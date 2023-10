Alerta naranja, viento sostenido del sudoeste de 45 kilómetros por hora con rachas de 75 km/h, posibilidad de lluvia del 95%. A pesar de la meteorología adversa, un buen día para entregar premios, incluso para celebrar el ágape correspondiente al aire libre, en los jardines de Es Diari, so pena de que los sabrosos canapés acaben por el suelo o, dependiendo de las ráfagas, incluso en Mallorca. ‘Aline’, que ha inaugurado la temporada de borrascas tras semanas de calma chica y calurosa, no pudo con los Premis Diario de Ibiza, ni siquiera con las componentes de Formenterers Solidaris, que tenían que cruzar los agitados es Freus desde la pitiusa del sur: «Habría venido aunque hubiera sido en bote», aseguraba, totalmente convencida, Luz Barales, vocal de la ONG que recibió el premio al Compromiso Cívico de este periódico. «Y eso que soy del Guadalquivir», decía riendo esta sevillana que vive en Formentera desde 1965. Barales arribó a las 13.15 horas por temer que, como finalmente ocurrió a media tarde, fuera cerrado el puerto de Formentera. Antes vino la presidenta, Carmen Ferrer, la encargada («la capitana general», la llaman sus compañeras), además, de recoger el premio y de ofrecer el breve pero emotivo discurso en el que recordó a Tere, una de las pioneras de Formenterers Solidaris.

Cuando llegaron a la sede de Diario de Ibiza las recibió Miguel Ángel Riera, ahora párroco de Santa Cruz pero hasta no hace mucho responsable de las parroquias formenterenses, por lo que durante mucho tiempo colaboró con esta ONG. Las conoce muy bien: «He venido porque les hacía ilusión que estuviera con ellas», contaba Riera antes de que las formenterenses entraran por la puerta del Club Diario de Ibiza. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, que luego sería el encargado de entregarles el premio, las saludó en cuanto entró al recinto.

"Se ha pasado muchos pueblos"

«Acaban de cerrar el puerto de Formentera». Fue una de las frases más escuchadas antes de la entrega de premios, por ejemplo a Marisina Marí y su Fundación Conciencia por la Acción Social. Su madre, Maria Luisa Cava de Llano, y su padre, Juan Antonio Marí, no quisieron faltar a esta cita: «Siempre hemos intentado inculcarle valores y que fuera solidaria. Y ella no sólo lo ha aprendido, es que se ha pasado muchos pueblos», indicaba, orgullosa, Cava de Llano. Una docena de miembros de su familia asistieron a la entrega y posaron con Marisina Marí en el photocall. Otra docena, pero de la familia de Alonso Marí, hizo lo mismo poco después en ese mismo lugar, con Sara Marí (cuyos gestos recuerdan inmediatamente a su padre) encargada de colocarlos a todos.

Javier Vergara, premio de este periódico al Mérito en el Deporte, vino acompañado de su padre, Javier como él. El paratriatleta no perdía ojo del reloj, pues a las 21.30 horas tenía que estar en el aeropuerto para volar a Málaga, donde desde hoy participa en un campeonato que le permitirá puntuar y entrar en el ranking para acudir a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ayer mismo por la mañana hizo un entrenamiento de «rodaje», media hora corriendo, para no perder el ritmo. Dice que se ve en la capital francesa tras dos años de «ritmo muy intenso». «Nunca me imaginé que me fueran a dar este premio», confiesa mientras espera impaciente el inicio de la gala y que lleguen Andoni Valencia, presidente del Ibiza Half Triatlón, y el director de Deportes insular, Javier Bonet, a los que llama cariñosamente sus «guías»: «Me han ayudado estos años en todas las decisiones que he tomado. Incluso cuando he tenido bajones emocionales». A su lado, todo el rato, su padre, al que también se ve planta de deportista, y eso que tiene 64 años. Como su hijo, se plantea meterse a fondo en el triatlón en 2024.

Obispo, políticos...

No pudo ‘Aline’ con los premios. Incluso ayudó, porque el obispo, Vicent Ribas, tendría que haber ido ayer de viaje pastoral a Formentera, pero el cierre del puerto se lo impidió. Con la borrasca soplando de fondo, se completó el aforo del auditorio del Club Diario de Ibiza. Por allí pasaron el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, y su gerente, Àngels Marí, así como la presidenta del sector de la Construcción, Consuelo Antúnez; el gerente de la cooperativa Agroeivissa, Pep Mayans; la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres Puyales; el senador del PP Miquel Jerez y el diputado popular en Madrid José Vicente Marí Bosó; la diputada nacional del PSOE Milena Herrera y el secretario general de este partido en Ibiza, Josep Marí Ribas, así como la diputada balear de esta formación Pilar Costa; el director insular de la Administración general del Estado, Enrique Sánchez Navarrete; el vicepresidente del Govern balear, Toni Costa (que tuvo que salir antes de que concluyera la gala); el comisario de la Policia Nacional, Manuel Hernández; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que entregó al Grupo Alonso Marí el premio a la Trayectoria Empresarial (el presidente de Formentera no pudo venir debido, precisamente, al cierre de su puerto); los alcaldes de Sant Josep (Vicent Roig), Santa Eulària (Carmen Ferrer) y de Sant Joan (Tania Marí), así como la primera teniente de alcalde de Sant Antoni, Neus Mateu; Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel de Balears; el gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez; la directora ejecutiva de IbizaPreservation, Inma Saranova; las conselleres ibicencas de Bienestar Social, Carolina Escandell, y de Promoción Económica, María Fajarnés, y Antonio Doménech, director general ejecutivo de Vibra Hotels, entre otros.

Además de la actuación de Swingin Tonic durante la entrega de los premios, que para empezar interpretaron ‘Tu vuo’ fa l’Americano’, en el ágape posterior en los jardines de Es Diari pusieron la música los dj Jordi Sunyer y Xavi Emparan. Para entonces, ‘Aline’ se había calmado, lo que permitió que prosiguiera la celebración, las charlas y las confidencias durante largo rato.