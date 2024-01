El PSOE critica que se «oculten» sus iniciativas en Dalt Vila

El grupo municipal socialista y el Ayuntamiento de Ibiza se enfrascaron ayer en un cruce de acusaciones a cuenta de las últimas rehabilitaciones llevadas a cabo en Dalt Vila: el espacio museográfico de la Santa Faç y el mirador en es Revellí. El PSOE acusa al equipo de gobierno del PP de «olvidarse» de dar a conocer la puesta en marcha de estas iniciativas a la ciudadanía porque se iniciaron en el anterior mandato progresista, mientras que los populares aducen que «su inauguración no se había podido llevar a cabo debido al periodo electoral».

Los socialistas, a través de un comunicado, culparon al alcalde, Rafa Triguero, y al concejal de Patrimonio, Juan Flores, de «ocultar a la ciudadanía las últimas rehabilitaciones [en Dalt Vila] y dejar sin promocionar los nuevos espacios patrimoniales abiertos en la ciudad». El PSOE reaccionaba de esta manera a la información publicada por este diario, a principios de mes, sobre la puesta en marcha del espacio museográfico de la Santa Faç sin anunciarse su apertura , así como del mirador en es Revellí. «Triguero, cuanto más habla del aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad, más abandona Dalt Vila», según el concejal socialista Pep Tur.

La réplica

Tras estas críticas del grupo municipal socialista, el equipo de gobierno replicó con otro comunicado para recordar que, al entrar en el Ayuntamiento, se encontró con espacios patrimoniales que se habían quedado sin inauguración debido a la Ley electoral. En el caso del mirador en la plaza de España, que lleva meses abierto al público, el Consistorio apunta que los técnicos de Patrimonio «concretaron que la obra se dará por finalizada cuando se conecte es Revellí con la calle Santa Maria».

Esta última intervención, contemplada en una segunda fase del proyecto, unirá, a través de una futura pasarela, el paseo que forma el mirador con las cisternas púnicas halladas detrás de Can Botino, a los pies del baluarte de Santa Tecla.

Vila precisa que el mirador de es Revellí, ya finalizado y abierto al público, se promociona «en las rutas guiadas que organiza el departamento» de Patrimonio. «Que no se haya celebrado una inauguración política no significa que no se esté dando difusión a este espacio», abunda el comunicado.

Respecto al espacio museográfico de la calle Santa Faç, el equipo de gobierno incide en que está incluido en los itinerarios patrimoniales organizados por el Ayuntamiento «para conmemorar los 25 años de la declaración por la Unesco de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad». Esta información está disponible en la web municipal, apostilla el comunicado.

Dos milenios de historia

Este espacio museizado se planificó a raíz de unos restos arqueológicos hallados en la cuesta entre la iglesia de l’Hospitalet y el antiguo seminario, donde se iban a habilitar unos baños con un pequeño quiosco, hace más de siete años. Se trata de un espacio que abarca más de dos milenios de historia de la ciudad, con restos que incluyen una cisterna púnica o una parte del foso que protegía la antigua muralla árabe, entre otros vestigios.