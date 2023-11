La familia de un menor israelí denuncia a una concejala de UP por vejaciones en un instituto

La familia de un estudiante hispano-israelí de Sant Antoni ha denunciado ante la conselleria de Educación de Balears a la concejala de Unidas Podemos y profesora del instituto Sa Serra, Angie Roselló, por entender que trata de manera «vejatoria» al adolescente a raíz de la guerra en Gaza.

La familia del menor, que cursa cuarto de Secundaria, asegura en un escrito remitido a Efe que el pasado 31 de octubre formalizó su reclamación ante la Inspección Educativa autonómica contra el instituto Sa Serra y la profesora.

Roselló, por su parte, ha negado hoy a este periódico las acusaciones vertidas por la familia del menor y avanzó que el próximo martes se reunirá con la inspectora de Educación así como con los padres del alumno.

En esta línea, la concejala de Unidas Podemos alega que el alumno cuenta con más de 40 amonestaciones del pasado año: «Y menos de un cuarto, siendo yo su tutora, son mías», asegura.

La madre del menor ya había presentado quejas ante la dirección del centro educativo anteriormente, pero las ha elevado ahora a la conselleria porque a raíz de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre y el inicio de la campaña de bombardeos israelí la actitud de la docente se «ha acentuado», sostiene.

«Vuelta a la tortilla»

La concejala reconoce que en sus redes sociales es muy crítica con el «Estado de Israel, no con los israelitas», pero reivindica la libertad de expresión: «Como política y como persona puedo poner lo que yo quiera, para eso hay libertad de expresión». Roselló, que insiste en que las motivaciones de la denuncia no son ciertas, considera que la familia «ha aprovechado la situación para darle la vuelta a la tortilla». De hecho, apunta que el alumno repitió curso al suspender hasta seis asignaturas: «Hecho del que la familia me acusó a mí como la culpable; como si fuera mi culpa», indicó. Además, la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni matiza que tiene otro alumno de origen israelí: «Evidentemente, los trato igual que al resto».

La familia se queja de «faltas de respeto continuadas y de humillación frente a sus compañeros de clase y de otros cursos», que están generando «un gran desasosiego» en el chico. Según su testimonio, la profesora le somete a «humillación, maltrato psicológico y exclusión de índole racial, además de hablar mal de él a otros alumnos de su clase y de otros cursos».

Amplían su denuncia a la presión que sufre en el mismo centro otra niña origen israelí «que también se ha visto involucrada en situaciones difíciles con otros compañeros que la han acosado con el grito de ‘free Palestinae’».

La madre denunciante, que tiene otros dos hijos en el colegio, reprocha asimismo los comentarios políticos referidos al conflicto entre israelíes y palestinos de otros profesores, «que podrían interpretarse como adoctrinamiento». Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) para que sean analizados como un caso de odio por el Observatorio de Antisemitismo de España, anuncia la familia.

Roselló confía en que la reunión y la visita de la inspectora de Educación aclaren la situación.