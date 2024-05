Vox acusa a la OCB de «defender a ETA»

La portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuela Cañadas, acusa a la Obra Cultural Balear (OCB) de «defender todo lo catalanista, secesionista y totalitarista y a miembros de ETA, que son sus amigos», aunque no especifica a quién se refiere y se limita a expresar que «mire las fotografías de las hemerotecas que tienen todos, que yo no las he traído» cuando los periodistas le preguntan sobre esta cuestión.

La ultraderecha asegura que la OCB «no tendría que mentir y decir que la lengua catalana está atacada, porque se va poder seguir estudiando en catalán el que estaba estudiando en catalán».

Sobre la Diada per la llengua, Cañadas afirma que la democracia y la libertad permiten que cada cual pueda manifestarse y celebrar como quiera: «Pueden hacer todas las manifestaciones que quieran pero nadie en esta isla va a dejar de estudiar en catalán si es su deseo, lo que sí va a ser posible es estudiar en español por primera vez en los últimos 30 años».

