a beneficio de la Fundación Conciencia en Can Cantó. / TONI ESCOBAR

Vestuarios

Finalmente, la recaudación total de este partido de fútbol fue de 1.901 euros, tal y como confirma Marisina Marí al final de la tarde de este sábado.

Antes y después del tiempo de juego (en los vestuarios y en la entrega de trofeos, respectivamente), Labi se ve obligado a poner orden entre unos alborotados políticos, algunos de los cuales se toman el partido mucho más en serio de lo esperado. Hay tiempo para el cachondeo pero también para sudar la gota gorda.

Acostumbrados a lucir sus mejores galas en eventos y ruedas de prensa, esta vez llevan una equipación de fútbol (de verde en un equipo y de rojo, en otro) con el logo de la Fundación y de los patrocinadores: Servicios Palau, Construcciones Cotxu y Fundación Abel Matutes. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, le pregunta al presidente del CD Ibiza, Toni Marí Moreras, si ha venido a fichar jugadores. Parece difícil porque, aunque todos están metidos de lleno en el juego, se notan las diferencias entre quienes han jugado antes a fútbol y quienes no, como comenta con sorna el presidente del Consell, Vicent Marí, que llega al partido pocos minutos después de su inicio y lo observa desde el público, comentando alguna jugada de sus compañeros de gremio. «Gracias por el espectáculo que nos habéis dado», dirá al terminar, generando las risas de todos. Alguno celebra en voz alta que nadie haya requerido atención médica.

Alba Pau celebra que, «tal y como está de crispada la política», se hayan juntado políticos de diferentes partidos

El conseller insular de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, se anima a dar alguna idea de titular para los periodistas allí presentes: «‘Menos mal que se dedican a la política’, como resumen». El conseller de Deportes, Salvador Losa, pregunta si se ve más solidaridad que deporte en este partido. Él mismo parece inclinarse por lo primero mientras formula la pregunta.

Rodríguez ha llegado justo cuando los participantes ya estaban saliendo del vestuario y pensando que lo tendría que ver desde la barrera, porque las inscripciones se llenaron muy rápido. Sin embargo, enseguida le dan una equipación de color verde, la misma que su compañera de formación Guadalupe Nauda, concejala en Vila (y que Luis Fernando Astorri, concejal de Vox en Vila, y que tantos políticos del PP). En este evento todos deben dejar de lado sus diferencias en pro de la Fundación Conciencia; y el exfutbolista Alfonso Rojo, aparcar sus reivindicaciones como presidente de la patronal Pimeef, que juega como portero.

Un director insular goleador

Finalmente, el equipo de color rojo se impone por un gol de Javier Torres Ribas (teniente de alcalde en Sant Joan y director insular de Nuevas Tecnologías y Oficina de Atención a la Ciudadanía). Pero el resultado en este caso es lo de menos. Alba Pau explica que la Fundación vive básicamente de actos públicos y cenas benéficas, además de que cuentan con el apoyo de otras fundaciones. «Y ahora han comenzado a darnos subvenciones los ayuntamientos y el Consell (...) Parece que el interés es ayudarnos cada vez más», añade.

«Cada vez llegan más casos»

Marisina Marí explica que necesitan principalmente dinero para terapias y abogados, ya que cada vez les llegan más casos, debido en parte a la repercusión pública que han ido ganando.

«La Fundación cada vez tiene más visibilidad y recibimos casos continuamente. Lo que antes era un presupuesto más modesto ahora se va incrementando», señala, al mismo tiempo que recuerda que los peritajes para los juzgados que necesitan cuando atienden un caso de abuso infantil, por ejemplo, también conlleva un coste. Y gracias a actos como el de este sábado, pueden financiarse.

Marisina Marí explica que cada vez les llegan más casos que atender, debido a la repercusión pública que ha ido ganando la Fundación

«El objetivo más importante es recaudar fondos para una gran fundación, y también el medio, el hecho de juntar a diferentes grupos políticos de toda la isla y unirnos en una bonita causa. Creo que esto es importante para acercarnos un poquito más al ciudadano y limar las asperezas que pueda haber», expresa, por su parte, la concejala de Deportes en Ibiza, Ana Ferrer (exdeportista de élite en el balonmano). Al mismo tiempo, resalta que si la clase política debe «tomar decisiones tan importantes, es clave escuchar siempre y apoyar al máximo a los ciudadanos». «Todos hacemos esto solo por una causa. Aquí no hay ni alcaldes, ni concejales ni consellers», expresa Labi Champion.

Tras el partido, llega la hora de entregar una placa de homenaje a la Fundación Conciencia, una medalla a todos los jugadores y jugadoras y un trofeo a los cuatro entrenadores y a los tres árbitros: Julián Córdoba, Javier Núñez y Julio P.

Ópticas Doctor Marí y el Club Náutico Ibiza aportaron regalos a la rifa. La cita contó con el apoyo del Consell de Ibiza, los ayuntamientos y la patronal Pimeef.

Suscríbete para seguir leyendo