Dos anuncios de Ibiza optan al premio al más machista de 2023

Dos anuncios de servicios o empresas de Ibiza tienen el dudoso honor de optar al premio al anuncio más machista de 2023, según anunció ayer Facua Consumidores en Acción, coincidiendo con la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer “para poner el acento en cómo la publicidad continúa tratándolas como meros objetos, reclamos para vender un producto y transmiten una idea aún estereotipada de lo que es ser mujer, en la que se le atribuyen valores que tienen poco o nada que ver con sus capacidades y mucho con su aspecto físico”.

El concurso ‘El peor anuncio del año’ alcanza este año su edición número 14 y cuyos premios otorgan los socios y simpatizantes de la asociación de consumidores a través de su web. “En esta ocasión el premio se disputa entre tres campañas que cosifican el cuerpo de la mujer para vender determinados productos, establecimientos e incluso destinos turísticos y una publicidad de un club de alterne”, explica la organización en un comunicado.

Imágenes de los cuatro anuncios nominados por Facua al más machista de 2023 / Facua

“Se trata del anuncio de una discoteca que convierte a las mujeres en un reclamo ofreciéndoles bebidas gratis en Mallorca, un anuncio de Fomento de Turismo de Ibiza en la que se utiliza a una mujer en bañador para promocionar la gastronomía en la isla, una empresa que ofrece ‘modelos’ para animar fiestas y que promociona sus servicios mediante imágenes de mujeres con poca ropa, en esta misma isla, y la decisión de algunos taxistas de Zaragoza de anunciar en sus vehículos un club de alterne local”, continúa el comunicado de la entidad, que está difundiendo la campaña a través de las redes sociales con la etiqueta #ElAnuncioMásMachista.

Una campaña de Fomento de Turismo que el Consell exigió retirar

Sin duda, lo que más sorprende es que uno de los nominados de Ibiza sea, según señala Facua, una campaña de Fomento de Turismo de Ibiza “que utiliza una mujer en bañador para promocionar la gastronomía”. Un anuncio que corresponde, según se ve en la imagen que comparte este organismo, a uno de sus conocidos como clubes de producto: Eating in Ibiza. Hay que recordar que el Consell de Ibiza colabora económicamente con Fomento de Turismo. De hecho, en la parte inferior de la publicación se especifica: “Campaña financiada por Ibiza Illes Balears y Consell d'Eivissa”.

Precisamente, el Consell exigió a Fomento de Turismo que retirara de forma "inmediata" la campaña por "sexista" después de la denuncia pública efectuada por la Federación Socialista de Ibiza, que criticaba el uso de dinero público en una promoción que usaba a la mujer "como reclamo". "Esta campaña no corresponde con la imagen que el Consell difunde de la isla a través de sus acciones de promoción turística y, por tanto, hemos pedido que no pongan el escudo de la institución ni de su marca turística en esta publicidad", indicó en su momento un portavoz de la institución. Desde Fomento de Turismo eximieron al Consell de toda responsabilidad y se justificaron en redes alegando que "Se eligió esta foto no por la mujer como reclamo publicitario, sino por la expectativa de que cualquier persona pueda disfrutar de la gastronomía de la isla en un entorno paradisíaco".

Página de la campaña de Fomento de Turismo nominada por Facua / Facua

El Consell negó haber financiado estos anuncios. Hay que recordar, sin embargo, que el Consell sí destina una partida económica a los conocidos como «clubes de producto» que, desde Fomento, se encargan de promocionar aspectos concretos de la isla como la gastronomía o el bienestar. "Eating in Ibiza tiene una subvención que debe justificar", indicaron desde el Consell, donde señalaban que, precisamente, los responsables de Eating in Ibiza habían incluido los logotipos en el anuncio "para justificar la promoción".

“Ya cansa tener que denunciar año tras año el uso del cuerpo femenino en ropa de baño para anunciar cualquier cosa… menos trajes de baño. Coches, perfumes, viajes… ¡hasta placas solares! Si lo que quieres es dar a conocer la gastronomía de un lugar, lo lógico sería enseñar y poner en relieve dichos productos. Pero está claro que los que idearon esta campaña tienen el cerebro más gordo que nosotros”, comenta Facua junto a la imagen del anuncio, en la que se ve a una mujer tumbada en una hamaca, en bañador, y a la que ofrecen comida y bebida. ‘¡Déjate llevar por nuestros sabores!’, se lee, sobreimpreso en la imagen, en castellano y en inglés.

“Mujeres fiesteras en alquiler”

El segundo de los anuncios de Ibiza que opta al vergonzante premio es el de una empresa que ofrece “mujeres fiesteras en alquiler”. “¿Has montado un sarao y te das cuenta de que necesitas mujeres entre los asistentes? Podrías reflexionar el motivo de que ninguna quiera acudir o podrías llamar a esta empresa, que te ofrece modelos (mujeres) entre un amplio y ‘hermoso’ catálogo para que las contrates para tu fiesta y las tengas desfilando por allí como si se tratara de objetos decorativos”, indica la organización en el comunicado, que continúa: “Al fin y al cabo, ¿qué puede darle más distinción a tu evento que ‘alquilar’ (como si fueran coches) mujeres con poca ropa y sexualizadas?”.

Detalle de la web de la empresa que ofrece "mujeres fiesteras en alquiler" / Facua

Los otros dos nominados

Los otros dos anuncios nominados a ‘El peor (y más machista) anuncio de 2023’ son una discoteca de Mallorca que se promocionaba con “grupos de cinco niñas, botellas gratis y muchas sorpresas más”. “Lo que sin duda no es ninguna sorpresa es que se siga ofertando alcohol gratis a las mujeres para utilizarlas como reclamo en tu fiesta y que así acudan hombres”, denuncia la asociación. “Aún más grave es que diga ‘niñas’, convirtiendo en dicho reclamo a menores e incitándolas a que consuman alcohol”, continúa Facua que recuerda que tras las denuncias, “el Ayuntamiento Palma, finalmente, consiguió cancelar la fiesta”.

El último de los candidatos es un clásico. Bien conocido es que no pocos taxistas recomiendan prostíbulos a los clientes que les piden recomendación. En este caso, en Zaragoza, dieron un paso más y aprovecharon sus vehículos para hacer publicidad de uno de ellos. “Taxistas de Zaragoza no ven ningún problema en pasearse con anuncios de un club de alterne en sus vehículos. No tenemos mucho más que decir aquí, porque ciertamente se explica solo. Entre todos los anunciantes que determinados miembros del sector del taxi zaragozano podría haber elegido, sin duda tomaron la peor decisión de todas: incluir publicidad de un prostíbulo”, explica la nota, que detalla que el eslogan de la sala promocionada era “sólo para adultos“. “El anuncio incluso incluye un QR para obtener un vale por 10 euros, aunque no sabemos -y preferimos no saber- en qué”, continúa Facua, que, como en el caso de Palma, señala que “afortunadamente, esta publicidad fue denunciada y el Ayuntamiento de Zaragoza instó a los taxistas a retirarla de sus vehículos”.

Promover prácticas responsables en las empresas

El año pasado el ganador fue una campaña de la Xunta de Galicia “que seguía poniendo el foco en las mujeres en caso de agresiones, con frases como ‘no debería pasar, pero pasa’ acompañado de imágenes de una mujer haciendo deporte por la noche sola y en mallas, culpabilizándolas indirectamente si son agredidas”. En 2021, este dudoso honor fue una campaña de placas solares “con una publicidad de una mujer en bikini junto al lema ‘ponlas mirando pal sur’”, un anunció que acumuló el 29% de los votos. En 2020, otra institución pública, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, fue la ganadora.

Facua recuerda que convoca estos premios desde 2010 “para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas responsables de las empresas con los consumidores y en sus relaciones con estos y las organizaciones que representan sus intereses”.