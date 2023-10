Marisina Marí, Javier Vergara, el Grupo Alonso Marí y Formenterers Solidaris reciben hoy los Premios Diario de Ibiza en el marco de una gala en la que también se celebrará el 130 aniversario del rotativo, el decano de la prensa matutina balear y uno de los más antiguos de España. Es Diari reconoce con sus premios la contribución a la sociedad pitiusa, en diversos ámbitos, de personas, empresas, asociaciones y entidades, cuya labor y trayectoria visibiliza y agradece. En este caso, Marisina Marí, presidenta de la Fundación Conciencia, recibe el premio a la Acción Social por su trabajo para ayudar y atender a los menores víctimas de abusos sexuales o malos tratos, una realidad ignorada y oculta que sin embargo es dramática y que se agrava hasta lo indecible por la secular falta de medios y recursos para asistir a estas víctimas que padecemos en Ibiza y Formentera. El trabajo duro y abnegado de Marí, que ha conseguido con la fundación que preside financiar profesionales para atender a estos niños y niñas (dada la falta de recursos públicos), así como dar a conocer esta realidad ignorada, ha merecido la distinción de Diario de Ibiza.

Sesenta casos

La Fundación Conciencia nació en 2008 y en la actualidad atiende 60 casos. Lleva años denunciando las necesidades no cubiertas de Ibiza y Formentera, especialmente en la Justicia, y reclamando a las instituciones los recursos necesarios, así como cooperación para poner en marcha proyectos como una sala amable en la nueva sede judicial para niños víctimas de delitos, de modo que no tengan que estar en un entorno intimidante cuando deben acudir al juzgado (proyecto que aún no se ha materializado), o la ‘barnahus’ o casa de los niños, un modelo de atención integral donde están agrupados y coordinados todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual a un menor, y en la que ya trabaja el Consell de Ibiza.

El atleta Javier Vergara recoge el Premio al Mérito en el Deporte, que ensalza su carrera deportiva, que comenzó paradójicamente cuando perdió una pierna hace nueve años en un grave accidente. Vergara buscó en el deporte una vía de desarrollo personal marcada por el esfuerzo y la superación continua que le ha llevado a ganar títulos como el de campeón del mundo de Acuatlón y subcampeón del mundo de Paraduatlón, en 2023; campeón de Europa de Acuatlón en 2022; y medalla de plata en el Campeonato de España de Triatlón, entre otros. Vergara es un ejemplo de tenacidad y resiliencia, tanto en la faceta personal como en la deportiva, y está entre los 15 mejores de Europa. La selección española paralímpica le ha escogido para llegar a los Juegos Paralímpicos de París de 2024. Además, protagoniza desafíos personales con el fin de recaudar fondos para asociaciones de la isla, el último ayer mismo, la III Travesía Javier Vergara, en la que nadó entre la Savina y ses Salines (unos 12 kilómetros) a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Labor social en Formentera

Formenterers Solidaris, Premio al Compromiso Cívico, es la entidad que aglutina toda la labor social en Formentera, donde comenzó su labor en 2008. De hecho, Cáritas decidió no implantarse en la isla porque ya funcionaba de forma muy eficaz Formenterers Solidaris, y optó por trabajar con ellos de forma estrecha. Entre sus acciones figuran el reparto de ropa y alimentos y la asistencia de todo tipo a personas sin recursos. También trabaja en colaboración con religiosas en diferentes países. Formenterers Solidaris ha recibido el premio Sant Jaume y tiene un fuerte arraigo y predicamento social en Formentera.

La asociación nació cuando un grupo de mujeres vio que había personas necesitadas en la isla y que ellas podían ayudarlas a cubrir sus necesidades básicas para vivir. La prosperidad aparente de Formentera no llega a todo el mundo, pese a lo que pueda parecer desde fuera, como bien saben las voluntarias de Formenterers Solidaris: «A veces vecinos te preguntan ¿pero hay gente necesitada en esta isla, tan turística? Pues os quedariais asombrados si vieseis la cantidad de gente que necesita ayuda», explica la vicepresidenta, Maria Torres.

Por último el Grupo Alonso Marí recibe el premio a la Trayectoria Empresarial cuando ya roza el medio siglo de existencia, periodo a lo largo del cual ha diversificado su negocio pero siempre estrechamente vinculado a Ibiza y Formentera, pues se trata de un grupo ibicenco muy comprometido con las Pitiusas, a cuyo desarrollo turístico ha contribuido durante décadas. Además, ha expandido su actividad al resto de Balears. La responsabilidad social y la sensibilidad hacia el medio ambiente es una de las señas de identidad del grupo, que incluye a la cadena hotelera Insotel Hotel Group (tiene ocho hoteles en las cuatro islas Balears con 2.500 habitaciones y más de un millón de pernoctaciones en 2022); Insotel Marin Group donde están englobadas las navieras Trasmapi y Formentera Lines que hacen la línea Ibiza-Formentera, principalmente, y también ahora Alcúdia-Ciutadella; y los puertos deportivos, que gestionan en Ibiza, Mallorca y Menorca. El fundador del Grupo en los años sesenta fue Alonso Marí, fallecido en 2019, y está gestionado por sus cuatro hijos: Javier, Sara, Marcos y Alonso Marí.

La gala se celebra en el Club Diario de Ibiza con invitación, puesto que el aforo es reducido, pero todos los interesados pueden seguir en directo el desarrollo de la gala, que retransmite por la web y el Facebook de Diario de Ibiza.

El premio Una escultura obra de Pedro Hormigo que simboliza la historia de Es Diari

La escultura que se entrega a los premiados es obra del escultor ibicenco Pedro Hormigo, y representa una torre de tipos de imprenta con diversas tipografías que ha utilizado a lo largo de su historia Diario de Ibiza, con los años claves en su trayectoria, como 1991, cuando el grupo editorial Prensa Ibérica adquirió el rotativo y lo modernizó y lo convirtió en un periódico a la vanguardia de las últimas tecnologías. La última letra de la torre es una ‘@’, que simboliza precisamente esa proyección al futuro y al universo digital que caracteriza a Es Diari.