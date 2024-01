Las asociaciones ponen deberes a las instituciones para 2024

El tejido asociativo de Ibiza y Formentera despide el año haciendo balance de las actividades llevadas a cabo a lo largo de 2023, no sin olvidarse de los objetivos que quedan por cumplir. Por eso, remarcan, es necesario continuar luchando para tener más recursos para la diversidad funcional o para los isleños que se trasladan a Palma por motivos sanitarios. Aplauden la mejora en el servicio de Oncología de Can Misses.

Empieza 2024 y las asociaciones sociosanitarias de las Pitiusas tienen muy claras cuáles deben ser las prioridades: garantizar la continuidad de la plantilla de Oncología, fomentar los cribados de cáncer de colon y de pulmón o garantizar la atención a las personas con necesidades especiales y a los pacientes de Ibiza y Formentera que deben trasladarse a Palma por motivos sanitarios. Estas y otras muchas cuestiones son tareas pendientes.

En el caso de Fundación Conciencia, «2023 ha sido muy productivo», en palabras de su presidenta, Marisina Marí. «Hemos conseguido tener en nómina a una educadora social, lo que nos da una estructura más consistente. Además, hemos recibido premios [uno de ellos el Premi Diario de Ibiza a la Acción Social] que nos han dado más visibilidad y también que nos lleguen más casos. Hemos crecido como asociación», explica Marí. La prioridad para 2024 debe ser «el aumento de psicólogos en todos los ámbitos: ayuntamientos, juzgados, escuelas...», además de contar con más psicólogos forenses, una de las grandes luchas de la fundación. «En las Pitiusas sólo tenemos uno para evaluar casos de abusos, de maltrato de mujeres... Para cualquier evaluación de cualquier tipo». Así, denuncia que no se está cumpliendo la legislación vigente en materia de violencia machista, por ejemplo: «Por ley tiene que haber uno sólo para los casos de violencia de género». Finalmente, cree que «2024 será un año de avances importantes» para el proyecto de la Casa del Menor, un espacio en el que atender de forma integral a los menores víctimas de abusos.

«Se abre un horizonte»

Por otro lado, sin duda uno de los grandes temas de 2023 ha sido la lucha de los pacientes oncológicos y sus familiares. «2023 ha sido un año extraño. Han pasado muchas cosas, algunas muy negativas, y otras en las que, poco a poco, se ha ido abriendo un horizonte. Vemos que las cosas han mejorado bastante y ahora estamos muy satisfechos», expresa Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac). «No teníamos facultativos en Oncología que pudieran atender bien a los pacientes. Luego hubo todo este trasiego de especialistas de Mallorca hacia Ibiza. Lo han hecho lo mejor que saben, porque son muy buenos profesionales, pero para los pacientes esto era una medida provisional, para unos meses, y al final se alargó durante demasiado tiempo. La verdad es que no estaban bien atendidos», lamenta Martínez, quien afirma que algunos pacientes llegaron a tener diez oncólogos distintos en un año. Ahora la situación ha cambiado, ya hay cuatro especialistas en activo. «Era un agravio para las Pitiusas», recuerda. Finalmente, la presidenta de Apaac destaca que la asociación continúa creciendo e incorporando más trabajadores.

Enric Casanova, presidente de la junta de Ibiza de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ibiza, señala que «como no puede ser de otra manera, el balance es positivo»: «Estamos muy contentos porque el servicio de Oncología esté cada vez más reforzado y esperemos que continúe de cara al año que viene. Consideramos que se necesitan cinco oncólogos, no cuatro».

Al margen de esta situación, desde AECC piden a las administraciones locales que haya más espacios sin humo, en línea con la prevención del cáncer de pulmón. «Durante la pandemia se demostró que estos espacios son efectivos», subraya Casanova. Asimismo, destaca la necesidad de continuar trabajando «en campañas de prevención, especialmente para fomentar el cribado de cáncer de colon y de pulmón».

También pide centrarse en este aspecto Xaquelina Ann Perry, presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC): «En Ibiza, los niveles de cribado de colon son muy bajos. Queremos difundir más y hacer más campaña para la detección precoz». También es clave «que las mujeres se hagan revisiones y se autoexploren para detectar el cáncer de mama». «Y ahora ya tenemos cuatro oncólogos. Si hay más, pues mejor todavía», añade. Finalmente, la presidenta de IFCC valora la solidaridad que ha mostrado la sociedad en los eventos.

Susi Fresneda, presidenta de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef), señala que finalmente han llegado a fin de año «limpios, con las necesidades y los gastos cubiertos», gracias a la celebración de una fiesta benéfica a favor de Apneef. «De cara al año que viene lo que pedimos es que haya muchos conciertos con el Consell y el Govern. Lo mejor es pasar de la subvención al concierto, que es lo que nos garantiza saber que vamos a contar con un dinero fijo. Así ya no vamos a ciegas con los gastos», explica Fresneda. La presidenta afirma que «no dejan de acudir niños» a la asociación y que «cada vez son más y con necesidades más altas». Este año Apneef ha celebrado su 25 aniversario.

Mari Carmen Vargas, delegada pitiusa de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears (Aspanob), también celebra el apoyo recibido en 2023 por parte de particulares y empresas: «Hemos tenido eventos importantes que han ayudado mucho a cubrir las necesidades». Ahora atienden ocho casos diagnosticados en 2023, que se suman a los más de 20 niños en años anteriores que continúan en tratamiento.

En su momento, Aspanob creó la Asociación de ayuda al enfermo desplazado de las Illes Balears (Asamdib) para atender a los enfermos que deban trasladarse a Palma por cualquier patología y a cualquier edad. «Sólo en Asamdib atendemos a unos cien pitiusos ahora mismo, aproximadamente, la mayoría de los cuales son adultos oncológicos», agrega Vargas, quien expresa que el mayor deseo es que ambas entidades ya no hagan falta.

Nuevos servicios

En la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) están de enhorabuena por haber inaugurado este año un nuevo centro de neurorrehabilitación, «un objetivo que teníamos desde hace mucho tiempo», señala Cristina Ramon, responsable de comunicación y eventos de Aemif. «Hemos cubierto otra plaza de terapeuta ocupacional, de manera que ahora ya tenemos dos, y para 2024 queremos seguir mejorando y creciendo. Nos gustaría mucho que se concertase el Servicio de Atención Integral y Promoción de la Autonomía Personal. Está en la cartera de servicios del Consell de Ibiza pero no lo tenemos concertado». Ramon agradece el apoyo del tejido empresarial de la isla, así como de los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni, y del Consell, el Govern y los medios de comunicación por su difusión.

Fuentes de la Asociación de Voluntarios Magna Pityusa expresan que su mayor deseo para 2024 es «que todas las personas con diversidad funcional cuenten con todos los recursos necesarios para tener una vida digna». «El 2023 ha sido duro, porque arrastramos todavía el confinamiento y hemos tenido que derivar a muchas personas a la Plataforma Sociosanitaria para que fuesen atendidas por las profesionales, logopedas, psicólogas y fisioterapeutas», añaden estas fuentes.

Susana Ribas, secretaria de Ibiza In, explica que han escrito a todos los ayuntamientos y al Consell porque, afirma, la mayoría de plazas de parking para personas con movilidad reducida no cumplen con los requisitos, relacionados con cuestiones como la señalización horizontal y vertical, que no se hagan en una pendiente, que el borde de la acera esté rebajado o «que haya un espacio intermedio o detrás para poder maniobrar», entre otros. «En Ibiza, si encuentras dos plazas que cumplan todos los requisitos, ya es mucho. Algunos ayuntamientos nos han dicho que lo mirarán. Nosotros seguiremos con ello», apunta Ribas, quien, por otra parte, se muestra satisfecha por el gran trabajo de Ibiza In (que en 2024 cumple tres años) y enumera varios ejemplos: «Hemos seguido con nuestros talleres In, que son para niños y niñas de 4 a 14 años con y sin diversidad funcional; conseguimos que desde el Govern se organizase un curso para traer sillas Joelette’ con las que se puede acceder a lugares por lo que no pasa una silla de ruedas; y tenemos una infantil para ceder a los centros, para cuando los nenes van de excursión. Nos lo han solicitado cinco escuelas; y seguimos con la biblioteca In», agrega. Además, defiende que «todos los niños puedan ir a aulas ordinarias, que no se segregue».

Ibiza In quiere poner en marcha un servicio de un traje Therasuit’ para el que ya están recaudando fondos. «Serviría para poder realizar tratamientos intensivos de fisioterapia en Ibiza, sin tener que irse fuera».

José Luis Jofré, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Discapacidad de Ibiza y Formentera (Aspanadif), valora que este año ha sido positivo en cuanto a actividad: «Estamos consolidando nuestro centro especial de empleo, ha habido diversificación de actividades. En su momento pusimos en marcha un horno de repostería, y hace año y medio se amplió con servicio de catering. En 2023 ha vivido un auge, la gente nos va conociendo y destaca por ser un producto de calidad, local y un servicio de catering que respeta mucho el medio ambiente». En cuanto al centro ocupacional, «ya saldrá, después de muchos años, el concierto de plazas, dando estabilidad a este servicio». Y se ha ampliado el servicio de ocio y las actividades. «En la inserción laboral, que es nuestro tema central, se ha prosperado bastante». También es clave «mantener algunos convenios con la Administración, un servicio de restauración para posibilitar la inserción de más personas con discapacidad».