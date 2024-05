El PP convence a Vox y evita que Prohens tenga que declarar por el caso Koldo

Marga Prohens no tendrá que comparecer en la comisión de investigación en el Parlament balear sobre el caso Koldo y su ramificación en Balears. El Partido Popular ha conseguido convencer a Vox de que no incluyeran a la presidenta del Govern en su plan de trabajo después de que sus socios amagaran con pedir la comparecencia de la dirigente autonómica. La petición de incluir a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, también fue rechazada, atendiendo así a la petición del PSOE para que quedara fuera de las comparecencias en esta investigación. Cabe recordar que desde la formación ultraderechista habían pedido que la mujer de Sánchez diera explicaciones aunque a última hora han decidido recular y no incluirla en su propuesta. Los populares argumentan que la comisión se centra en investigar las mascarillas fraudulentas que compró el Govern de Francina Armengol por valor de 3,7 millones de euros, una cuestión sobre la que Gómez no podría arrojar luz.

Según el plan aprobado ayer, las comparecencias comenzarán el martes 14 de mayo con el exdirector general del IB-Salut Manuel Palomino y finalizarán el miércoles 7 de junio con el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y el actual responsable del IB-Salut, Javier Ureña. En cuanto a la presidenta del Congreso, tendrá que comparecer el viernes 31 de mayo junto al portavoz adjunto del PSOE en el Parlament y exconseller, Marc Pons.

Otros comparecientes

Otros nombres que formarán parte de esta comisión en el Parlament son Javier Hidalgo, quien fuera el CEO de Globalia (Air Europa); el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el exministro José Luis Ábalos. Asimismo, también se citará a todos los implicados de la trama como Koldo García, Juan Carlos Cueto, Victor de Aldama e Íñigo Rotaeche, que desfilarán por la Cámara balear entre el 20 y el 24 de mayo.

El diputado José Luis Mateo, portavoz del PP en la comisión, defiende que su plan de trabajo «pretende ceñirse» al objeto de la investigación, esto es, el contrato el Pacto con la empresa Soluciones de Gestión S.L., y explica que los portavoces de los grupos podrán plantear preguntas «de forma interactiva» a los comparecientes. Además, plantea que se puedan añadir nuevos comparecientes en caso de que no se hayan podido esclarecer todos los hechos «para responder a todas aquellas preguntas que no han encontrado respuesta durante todos estos meses».

Por su parte la portavoz de Vox, Patricia de las Heras, acusó a los gobiernos «socialcomunistas» de Francina Armengol y Pedro Sánchez de «aprovechar un estado de alarma inconstitucional para embolsarse comisiones millonarias» a través de la compra de material sanitario: «Destaparemos su trama y haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer la trama corrupta del PSOE».

En la réplica, el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, denunció que PP y Vox han «redactado y dictado unas conclusiones» antes de comenzar la investigación parlamentaria: «No les importa la verdad, acabemos con una comisión que no tiene nada que ver con el objeto que se busca».

Tanto Més per Mallorca como Mé s per Menorca lamentan que no se incluya al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y a Jacobo Pombo, señalado por el juez como intermediario de la trama con el Govern de Prohens para que la reclamación decayera, a pesar de que su nombre aparece en el sumario de la Audiencia, y critican que el plan de trabajo es «extenuante» porque son muchas comparecencias con poco tiempo por intervención.

