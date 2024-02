Adolescentes y mayores, juntos contra la brecha digital

Mercedes Ramón confiesa sin tapujos por qué ha decidido apuntarse a clases de introducción a las herramientas básicas de los dispositivos móviles. «Por las broncas que me pega mi hija cada vez que hago un desastre con el teléfono», bromea. Junto a ella, una docena de socios del Club de Majors de Santa Eulària también se ha animado a superar la brecha digital con un curso pionero que, de paso, servirá para romper barreras generacionales.

Estos mayores contarán con asistentes personales durante ocho sesiones formativas semanales, gracias a la colaboración de estudiantes adolescentes del municipio. De ahí que el Ayuntamiento haya bautizado la iniciativa con el lema ‘Connectant Generacions’.

«Cuando se me fastidia el móvil, no doy pie con bola y tengo que llamar para que me ayuden. Alguna vez he tenido que estar un par de días sin teléfono, hasta que mis hijos han podido venir a mirármelo», explica Fermín Gómez, otro de los asistentes.