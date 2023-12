El conseller del departamento de Infraestructuras Viarias del Consejo Insular de Ibiza, Mariano Juan, ha anunciado que se han instalado nuevas señales luminosas en la zona de es Puig, en la carretera de Sant Antoni, para remarcar que se trata de una zona por donde pasan peatones y que los conductores deben reducir la velocidad.

Se trata de una de las medidas que el Consell pone en marcha para mejorar la seguridad de este tramo de la red viaria que concentra un elevado índice de siniestralidad, según informa en una nota la institución insular. Además, Juan recuerda que ya se ha adjudicado, con un contrato menor por importe de 12.039,50 euros (IVA incluido), la redacción del proyecto para la mejora de la seguridad en la carretera EI-600 a su paso por los barrios de Can Bonet y Can Tomàs.

Se trata del kilómetro comprendido entre los puntos 12+300 y 13+200, y en el proyecto se tiene que contemplar la mejora global de la seguridad de este tramo con creación de un vial para peatones que conecte los barrios de Can Tomàs y Can Bonet, la instalación de un paso de peatones con semáforo y mejora del paso existente con la supresión del paso de peatones de la variante de Can Tomàs, mejora del alumbrado público, mejora de la señalización, ajardinamiento y embellecimiento del entorno, entre otras actuaciones. El plazo para la redacción del proyecto es de cinco meses.

Radar

Además de este proyecto y de la señalización del semáforo con señales luminosas, en este tramo se han llevado a cabo otras importantes actuaciones, como la reducción de la velocidad máxima pasando de 80 a 50 kilómetros por hora y se ha solicitado a la Dirección General de Tráfico que se habilite un radar de control de velocidad en la zona, petición que todavía no ha sido atendida.