Hablar de Javier Vergara es hacerlo de una de esas personas que dejan una enorme huella en la sociedad por la capacidad que han desarrollado para inspirar y ser ejemplo de superación. La historia de Javier Vergara Rubio (Ibiza, 12 de mayo de 1986) es un testimonio de perseverancia y pasión por el deporte, después de que en el año 2014 sufriera un grave accidente de tráfico por el que tuvieron que amputarle una pierna y gran parte de sus sueños vitales. Sin embargo, su espíritu y carácter «luchador» le hicieron emprender una espectacular catarsis para, apoyado en el deporte, recobrar todas sus ilusiones y convertirse en una figura inspiradora dentro y fuera de las fronteras de la isla.

Cuando a los 28 años un accidente de circulación le provocó la amputación de su pierna derecha desde la rodilla, la vida de este «currante» ibicenco dio un giro de 180 grados que sólo la práctica deportiva y unos hábitos de vida saludables consiguieron reconducir.

En lugar de rendirse, Vergara eligió enfrentar esta adversidad con valentía y determinación. Desde entonces, se ha convertido en un ejemplo de superación y resiliencia. Ha combinado su amor por el deporte con un espíritu solidario, realizando desafíos deportivos en beneficio de causas nobles.

Después de cinco años de rechazos, agonía, incluido un largo viaje a Asia y, por fin, esperanza gracias al deporte, Vergara consiguió que el Ayuntamiento de Sant Josep y la Fundación Vilás le financiaran una pierna biónica deportiva, valorada en 11.000 euros, con la que ha alcanzado enormes éxitos deportivos en los dos últimos años.

Pero además, Javier Vergara ha sido la cara visible del deporte adaptado trabajando con la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif) y, durante los últimos meses, ha participado en numerosos eventos solidarios y charlas en centros educativos para transmitir los valores que le han llevado a ser un referente a todos los niveles.

El triatlón es ahora su mundo y la carrera por participar en unos Juegos Paralímpicos le alimenta de razones para creer en sí mismo y seguir protagonizando un presente y futuro brillantes.

Desde 2021, el deportista de Sant Josep ha conseguido importantes títulos deportivos y este año ha sido escogido por la selección española de promesas paralímpicas para la carrera de clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Como principales avales, el integrante de la AD Ibiza Half Triathlon se presenta como campeón mundial de acuatlón y subcampeón mundial de paraduatlón; además de medalla de plata en el Campeonato de España de triatlón y oro en paracuatlón en la categoría PTS2.

Por si fuera poco, en un 2023 de «gran presión y estrés psicológico», el ibicenco no ha fallado a su reto anual y este sábado completó 12 kilómetros a nado en el marco de la III Travesía Solidaria que lleva su nombre y que este año ha sido a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Pero tal y como subraya Vergara en conversación con Diario de Ibiza, «nada de esto habría sido posible sin el apoyo de la gente». «Estoy donde estoy gracias a todas las personas que me han apoyado en el camino, que confiaron en mí. Pedí hacer deporte y sin haberlo hecho nunca y sin prótesis, siendo un chico de fumar y de salir, sólo pedí una oportunidad y me la dieron. Todos cometemos errores y merecemos poder empezar de cero», relata con enorme entereza y gratitud.

Jamás lo habría imaginado

El paratriatleta confiesa que tras sufrir el accidente y ser consciente de que no podría recuperar su vida anterior trabajando con su padre «en los toldos», jamás habría imaginado convertirse en un firme candidato «a representar a España y a Ibiza en unas Paralimpiadas».

«No lo pensaba cuando tuve el accidente. Mi objetivo y mi sueño era poder recuperar la vida que había dejado en ese accidente; volver a trabajar con mi padre en la empresa de confección e instalación de toldos. Fue entonces cuando al año me estrellé y me di cuenta de que no podría tener mi vida del pasado. Lo pasé mal, me fui de Ibiza para despejarme [en un viaje catártico a Asia] y cuando regresé me encerré en el deporte porque me hacía no pensar en el pasado. Hacía que mi día a día fuera más llevadero», explica.

El club Presuntos Triatletas le dio la oportunidad de «entrenar en grupo y practicar deporte». A partir de ahí, y ya enrolado en el Ibiza Half Triathlon, comenzó a competir y a sumar medallas, entre las más importantes las obtenidas la pasada primavera en los Mundiales Multideporte de Ibiza.

Su progresión no pasó inadvertida para el equipo nacional, con el que ya ha participado en varias concentraciones y en una prueba de la Copa del Mundo. «Está siendo un sueño, nunca lo hubiera podido imaginar. Soy un chico de barrio, currante, que no hacía deporte, y es increíble poder optar a unas Paralimpiadas. Dando visibilidad al deporte adaptado. Representando a Ibiza y ayudando a tanta gente con mi historia, con lo que he vivido. Dando esperanza y fe a la gente», argumenta.

Vergara participará este fin de semana en la prueba de la Copa del Mundo de paratriatlón en Málaga y el siguiente en Taranto, Italia. Dos citas fundamentales en las que tratará de puntuar para el ranking de los nueve mejores paratriatletas del mundo en su categoría que tomarán parte en las Paralimpiadas de París.

Antes, este mismo jueves, recibirá uno de los galardones que Diario de Ibiza reserva en su gala anual a las figuras más destacadas de la sociedad pitiusa. Para el deportista de 37 años, se trata de uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

«La visibilidad que me ha dado el Diario desde hace tres años es mucho más de agradecer por mi parte que de la suya. Gracias a vosotros hemos podido explicar que nada en la vida es imposible; que todo es posible con trabajo, constancia, perseverancia, humildad. El hecho de volver a empezar en la vida a los 28 años y contarlo da esperanza a mucha gente. Muchas personas han leído en el Diario todo el reconocimiento deportivo y todo lo vivido. Este premio me llena de orgullo y me da motivación para seguir trabajando y en la misma línea», agradece Vergara, quien no oculta que su objetivo es «estar nueve años compitiendo en la élite». «Si no es París, estará Los Ángeles en cinco años o Australia en nueve. Voy a luchar este tiempo para estar en unas Paralimpiadas», subraya.

Centrarse solo en el deporte

Para ello, el triatleta confiesa que necesita aparcar algunas de las obligaciones a las que se ha venido comprometiendo en los últimos años para centrarse exclusivamente en su preparación deportiva.

«Ha sido un año muy bueno, pero en los últimos meses mentalmente he estado a punto de romper. Ha sido muy duro y ha habido un par de días de quedarme en casa, de no poder ir al trabajo ni a entrenar. Mentalmente estoy machacado. Físicamente estoy bien, pero tengo que hacer el esfuerzo final porque hay mucho nivel en el paratriatlón mundial», sostiene Vergara después de reconocer que a finales de año tendrá que poner fin a su relación laboral con Addif y que reducirá el volumen de conferencias en colegios para meterse de lleno en el triatlón. «Si quiero estar en París representando a España y a Ibiza tengo que centrarme exclusivamente en esto. Va a ser duro y complicado. Solo llevo dos años, aunque doy mucha guerra y estoy en el equipo de promesas, pero hay gente con muchos años detrás. Mi objetivo es centrarme en el paratriatlón para estar entre los nueve mejores del mundo y optar a París», concluye un Javier Vergara consciente de que con esta decisión arriesgará en lo económico ya que sus próximos ingresos dependerán de los éxitos deportivos que coseche.