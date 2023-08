Los vecinos del barrio de Can Tomàs piden una "solución inmediata" a los puntos negros de la autovía de Ibiza a Sant Antoni y lamentan "profundamente" el atropello el pasado lunes de un hombre de 81 años porr un coche mientras cruzaba el paso de peatones a la altura de Can Tomàs.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio, Apolonia Barceló, explica en una nota de prensa que desde el colectivo han insistido en "numerosas" ocasiones en la "necesidad urgente" de tomar medidas para solucionar la "peligrosidad de este paso de peatones". "También hemos advertido repetidamente el problema de seguridad vial que sufre nuestro barrio", añade la presidenta.

El año pasado, explica Barceló, los vecinos consiguieron que se pusieran badenes en la carretera tras "mucha insistencia y muchas reticencias" por parte de las instituciones. Sin embargo, los badenes "no son suficientes para reducir la velocidad en la zona", apunta.

La presidenta explica que gran cantidad de vehículos, muchos de ellos taxistas, se desvían desde la autovía al camí de sa Vorera hacia Can Tomàs para evitar las retenciones a la entrada y salida de Sant Antoni, y lo hacen "a unas velocidades asombrosas". "No olvidemos que se trata de una vía estrecha con puntos peligrosos como puede ser el tramo del butano, donde se han producido varios accidentes", remarca Barceló.

Sin aceras

"Esto se suma a que en el camino de Can Tomàs no hay aceras y los laterales están llenos de hierbajos que no se cortan con periodicidad y hacen más estrecha la vía en una zona donde necesariamente tienen que circular los peatones (entre ellos niños y personas mayores) para ir a coger el autobús o ir a tirar la basura, por ejemplo"

Para terminar, desde la asociación exigen y consideran que es "sumamente necesario" que las administraciones "actúen, escuchen las peticiones de los vecinos y obren con responsabilidad para que estos hechos tan tristes no ocurran". "Necesitamos una solución inmediata en la zona, no podemos poner más vidas en peligro", finaliza la presidenta de este colectivo vecinal.

El martes, la Asociación de Vecinos de Can Bonet también pidió medidas urgentes tras el atropello para mejorar la seguridad vial en la zona. Los vecinos de Can Bonet denunciaron en un comunicado "que las medidas lleguen siempre tarde y que haya que lamentar que ahora mismo un vecino del barrio se encuentre en la UCI de Can Misses luchando por sobrevivir."