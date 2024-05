Mercadillo Hippy de Punta Arabí: Un mercado fiel a su esencia

«Con más gente de lo esperado» se celebró ayer la preapertura del Hippy Market de Punta Arabí, bajo el eslogan ‘Más Ibiza que nunca’, indicó Paola Podestá, presidenta de la asociación que agrupa a los vendedores de este mercadillo, Avhempa. Y es que, desde que las puertas se abrieron a las 10 de la mañana, «centenares de curiosos visitaron los más de 300 puestos de artesanía, gastronomía y música en vivo del mercadillo santaeulariense», a pesar del asfixiante calor.

Afluencia de gente en la entrada del Hippy Market de Punta Arabí en la mañana de ayer. | MARCELO SASTRE / aarón benet parrot

Los asistentes, que eran principalmente extranjeros, se entretuvieron disfrutando del inicio de una nueva temporada en el mercadillo de Punta Arabí. Entre los puestos, la mayoría son de ropa y venden prendas de todo tipo, desde las camisetas coloridas y psicodélicas características de los hippies, hasta abrigos de piel, pasando por los típicos vestidos ibicencos. Éstos últimos fueron uno de los principales reclamos entre los asistentes, tal y como evidenciaban las largas colas que se originaban en algunos de los tenderetes.

Una artista con su guitarra. | MARCELO SASTRE / aarón benet parrot

El turista nacional tampoco se quiso perder la fiesta. La donostiarra Lourdes Morales acudió al mercadillo junto a su marido para «volver a visitar un puesto» en el que compraron una gorra de piel hace tres años. No obstante, para decepción de la pareja, el vendedor ya no estaba. A pesar de ello, Morales se mostró contenta con la experiencia: «Hay un poco de todo y puedes elegir, además la gente no te atosiga. No hemos encontrado el puesto de gorras de piel que nos gustó pero hemos comprado gafas, relojes y cintas para el pelo».

Varias personas visitan los productos ofertados en un puesto. | MARCELO SASTRE / aarón benet parrot

En cuanto a los comerciantes, Sole Kulnarong propietaria de la marca Less Filling, aseguraba que la apertura de este 2024 ha ido en la línea de las anteriores ediciones: «No veo mucho diferencia con otras aperturas. Está siendo más o menos lo mismo de cada año».

Una vendedora coloca un bolso. | MARCELO SASTRE / aarón benet parrot

No obstante, otros como Silvina Moretti, propietaria de la tienda Vuela Libre y que cuenta con un puesto en este mercadillo desde hace 25 años, no opinaba lo mismo: «Está viniendo más gente de lo que esperaba. La verdad es que la jornada está superando mis expectativas». Podestá, que además de presidir la Avhempa dirige la marca de ropa Blossom Ibiza se expresaba en parecidos términos: «Me está sorprendiendo gratamente la gran afluencia de público. Considero que está siendo un éxito ya que estoy viendo a mucha gente. Estamos muy contentos» .

Un comerciante trabaja de forma artesanal. | MARCELO SASTRE / aarón benet parrot

Fiel a la tradición, la música estuvo presente a lo largo de toda la mañana. De hecho, no había ni un solo rincón en todo el mercadillo en el que no se escuchara o bien la que sonaba a bajo volumen en algunos de los puestos, o bien la melodía de las actuaciones musicales en vivo. Los artistas que se encargaron de darle ritmo a la jornada fueron Eva Pacífico, Ángel Wolf, Jonás Molina Band y Alih Maná. Simultáneamente, muchos de los presentes aprovecharon para grabar con sus teléfonos éstos pequeños espectáculos a modo de recuerdo a la vez que recompensaban a los artistas con unas monedas.

Otro de los atractivos del día fue la gastronomía, que contó con seis food trucks con diferentes propuestas culinarias de Carpe Diem, Camàlic Food Truck Ibiza, Sa Trugeta FoodTruck, Los Fermentistas, Aya Huma y los crepes de La Vie en Rose. Éstos contaron con una gran afluencia de gente desde prácticamente el mediodía, aunque el número de clientes incrementó a medida que llegaron las horas punta para comer, entre las 13 y las 14 horas.

Las mejoras

En la reapertura se notó alguna de las obras de mejora de los últimos meses. Sin embargo, comerciantes como Álex Moratalla, que tiene un puesto de venta de camisetas en el mercadillo desde 1987, piensan que por el momento éstas son prácticamente imperceptibles: «Aún no he podido ver nada de las mejoras, ya que aún está todo un poco patas arriba, pero cuando acaben el hotel a principios de junio imagino que quedará bien y que esto nos beneficiará». Y es que se espera que el próximo 5 de junio se celebre la fiesta de apertura ya con las obras del hotel finalizadas.

Por su parte, Luis Palomino, de Cloud 9 Ibiza, resaltó la importancia de que se haya podido celebrar el mercadillo pese al retraso en la apertura, en principio prevista para abril: «Siento mucho alivio de que se haya podido hacer, ya que no lo veía claro. He estado muy nervioso estos últimos días ya que a las obras les quedaba aún bastante para finalizar». Palomino concluyó: «Aún quedan muchos detalles por mejorar, ya que por ejemplo ahora las obras provocan mucha suciedad en las calles y eso no gusta a los clientes, pero agradezco que se haya podido hacer».

Tras la preapertura, el mercadillo va a permanecer abierto gratuitamente cada miércoles con un horario de 10 a 18 horas.

