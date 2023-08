La Asociación de Vecinos de Can Bonet pide medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en la zona a raíz del accidente ocurrido la tarde de este lunes en el paso de peatones ubicado junto a la rotonda de Es Puig, en el que un hombre de 81 años fue arrollado por un coche y está en la UCI. La asociación recuerda que ua alertó al Consell de Ibiza de la existencia de "otro punto peligroso" cerca del cruce de Can Guillemó, el mismo en el que ahora ha sucedido este accidente.

Los vecinos de Can Bonet denuncian en un comunicado "que las medidas lleguen siempre tarde y que haya que lamentar que ahora mismo un vecino del barrio se encuentre en la UCI de Can Misses luchando por sobrevivir."

En la reunión que la asociación mantuvo con los responsables del Consell de Ibiza para pedir medidas en el cruce de Can Guillemó, se puso de manifiesto la preocupación no sólo por el cruce del semáforo, sino que se trasladó a los responsables de la institución insular la inquietud porque a" escasos metros había otro punto peligroso, el paso de peatones que cruza hacia Can Tomàs", recuerdan.

"Es evidente que hay un problema en estos tramos de carretera tan cerca de núcleos como Can Bonet, ses Païsses, Sol y Descanso y Can Tomàs", afirma la asociación de vecinos.

"No basta con que se estudien medidas, sino que tiene que haber actuaciones inminentes que eviten una desgracia más", concluye la nota.